El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió ayer a las declaraciones de Jorge Barata en las que, según fuentes de El Comercio, afirmó que la constructora Odebrecht aportó US$300 mil para su campaña del 2011.

El mandatario señaló que no es verdad que haya recibido plata sucia o no contabilizada. Resaltó que vendió una casa y puso de su dinero para financiar esa campaña.

Aunque dijo que está de acuerdo con que se investigue el financiamiento de su campaña, consideró que debe hacerse con un procedimiento y no en “la tribuna de la televisión y del periódico”.

“No podemos tolerar que la justicia se transforme en un show de la televisión”, dijo.

Asimismo, señaló: “Nuestras autoridades judiciales, a cambio de una colaboración eficaz, están dándole una tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores. Eso es inaceptable”.

El ex fiscal de la Nación José Peláez criticó la postura de Kuczynski. “Nadie puede cuestionar el uso de la colaboración eficaz y menos el presidente de la República, que debe respetar el ordenamiento legal”, indicó a El Comercio.

El ex magistrado señaló que el Poder Judicial y el Ministerio Público están facultados por la ley para trabajar con los investigados –como se viene haciendo en el Caso Lava Jato– que desean colaborar para descubrir a los responsables de actos de corrupción. Por eso, agregó, le parece “exagerado y desinformado” lo que dijo el mandatario.

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), miembro de la Comisión Lava Jato, también criticó a Kuczynski. “Me parece absurdo que el presidente se queje porque la fiscalía y el Poder Judicial estén usando la colaboración eficaz para perseguir la corrupción”. Añadió que es inaceptable que quiera decirles a esas instituciones cómo hacer su trabajo.

El legislador recalcó que le sorprende que PPK ahora mencione la colaboración eficaz cuando el Ejecutivo ha promovido esa figura en el proyecto de ley 2408, que busca reemplazar el Decreto de Urgencia 003.

La iniciativa faculta a la fiscalía a realizar acuerdos de colaboración eficaz con las personas jurídicas para otorgarles beneficios a cambio de información que permita identificar a los responsables de un hecho delictivo.

—Las explicaciones del mandatario—

Marcelo Odebrecht afirma que, como a otros candidatos, financió la campaña de PPK y lo contrató para asesorías. (9/11/2017)



“No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales […]. Se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Estasupuesta información también es falsa”. (15/11/2017)

“[Odebrecht] No me contrató. Lo que sí hemos hecho, a través de otros como First Capital y el Banco de Crédito, es hacer consultorías para algunos, muy pocos, grandes proyectos y han sido muy buenos”. (10/12/2017)

La Comisión Lava Jato da a conocer los pagos que Odebrecht realizó a Westfield Capital, empresa unipersonal de PPK, y a First Capital, de propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda. (13/12/2017)

“No tengo relación alguna con First Capital […]. Sobre Westfield Capital, y lo digo con toda claridad, sí es de mi propiedad. Sin embargo, no fui administrador de la empresa cuando ocupé el cargo de ministro de Gobierno”. (14/12/2017)

Jorge Barata asegura que, como a otros candidatos, financió la campaña de PPK en la campaña del 2011 (28/2/2018)

