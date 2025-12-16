Crisis en Acción Popular: Al menos 21 congresistas y exparlamentarios que buscaban postular se quedan en el aire

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de anular los comicios primarios en Acción Popular y, por ende, retirarlos de las elecciones generales de 2026 al concluir que hubo un “fraude” ha dejado en el aire a ocho congresistas que buscaban la reelección y a 13 exparlamentarios que tentaban integrar el Senado, la Cámara de Diputados e, incluso, el Ejecutivo [ver recuadro].

En las últimas dos semanas, Julio Chávez y Alfredo Barnechea, ambos precandidatos presidenciales acciopopulistas, se enfrascaron en un enfrentamiento, donde el primero acusó al escritor y periodista de haber suplantado- a través de la presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) del partido, Cynthia Pajuelo- a, al menos, 28 delegados. Y que fueron estos los que le dieron la victoria al exdiputado en las elecciones primarias del último domingo 7 de diciembre.

En su resolución, ante una serie de recursos de impugnación, entre ellos uno promovido por Julio Chávez, presidente de AP, el JNE determinó que 31 nombres de la relación de delegados proclamada por el CNE no coincidían con los nombres de la lista de delegados inscrita luego ante la ONPE.

(Foto: JNE)

Además, el tribunal electoral alertó que esas 31 personas votaron en todas las mesas de sufragio habilitadas para las internas, donde se eligió a la fórmula presidencial y a las listas congresales del partido, con lo que “el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial”. Por ello, decidieron anular el proceso y retirar de la contienda al partido de la lampa.

Ningún pedido en concreto

Entre los ocho parlamentarios acciopopulistas están María del Carmen Alva, Silvia Monteza Facho y Wilson Soto Palacios. Ellos figuraban como precandidatos al Senado nacional.

Carlos Alva Rojas (La Libertad), Luis Aragón (Cusco), Hilda Portero (Lambayeque), Juan Carlos Celis (Loreto) y Elvis Vergara (Ucayali) estaban en la lista a la cámara de diputados. Todos ellos, con excepción de Alva, son investigados por presuntamente respaldar, con sus votos, al gobierno de Pedro Castillo a cambio de obras y de puestos en el Ejecutivo en el Caso Los Niños.

Fuentes de El Comercio indicaron que María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, ha decidido guardar silencio, mientras evalúa los siguientes pasos que dará. Agregaron que ella y el excongresista Víctor Andrés García Belaunde han planteado a la interna que sea el exsenador Javier Diaz Orihuela el que conduzca el proceso de reinscripción del partido a partir de 2027.

Díaz Orihuela, de acuerdo con las mismas fuentes, es el único fundador de Acción Popular con vida.

“La idea de Alva es que no sea Chávez el que conduzca la refundación del partido, sino que debe ser una persona que trabajó de la mano del expresidente Fernando Belaunde, un verdadero acciopopulista”, complementaron.

En los 13 excongresistas que tenían previsto postular están Víctor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila Herrera, Leslye Lazo y Manuel Merino de Lama. Los tres primeros al Senado nacional y el otro también a la cámara alta, pero representando a Tumbes.

En noviembre de 2020, durante la pandemia de Covid-19, Merino de Lama fue presidente de la República por solo cinco días.

A mediados de junio de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), entonces presidida por la apepista Rosio Torres, aprobó el informe final (preparado por Alejandro Cavero) que recomendó el archivamiento de la denuncia constitucional contra Merino y dos exministros de su efímero gobierno por las muertes de Bryan Pintado e Inti Sotelo en las protestas del 14-N.

Merino de Lama fue acusado por la presunta omisión del delito de homicidio en agravio de los ciudadanos mencionados y de lesiones graves y leves contra 78 personas que participaron en las protestas contra su mandato.

En “Siempre a las ocho”, video podcast de El Comercio, García Belaunde afirmó el lunes que es “muy complicado” que él vaya a postular, en calidad de invitado, por otra agrupación. “Yo soy de Acción Popular hace 50 años, no he tenido otra camiseta”, manifestó.

También sostuvo que el beneficiado con la suplantación de delegados fue Barnechea. “Entonces él ha hecho la trampa o ha permitido que la hagan para él […] Lo cierto es que ha habido trampa en el proceso, he visto actas donde hay 200 votos a favor de un [precandidato presidencial] y cero a favor del resto. Estadísticamente eso es imposible”, expresó.

García Belaunde dijo que, en 70 años, a pesar de ataques de otros partidos, no pudieron “sepultar” al acciopopulismo, pero ahora por “un tema interno nos están sacando”.

Fuentes cercanas a la cúpula del partido de la lampa indicaron que Lazo, excongresista, parlamentaria andina y esposa de Chávez, ha recibido invitaciones de otros partidos para intentar obtener una curul en el Poder Legislativo, que ahora tendrá dos cámaras. Aunque no precisaron de qué agrupaciones se trataba.

Lazo fue parlamentaria en el Congreso complementario de 2020 y 2021. Luego fue elegida como parlamentaria andina. (Foto: Archivo GEC)

Al respecto, el presidente de Acción Popular dijo que no ha conversado con su conyugue sobre el tema y reiteró que “si se confirma que el partido no puede participar, mi postura es permitir que los militantes postulen por otros partidos”. “Solo hay que evaluar bien con qué agrupación, pero a la fecha no existe ningún pedido en concreto”, remarcó.

Por su parte, el congresista Luis Aragón, que estaba postulando a la Cámara de Diputados en Cusco, refirió a este Diario que “es una posibilidad que no la descarto”, cuando se le consultó si iba a buscar una candidatura por otro partido.

“Es una posibilidad que no la descarto, pero no la puedo confirmar en este momento. ¿Por qué? Porque tengo que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie sobre el recurso de nulidad [interpuesto por el partido en contra su resolución que anula las elecciones primarias]. Una vez que se pronuncie, ahí tomaré una decisión”, expresó.

La fecha límite

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, explicó que aquellos militantes de Acción Popular que deseen postular con otro partido, tras haber sido invitados, necesitan sí o sí de una autorización de la agrupación de la lampa, sea de su órgano electoral o del secretario general.

En diálogo con El Comercio, indicó que el plazo final para este trámite es el 23 de diciembre, el último día de inscripción de las postulaciones para las elecciones generales de 2026.

Una postura similar tuvo el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho electoral, quien indicó que, al haber todavía 38 partidos políticos en carrera, no sería inusual que busquen sumar a algunos invitados del acciopopulismo.

“Ahora, los partidos quieren invitar a candidatos que jalen votos, que tengan bolsón electoral y son muy pocos en Acción Popular con ese perfil. El único, que yo veo, es Víctor Andrés García Belaunde. En el 2011 postuló bajó el símbolo de Perú Posible, pero Acción Popular era parte de esa alianza. No veo a otro con ese potencial”, expresó a este Diario.

Rospigliosi dijo que el último día para definir candidaturas al Congreso bicameral es el 23 de diciembre.

Afirmó que el partido que invité a un acciopopulista asume un riesgo: “Si salen elegidos diputados o senadores, no van a tener una fidelidad, es un invitado, y esta falta de identidad puede generar transfuguismo”, acotó.

La denuncia constitucional como amenaza

El exdiputado Alfredo Barnechea-precandidato presidencial de Acción Popular, a cuyo sector han acusado de suplantar delegados-dijo que el JNE “ha actuado fuera de la ley”, porque no ha respetado el derecho a la defensa ni a la pluralidad de instancias de su partido.

“El JNE ha faltado a todo el debido proceso, se han violado leyes fundamentales de la Constitución. No hemos sido notificados. Y una cosa fundamental en la justicia es la pluralidad de instancias. Acá había un jurado electoral especial a donde debía ir las denuncias. Y se ha ido más allá de lo que se ha pedido. Esta es una violación al debido proceso”, manifestó en RPP Noticias.

Barnechea anunció, en ese sentido, que su partido en el Congreso iba a presentar una denuncia constitucional en contra del presidente del JNE, Roberto Burneo. Esta acción será concretada a través de la oficina del tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular).

López, de acuerdo a fuentes de El Comercio, ha respaldado la postulación de Barnechea y le habría conseguido 20 delegados.

Las mismas fuentes indicaron que Janet Abad Jaime, quien fue precandidata a la segunda vicepresidencia de la República en la lista de Barnechea, es la jefa de Gabinete de Asesores de López en la Tercera Vicepresidencia del Congreso con un sueldo de S/19,490.

Además, Pajuelo Chávez, cuestionada presidenta del Comité Nacional Electoral acciopopulista, trabaja en la Oficina de Calidad Legislativa, que depende de la Tercera Vicepresidencia del Congreso.

En conferencia de prensa, López detalló que su denuncia constitucional contra Burneo será por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato y por la presunta infracción a la Carta Manga por no permitir un debido proceso “y atentar contra el derecho a elegir y ser elegidos”.

(Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

El congresista de Acción Popular rechazó tener alguna vinculación con Pajuelo y evitó señalar a quién o quiénes son los responsables del fraude en su partido. “Eso lo van a determinar las investigaciones”, acotó.

A su turno, el congresista Aragón dijo que antes del mediodía su partido presentó ante el JNE un recurso para anular la resolución que los deja fuera de las elecciones. Los argumentos son, básicamente, los mismos esgrimidos por Barnechea: afectación al debido proceso y a la doble instancia.

La respuesta del JNE

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, rechazó las amenazas de Barnechea a su institución y dijo que “no se condicen con principios democráticos”.

“No se condice con principios democráticos el verter amenazas o intentar amedrentar a los organismos electorales o a quienes imparten justicia en materia electoral. Nuestro rechazo ante cualquier situación o cualquier pronunciamiento que pretenda amedrentar la labor que nosotros desempeñamos”, manifestó en Canal N.

(Foto: Archivo GEC)

Barnechea, el último sábado, dijo que los integrantes del JNE “no saben con quién se están enfrentando” y advirtió que los iba a “perseguir en todas las instancias”.

Al ser consultada sobre la denuncia constitucional anunciada por López en contra de Burneo, Clavijo dijo el ente electoral está concentrado en sus competencias y que seguirán trabajando “para llevar adelante elecciones limpias”.

El punto de vista

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, refirió que ese tipo de recursos de nulidad suelen ser rechazados por el JNE, porque sus decisiones “son irrevisables”.

Añadió que Acción Popular puede invocar una presunta afectación a derechos fundamentales a través de una acción de amparo.

“Para el Jurado Nacional de Elecciones, el vicio es en todas las mesas, porque participaron delegados no elegidos, delegados truchos y, por eso, ha anulado toda la elección primaria”, explicó.

En diálogo con El Comercio, Villalobos dijo que el constituyente de 1993 no incluyó a los integrantes del JNE como sujetos pasibles de denuncias constitucionales para evitar “denuncias revanchistas”, como la de López.

“Las denuncias constitucionales se pueden presentar, pero no me parece que sea lo correcto, es una amenaza al juez electoral. Si el juez electoral va a estar amenazado de ser inhabilitado, se pone en riesgo su independencia. Hay otras vías para que Acción Popular haga su reclamo, la vía no es el poder político”, subrayó.

A su turno, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, avizoró que el recurso de nulidad acciopopulista “no va a prosperar”. “Hace unos días, tres jueces del JNE han votado en un sentido, han dicho que las elecciones en Acción Popular fueron fraudulentas, ahora no van a cambiar de opinión”, manifestó.

Sobre la anunciada denuncia constitucional de López contra el presidente del JNE, el letrado la calificó como “fuegos artificiales”. “Estamos en receso parlamentario hasta marzo, las elecciones son en abril, ¿qué congresista que va a la reelección va a votar sobre quién decide su inscripción, sobre quién decide la nulidad de actas? No le van a patear la mesa al juez electoral que puede decidir sus casos”, finalizó.

Barnechea, en RPP Noticias, rechazó que él haya tenido “una ambición desmedida” por ser el candidato presidencial de Acción Popular, como señaló el excongresista García Belaunde, con quien compartió fórmula en el 2016.

“Si alguien tiene ambiciones sin límite ha sido Víctor Andrés, ha sido candidato a la Presidencia, donde sacó solo tres votos, lamento que nadie haya querido votar por él. Y es cabeza de lista al Senado porque lo pactó con Julio Chávez. Si alguien tiene ambiciones sin límites es él, yo no tengo ninguna”, expresó.