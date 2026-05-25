El debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las dos agrupaciones que se disputan la segunda vuelta, estuvo centrado en el posicionamiento de mensajes. Mientras el fujimorismo remarcó el concepto de “orden” y que el castillismo ya ha gobernado, desde el partido de Roberto Sánchez dirigieron sus críticas al apoyo naranja a leyes que perforaron la caja fiscal y a las llamadas normas “procrimen”.

El bloque económico, que enfrentó a los exministros de Economía y Finanzas Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú) fue uno de los más destacados de la polémica.

Carranza explicó que desde el 2021, el Perú no avanzó en nada respecto a las cifras de la pobreza: 25,5%. Y Francke, titular del MEF al inicio del gobierno castillista, sostuvo que Juntos por el Perú respetará el orden fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y la continuidad de Julio Velarde en esta institución. Aunque esto no esté plasmado en su plan de gobierno.

Al promediar las 6:29 p.m., la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, despidió a los integrantes de su equipo técnico, que salieron del local partidario del fujimorismo en la Av. Guardia Civil, en San Isidro. “Los peruanos van a conocer nuestras ideas y propuestas. De nuestro lado, van a ver experiencia, fuerza y orden”, manifestó.

A su llegada al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Galarreta, secretario general del fujimorismo, subrayó que su partido tiene el mismo plan desde la primera vuelta.

“Siempre puede haber ajustes, pero la visión va en la misma línea. No es que primero queremos a un asesino de policías que se encargue de la seguridad y luego lo queremos desconocer, no es que queremos primero sacar a Velarde y luego tomar un café con él. Nosotros no hemos cambiado de postura, seguimos en lo mismo”, expresó, para luego presentar a Giulliana Loza, abogada de Fujimori, como asesora legal de la campaña naranja.

Galarreta también dijo que Juntos por el Perú representa “una continuidad, porque he visto en la lista” de su equipo técnico “a varios exministros de Castillo”. “Creo que ya hemos visto cómo funciona, no ha sido positivo para el país”, complementó.

En respuesta, Anahí Durant, portavoz de Juntos por el Perú y ministra de la Mujer en el gobierno de Castillo, negó que ellos representen una continuidad. “Son ellos los que tienen 30 años gobernando”, exclamó.

Fuentes de El Comercio indicaron que Sánchez Palomino vio el debate, cuando estaba en camino a San Juan de Lurigancho para un mitin.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Un segundo round político

El segundo bloque, dedicado a la juventud y deporte, fue el que tuvo más corte político dentro del debate de técnicos. La congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y el virtual diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) adelantaron una de las polémicas que se podría ver en la cámara baja del nuevo Parlamento bicameral.

Zunini fue el primero en golpear, al referir que “hay que tener audacia para hablar de juventud con los antecedentes que tiene el fujimorismo”. Y dio una lista de propuestas, entre ellas otorgar S/6.500 soles a los jóvenes en el marco del programa Mi primera chamba. Estos, además, podrían ser usados como capital semilla para un negocio o capacitación.

En respuesta, Barbarán afirmó “qué propuestas puede dar un seguidor del modelo fracasado de Venezuela” y le recordó al secretario general de Juntos por el Perú que ha trabajado 12 años en el Estado, en referencia a su paso por el Gobierno Regional de Lambayeque, y que no ha logrado implementar en esa región ninguna de sus ideas.

“La izquierda usa a los jóvenes, hoy no trajeron a ninguna mujer a debatir, lo único que buscan es entrar [al gobierno] para combatir la pobreza, pero la de ellos mismos”, remarcó.

El virtual diputado de izquierda rechazó que su partido busque convertir al Perú en Venezuela y acusó al fujimorismo de utilizar el miedo “como la mejor herramienta para que voten” por ellos.

En otro momento, la congresista de Fuerza Popular subrayó que su agrupación no ha cambiado de discurso, “según donde compremos nuestro sombrero”.

A modo de réplica, Zunini sostuvo que los jóvenes de las provincias y las zonas más alejadas del país “usan el sombrero con orgullo”. “Nosotros hemos sido puestos en la segunda vuelta, gracias a ellos”.

Barbarán, en la última parte de su participación, subrayó que el principal flagelo del país es la inseguridad ciudadana y que aquellos que han gobernado, en referencia al castillismo, no entienden el aporte del deporte para reducir este mal. “¿Le quieren confiar la transformación del deporte a quienes hicieron los peores Juegos Bolivarianos o a Carlos Neuhaus que logró que Legado sea concebido como una experiencia extraordinaria a nivel internacional?”, cuestionó.

Tras ello, la congresista naranja y el secretario general de Juntos por el Perú se enfrascaron en una discusión sobre las llamadas leyes procrimen. Fuerza Popular respaldó en el Congreso a un conjunto de estas normas, mientras que la agrupación de Sánchez a una de estas que evita la incautación de dinamita a la minería ilegal.

Polémica por la “ley antiforestal”

En el tercer bloque, sobre agricultura y medio ambiente, participaron el economista Marco Vinelli, coordinador de plan de gobierno de Fuerza Popular, y el abogado César Guarniz Viga, quien postuló a diputado en la región Lambayeque por País para Todos, partido del actor cómico Carlos Álvarez.

Al abordar las medidas en contra de la minería ilegal, Vinelli señaló que su partido buscará proteger la Amazonía y que utilizarán la tecnología, a través del uso de imágenes satelitales y drones para combatir ese delito, pero también la tala ilegal.

Guarniz Viga dijo, en respuesta, que suena bonito “decir ‘vamos a proteger nuestra Amazonía, cuando” el fujimorismo respaldó la llamada ley antiforestal, que excluyó al Ministerio del Ambiente de la toma de decisiones sobre la zonificación y clasificación de tierras.

“Nosotros vamos a derogar esta ley antiforestal que hoy permite al crimen organizado y a la minería ilegal ingresar y deforestar nuestra selva. Eso no va a pasar con Juntos por el Perú”, agregó. No obstante, omitió señalar que Sánchez ha apoyado una serie de medidas a favor de la minería informal e ilegal en los últimos años desde el Parlamento.

Al inicio de su exposición, Vinelli afirmó que la mayoría de los 2,2 millones de agricultores del país no tuvo acceso al agua ni al crédito y tampoco a maquinaria en los últimos años. “¿Pero por qué se dio esto? Porque el gobierno de Castillo- Sánchez tuvo seis ministros [de Agricultura] en su primer año. Ese gobierno nos ha llevado al caos y quieren volver a repetir la historia”, expresó.

El coordinador del equipo técnico fujimorista también advirtió a los agricultores que Juntos por el Perú hoy dice que les quiere ayudar a vender sus proyectos, “pero su aliado Antauro [Humala] quiere cerrar el mercado para todos los productos de la agroexportación”.

“En 2021 tomamos una mala decisión”

Aunque el quinto bloque era económico, tuvo sus momentos de intercambio político entre los exministros de Economía y Finanzas Luis Carranza (Fuerza Popular) y Pedro Francke (Juntos por el Perú). El primero inició su participación señalando que, en el 2021, como país, “tomamos una mala decisión” al elegir a Castillo como presidente.

“Y el mejor dato para ver lo mal que lo hicimos es ver qué pasó con la pobreza en el 2021. La pobreza estuvo en el 25,5%, no regresamos a la etapa prepandemia como otros países de América Latina sí lo hicieron. En el 2022, 644 mil peruanos más pasaron a la pobreza. Y en el 2025, 25,5% de peruanos está en la pobreza. No hemos avanzado nada en este tiempo”, remarcó Carranza, quien fue titular del MEF en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

El expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina dijo que el plan del partido naranja apunta a “levantar al Perú”, a través de tres ejes: orden económico, capitalismo popular y orden social.

Carranza apuntó en contra de Juntos por el Perú, al señalar que en su plan no se menciona nada sobre la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), tampoco se habla sobre la promoción de la inversión privada y menos sobre el respeto del déficit fiscal.

Francke, quien fue titular del MEF al inicio del gobierno de Castillo Terrones, cuestionó que el Congreso haya aprobado subir su presupuesto en S/1.500 millones y que ahora no le puedan dar S/120 millones a los estudiantes que piden becas. “Por qué no lo hacen ahora, no hay progreso económico si no es con educación de alta calidad”, mencionó.

(Foto: JNE) / AGQ JNE

El expresidente del Sisol (durante la administración de Susana Villarán en Lima refirió que su partido está a favor de la reducción del déficit fiscal a 1%. Y cuestionó que las leyes aprobadas por el actual Congreso, con los votos a favor del fujimorismo, hayan puesto “en peligro la estabilidad macroeconómica”.

“Fuerza Popular le regaló S/20.000 millones al sector agroexportador, porque son los que financian su campaña”, criticó.

En otro momento, Carranza calificó de “truco bajo” que Francke haya realizado una comparación entre las cifras de crecimiento de 2020 y 2021, cuando estas se dieron por un efecto rebote, a raíz de la pandemia de Covid-19.

“Hay un error ahí, el señor Francke toma cifras de 2021, veníamos de pandemia. Comparar el 2021 con el 2020 es un truco bajo […] En el 2022, la inversión privada no creció nada y perdimos, ese año, 393 mil puestos de empleo”, manifestó.

Previamente, el economista de Juntos por el Perú había dicho que en los seis meses que fue ministro, el país creó 300 mil empleos y que estas cifras estaban publicadas en el portal del BCR.

(Foto: JNE) / Hanslitt Cruzado

Carranza, en el tramo final de su exposición, recordó que durante el segundo gobierno de García Pérez el Perú creció en 7% en promedio, a pesar de la crisis económica internacional de 2009. “¿Cuántos peruanos salieron de la pobreza? 1,1 millón al año, más de 5 millones [en los cinco años de mandato]… No volvamos a cometer el mismo error de hace cinco años, votemos por el orden y no por el caos, por la unión y no por la desunión”, finalizó.

En el sexto y último bloque del debate técnico, en el que se abordó las políticas de salud, participaron el excongresista Hernando Cevallos y el actual jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria, José Recoba Martínez.

Cevallos indicó que en los últimos cuatro años “quien ha manejado los rumbos del gobierno ha sido Fuerza Popular”, porque votó en contra de siete pedidos de vacancia contra Dina Boluarte e impidió la interpelación a ministros de Salud, que pudieron haber sido retirados por el Congreso por su incompetencia y denuncias de corrupción.

Recoba, médico de profesión, replicó, al sostener que el castillismo ha sido gobierno desde el 2021 y que Cevallos fue el primer titular del Minsa de esa administración y que luego vinieron otros nueve. “No entiendo, qué obsesión de culpar a Fuerza Popular, que con 20 congresistas no han podido hacer el caos que ellos han generado”, expresó.

(Foto: JNE)

El ex titular del Minsa recordó que hace unos días Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de la República, en una entrevista detalló “la preocupación” de Fuerza Popular por sacar a Castillo de la Presidencia a un año y poco más de tres meses desde el inicio de su mandato.

“El resto del tiempo [desde diciembre de 2022] los que tomaron las decisiones fueron las bancadas, encabezadas por Fuerza Popular”, dijo.

El representante fujimorista cuestionó que Cevallos esté desconectado de la realidad.

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En los otros dos bloques del debate técnico participaron Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), en representación de Fuerza Popular, y Gustavo Guerra García, ex viceministro de Hacienda durante la gestión de Pedro Castillo, por Juntos por el Perú. Ambos confrontaron sus ideas sobre infraestructura. En el primer bloque estuvieron el sociólogo Sinesio López (JP) y el exgobernador regional de Junín Vladimiro Huaroc.

Los periodistas Ricardo Alva, de TV Perú y Radio Nacional, y Fátima Chávez, de RPP Noticias, fueron los moderadores de la polémica. El domingo 31 de mayo se realizará el debate entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.