Critican citación del Congreso a fiscal José Domingo Pérez

Por unanimidad, la Comisión de Defensa del Congreso acordó ayer citar para este jueves al fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del Ministerio Público, para que dé explicaciones sobre su discurso en una conferencia en México, donde usó los términos “guerrilla” y “guerra civil” para referirse al terrorismo.

Los votos fueron de Fuerza Popular, Apra, Peruanos por el Kambio y un no agrupado.

El ex procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia y el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén coincidieron en que las declaraciones de José Domingo Pérez no configuran un delito de apología del terrorismo, como se afirmó en la comisión, y que existe una “estrategia política” en la decisión.

Vargas Valdivia afirmó que es una “barbaridad y un pretexto político” la citación a Pérez. Consideró que lo mejor será que el fiscal acuda a explicar, aunque remarcó que es “una celada”.

“Uno puede discrepar, pero no es una apología. Es obvio que hay intereses políticos de por medio”, añadió.

Guillén manifestó que buscan “debilitar” al fiscal. Precisó que, en caso de asistir, Pérez puede leer solo un escrito y que no está obligado a responder un interrogatorio.

“Es una estrategia política con la finalidad de limitarlo, presentándolo como una persona que cursa conductas de tipo penal”, añadió.

Este jueves 18, la Comisión de Defensa sesionará por este caso. También está citado el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien más temprano se pronunció a través de un corto mensaje en Twitter: “Terrorismo nunca más”.

El último viernes, en el Encuentro Nacional Anticorrupción en Chihuahua, México, José Domingo Pérez se refirió al gobierno de Alberto Fujimori.

Entre “algunos aspectos positivos” mencionó: “Por qué negarlo. Acabó con la guerrilla, o la guerra civil, respecto a grupos subversivos como Sendero Luminoso y alguno otro como el MRTA”.

Estas declaraciones generaron que el congresista aprista Jorge del Castillo, titular de la Comisión de Defensa, planteara la citación.

—Fuera de contexto—

“No he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista”, señaló Pérez, horas antes de que aprobaran citarlo.

Consultado por este Diario, el jefe del Equipo Especial, el fiscal superior Rafael Vela, señaló que “son decisiones políticas” y que ellos están “concentrados” en las investigaciones a su cargo.

Por otro lado, el fiscal superior Luis Landa, coordinador antiterrorismo, solicitó a José Domingo Pérez un informe detallado sobre sus declaraciones.