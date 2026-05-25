Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las dos agrupaciones que se disputan la segunda vuelta, estuvo centrado en el posicionamiento de mensajes. Mientras el fujimorismo remarcó el concepto de “orden” y que el castillismo ya ha gobernado, desde el partido de Roberto Sánchez dirigieron sus críticas al apoyo naranja a leyes que perforaron la caja fiscal y a las llamadas normas “procrimen”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.