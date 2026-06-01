Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una hora antes de que inicie el primer y único debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ambos llegaron al Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La ex primera dama lo hizo junto a su equipo técnico (donde una de las sorpresas fue Jean Ferrari, exadministrador de Universitario y actual gerente general de Fútbol de la FPF), mientras el congresista lo hizo con su familia, pero también con aliados políticos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.