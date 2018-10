Critican blindaje a fiscal Pedro Chávarry

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reapareció ayer en la misa de acción de gracias en honor al Señor de los Milagros. Su presencia en la Iglesia Las Nazarenas ocurrió, coincidentemente, un día después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso –con votos de Fuerza Popular y el Apra– decidiera por mayoría votar en contra del informe que recomendaba destituirlo e inhabilitarlo.

Sin embargo, el debate en el Parlamento por el caso del titular del Ministerio Público aún no ha concluido.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha convocado para el lunes próximo a los miembros de la Comisión Permanente, la que deberá confirmar o rectificar la decisión a favor de Pedro Chávarry.

En esta segunda instancia se podría revertir lo acordado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, según el Reglamento del Congreso.

El artículo 89 de esta norma establece que si el informe propone el archivo o la improcedencia de la denuncia se vota previo debate. La Comisión Permanente podrá acordar que el caso regrese a la subcomisión para corregir el informe o formular una acusación directa.

Desde PpK, Acción Popular, APP y Nuevo Perú afirmaron ayer que hay un blindaje al titular del Ministerio Público.

El oficialista Juan Sheput aseguró que buscan un “fiscal a la medida para proteger” al ex presidente Alan García y a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori en las investigaciones por el Caso Lava Jato. “Ese es el asunto. No es otro”, dijo.

Remarcó que quienes votaron en contra del informe no presentaron “ningún argumento constitucional” para descalificarlo.

Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo que Fuerza Popular y el Apra tienen toda la intención de proteger a Pedro Chávarry. “Es una devolución de favores”, manifestó.

El congresista Edgar Ochoa (Nuevo Perú) señaló que su bancada pedirá que se reconsidere el voto. Coincidió en que hay un blindaje al titular del Ministerio Público.

“Vamos a luchar para que [la votación]se revierta y recapaciten, bajo la presión del pueblo, como lo hicieron en el caso de César Hinostroza”, indicó César Vásquez de Alianza para el Progreso.

Javier Velásquez Quesquén (Apra) adelantó que su bancada ratificará su decisión en contra de la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry.

Fuerza Popular, a través de su vocera Úrsula Letona, mantuvo ayer sus críticas al informe y señaló que es “deficiente”. Letona aseguró que las “deficiencias” debían corregirse. “Que [Sheput] tome nota de las observaciones, las converse con un abogado. Son cuestiones de derecho”, declaró.

-Camino para acusación y motivos para pedir destitución-

1. Fiscales superiores pidieron a Chávarry tomar decisión

Los titulares de 27 juntas de fiscales superiores pidieron al fiscal de la Nación tomar una decisión ante la crisis por los audios del CNM. Una fiscal dijo que estaba claro que pedían su renuncia.

2. Reconoció no haber dicho la verdad sobre vínculo con Hinostroza

En entrevista con este Diario, Chávarry admitió que asistió a una reunión en la casa de Antonio Camayo, que fue organizada por el ex juez supremo César Hinostroza. Antes lo había negado.

3. Integraría Los Cuellos Blancos del Puerto, según informe fiscal

Chávarry y otros 11 altos funcionarios –jueces y fiscales supremos y ex miembros del CNM– fueron señalados como “parte de la organización criminal” en el informe de la fiscal Sandra Castro.

4. El informe de Juan Sheput indica que vulneró la Constitución

Según el documento, habría infringido tres artículos de la Carta Magna por haber mentido sobre reunión con Hinostroza y Camayo, y por haber aceptado “favores” de Los Cuellos Blancos.