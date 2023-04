Rolando Pilco

Antropólogo aymara

Estamos en una protesta todavía vigente. O sea, siguen las protestas a pesar de que hay una reorganización. Ha habido ciertas treguas, pero va a haber reuniones consecutivas en las posteriores semanas o meses para evaluar y plantear estrategias de este movimiento, de esta manifestación. Yo creo que las huelgas no van a terminar, van a continuar. Es verdad que en la región Puno hay una suerte de autonomía. No hay un dirigente único, las autoridades son el colectivo. Las demandas no son por mejorar las carreteras, por mejorar, digamos, la anemia u otros problemas. No es eso. La demanda es política y las respuestas tienen que ser políticas y, por lo tanto, lo que busca el pueblo aimara es la dignidad de estos pueblos tan discriminados, tan humillados.