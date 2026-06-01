Una hora antes de que inicie el primer y único debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ambos llegaron al Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La ex primera dama lo hizo junto a su equipo técnico (donde una de las sorpresas fue Jean Ferrari, exadministrador de Universitario y actual gerente general de Fútbol de la FPF), mientras el congresista lo hizo con su familia, pero también con aliados políticos.

Por ejemplo, el excandidato presidencial Alfonso López Chau (Ahora Nación) y el exministro de Trabajo Alejandro Salas, afiliado a Perú Primero, partido del encarcelado exmandatario Martín Vizcarra acompañaron al político de izquierda. También lo hicieron la virtual diputada Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, ex jefe de Estado sentenciado por conspiración para la rebelión.

La polémica entre Fujimori Higuchi y Sánchez estuvo marcada por un cruce de acusaciones. La postulante de Fuerza Popular cuestionó la cercanía de Antauro Humala, condenado por el ‘andahuaylazo’, a Juntos por el Perú, y el parlamentario recordó que el partido naranja en el actual Congreso respaldó una serie de leyes consideradas como “procrimen”.

“Se ha debilitado la persecución del delito y todo ha sido producto de las leyes procrimen que su bancada [ha apoyado], eso complica la lucha contra la inseguridad, esa es su responsabilidad”, manifestó el postulante de Juntos por el Perú.

En respuesta, Fujimori Higuchi sostuvo que Fuerza Popular solo tiene a 20 de 130 congresistas y puso en duda la capacidad de su oponente para hablar sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional cuando tiene cerca a Antauro Humala, “un asesino de policías”.

“En un mitin de primera vuelta, usted dijo que ‘la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala’. ¿Va a estar Antauro Humala a su lado?”, preguntó.

El congresista de izquierda evitó, una vez más, marcar distancia del etnocacerista, al solo limitar su réplica a señalar que rechaza “la violencia venga de dónde venga”. “En Juntos por el Perú apostamos por la vida, soy demócrata”, complementó.

“La señora del Kaos” y el rechazo al complot

En otro momento del debate, Sánchez Palomino calificó a Fujimori Higuchi como “la señora del Kaos”, en referencia a su principal propuesta, “el orden”.

“Seis peruanos mueren cada día por la criminalidad, más de 100 choferes han sido asesinados, esto [la criminalidad] se ha acentuado aún más porque una fuerza parlamentaria del Congreso para limpiarse de sus fechorías, juicios y sentencias ha subvertido el sistema de justicia y ha creado leyes procrimen”, expresó.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú subrayó que el país ha sido testigo de “lo caótico” que se torno el sistema político desde que Fuerza Popular obtuvo mayoría parlamentaria en el 2016. “Han corroído la justicia y lo que hoy vivimos son problemas que ustedes le han generado al país”, complementó.

(Foto: JNE) / Hanslitt Cruzado

Y, además, le recordó a Fujimori Higuchi las declaraciones del virtual senador Miguel Torres, integrante de la plancha presidencial de Fuerza Popular, en el sentido de que retirar a Castillo Terrones del poder no fue sencillo y que hubo una contención a sus acciones. En ese sentido, acusó al fujimorismo de “complotar” contra el gobierno del profesor.

Fujimori Higuchi, en réplica, afirmó que todo el Perú recuerda “el golpe de Estado” que intentó perpetrar Castillo Terrones y que “las instituciones actuaron de forma espontánea” para contrarrestar sus anuncios (el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención al sistema de administración de justicia). “Nadie comploto. Y en su actuación en el Congreso, usted mismo condenó ese golpe de Estado. ¿Usted es un complotador o un traidor?”, dijo, dirigiéndose a Sánchez Palomino.

La exparlamentaria también intentó marcar distancia del gobierno de Dina Boluarte (2022-2025), luego de que su contrincante la acusará de haberla mantenido en el poder.

“La señora Dina Boluarte ha sido parte de su equipo junto a Pedro Castillo y cuando Castillo intentó hacer un golpe de Estado y entró Dina Boluarte, [desde Fuerza Popular] convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo”, expresó.

La candidata presidencial de Fuerza Popular subrayó que mientras a ella la acompañan “dos héroes”, en referencia a Marco Miyashiro, uno de los captores del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, y César Astudillo, excomandante general del Ejército, a Sánchez “lo acompaña un asesino de policías”. “Y le digo a la población que seré yo quien asuma el liderazgo para combatir a la delincuencia”, acotó.

“Qué poco hombre”

Durante el bloque de economía, empleo y reducción de la pobreza se produjo un tenso intercambio entre Fujimori Higuchi y Sánchez Palomino. El congresista dijo que él sabe lo que es salir adelante en familia.

“Yo sí sé qué es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, a mi madre, a mi esposa y a mi hermano. Hemos salido adelante así y eso significa confianza y valor espiritual para transformar un país, de eso usted no sabe mucho”, manifestó, en clara alusión a las discrepancias que tuvo la su oponente con el exparlamentario Kenji Fujimori y su postura inicial sobre el indulto a padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

Fujimori Higuchi calificó como “poco hombre” al postulante de Juntos por el Perú por sus palabras.

“Qué pena, qué poco hombre es usted y cuando vienen ataques de esta naturaleza quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente y estoy con la frente en alto”, replicó.

(Foto: JNE) / AGQ JNE

Tras ello, Sánchez refirió que el Perú “sabe lo suficiente de nuestra historia y trayectoria”.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, de otro lado, indicó que su partido no quiere quitarle sus ahorros a nadie y que no están a favor de una política expropiadora. Y reiteró que a pesar de “las discrepancias de orden menor” que tiene con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), lo mantendrá en el cargo en caso resulte elegido. Aunque, en primera vuelta, se haya pronunciado a favor de su salida.

Sánchez, además, dijo que Miguel Castilla, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el gobierno de Ollanta Humala, “ha dicho que el mejor ministro” del sector en los últimos años había sido Pedro Francke.

En declaraciones al programa “Sin Rodeos”, Castilla refirió que Sánchez ha repetido “la misma mentira” de Francke en el debate anterior. Añadió que sus palabras han sido sacadas de contexto, al explicar que él destacó el rol del hoy aliado de Juntos por el Perú en comparación de Raúl Pérez Reyes, quien fue titular del MEF con Dina Boluarte, en el cumplimiento del déficit fiscal. Pero rechazó que lo haya considerado como el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos, cuando están Luis Carranza, Carlos Oliva y otros.

“Lo que hemos presenciado es a un mentiroso compulsivo. Yo voy a, incluso, chequear con mis abogados porque no puede alegremente decir falsedades en televisión nacional y desviar la atención de técnicos que son absolutamente repudiados en su accionar”, cuestionó Castilla.

A su turno, Fujimori Higuchi advirtió que la pobreza no se reduce con discursos, sino con empleo.

“El Perú ya lo demostró, cuando hay estabilidad, inversión y empleo, millones de familias [pueden salir de la pobreza], lo que propone Sánchez va en sentido contrario, como prohibir las agroexportaciones, frenar la minera, eso no genera empleo”, manifestó.

La postulante de Fuerza Popular reiteró que su partido dará seguridad jurídica y que defenderá la autonomía del BCR.

Sin carta blanca

El último bloque del debate se destinó a la llamada “carta blanca”, donde los candidatos presidenciales debían destacar un aspecto positivo de su adversario y encontrar un punto de encuentro. No obstante, ni Fujimori Higuchi ni Sánchez Palomino lo hicieron.

Por ejemplo, el congresista de izquierda sostuvo que esta elección no era cualquiera y que el país se jugaba su democracia. “En el 2011, 2016 y 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y su legado de horror. Convocamos a las fuerzas patrióticas que quieren recuperar el orden de verdad y no [apostar] por el caos de la Señora K”, añadió.

Por su parte, Fujimori Higuchi dijo que esta elección no es sobre ella, sino sobre el tipo de gobierno que quieren los ciudadanos. “Queremos el caos o el desorden”, expresó.

(Foto: JNE)

La candidata presidencial de Fuerza Popular afirmó que no le pide a quienes se oponen a ella “dejar nuestras diferencias, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos construir juntos un mejor país”.

De esta manera, llegó a su fin la polémica entre ambos candidatos, que duró 1 hora y 45 minutos. Este fue moderado por los periodistas Carlos Villarreal (RPP Noticias) y Angélica Valdez (América TV y Canal N).

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Durante las pausas comerciales del debate, Fujimori fue asesorada por Luis Galarreta y Miguel Torres, los integrantes de su fórmula presidencial; mientras Sánchez lo fue por el exfiscal José Domingo Pérez y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.