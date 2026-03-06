Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gestión de María Caruajulca Quispe al frente de la Procuraduría General del Estado (PGE) no solo arrastra una denuncia por presunta designación de procuradores afines a sus intereses y su propia condena que le impuso el Poder Judicial (PJ).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.