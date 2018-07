Crisis en el CNM: los accesitarios que se mantienen en el cargo

El presidente interino del Poder Judicial, Francisco Távara, aceptó hoy la renuncia de la ex ministra de Justicia María Zavala a ser suplente en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Zavala era la suplente del consejero Baltazar Morales Parraguez, el representante de la Corte Suprema de Justicia en el CNM. La ex jueza indicó en su renuncia, presentada hace algunos días, que su dimisión era para que "no quede un atisbo de duda" en la conformación de esta institución.

Baltazar Morales Parraguez es uno de los miembros del CNM que no ha renunciado y ha dicho que no lo hará.

La ex titular del Minjus no ha sido la única suplente del CNM que ha dimitido tras la crisis de esta entidad por la difusión de audios que revelaron presuntos malos manejos.

José Rivera Céspedes, el suplente de la consejera Maritza Aragón, renunció ayer ante el Ministerio Público al cargo por el que fue elegido hace dos años en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)

A través de una carta enviada al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, Rivera Céspedes formuló su renuncia irrevocable ante la "grave crisis institucional" del Poder Judicial y el CNM.

Maritza Aragón, así como Morales Parraguez, también continúa como consejera.

El último accesitario del CNM que ha renunciado es Valdemar Medina Hoyos, quien era suplente de Orlando Velásquez. Actualmente es rector de la Universidad Privada Señor de Sipán de Chiclayo. Desde el año pasado, está inahibilitado para ejercer función pública debido a irregulares pagos en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa.

–Accesitarios sin pronunciamiento–

Iván Noguera presentó hoy su dimisión, pocas horas después de que Orlando Velásquez anunciara su renuncia. Su accesitario en el CNM, Enrique Bedoya Sánchez, hasta el momento no se ha pronunciado.

Bedoya Sánchez es actual vicerrector académico de la Universidad Alas Peruanas, cuyo rector es Fidel Ramírez, tío del ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez.

Este Diario intentó comunicarse con el todavía accesitario de Noguera. La asistente de Bedoya indicó que a partir del lunes nos atendería.

Asimismo, la abogada Ruth Monge, suplente del ex consejero Guido Aguila, continúa en el cargo. La ex jueza es cuestionada por sus vínculos con el narcotraficante Fernando Zevallos 'Lunarejo'. Este Diario la ha llamado insistentemente, pero hasta ahora no responde.

En tanto, Víctor Delgado Montoya, accesitario del ex consejero Julio Gutiérrez Pebe, tampoco se ha pronunciado tras la renuncia del miembro titular del CNM.

Monge, Delgado y Bedoya tendrían que asumir sus funciones tras las renuncias de los consejeros titulares, según explicó hoy el ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola.