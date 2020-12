Conforme a los criterios de Saber más

Sin saltarse los detalles del protocolo, los ministros de Economía y Trabajo ingresaron con paso acelerado al hemiciclo para sumarse, en la tarde del sábado, a un debate que ya se anunciaba amplio y enrevesado sobre la nueva Ley de Promoción Agraria.

Pasadas las 11 de la noche, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, anunció que se emitirá un decreto legislativo para ampliar la legislatura y convocar a un pleno este domingo, desde las 10 de la mañana, para continuar revisando el texto sustitutorio referido al régimen laboral agrario. Señaló que es necesario que el tema se aborde con prontitud por las expectativas de los sectores afectados.

Este tema fue incluido en la agenda del Congreso y del Ejecutivo hace algunos días, tras las protestas de agricultores de Ica y el norte del país. Pero, las horas finales para el debate en el hemiciclo corrieron con un margen reducido por tratarse de un pleno que era parte, hasta ese momento, de una legislatura que terminaba el sábado. Sin embargo, el consenso estaba lejos de lograrse y esto tomó notoriedad incluso minutos previos al inicio de la sesión.

Nuevas propuestas

Antes de las 9 de la mañana, el candidato presidencial y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, escribió en su cuenta de Twitter que la bancada presentaría un texto sustitutorio al dictamen aprobado por la Comisión multipartidaria encargada de la norma que sustituya a la que este Congreso derogó tras las protestas. Esto pese a que el grupo de trabajo estaba también integrado por un congresista de su bancada: Napoleón Puño.

Su vocero, César Combina, solicitó en el pleno se le otorgue la palabra a Puño para que sustente el referido texto sustitutorio en minoría. Un pedido que segundos después fue cuestionado.

Las críticas de los congresistas Carlos Mesía, Gilmer Trujillo -ambos de Fuerza Popular-, y luego de Ricardo Burga (Acción Popular), apuntaban a que Puño, al ser parte de la Comisión multipartidaria, había participado también en la elaboración y votación del dictamen. “No tratemos de buscar protagonismos”, dijo Trujillo.

Burga, en este mismo sentido, añadió que Puño no solo participó en la comisión, sino que votó a favor del dictamen. “Hoy nos sorprende APP, que quiere presentar un texto sustitutorio cuando ni siquiera ha sido sometido ni debatido en la Comisión multipartidaria”, cuestionó Burga.

Además de esto, los congresistas Mesía y Burga solicitaron la presencia de los ministros en el pleno, pues había posiciones disidentes que podrían dar pie a una observación. La presidenta del Congreso informó que estaban coordinando con el Ejecutivo para que se presenten y se aborde en conjunto la nueva Ley de Promoción Agraria. Para ello, pasaron a un cuarto intermedio.

La llegada del Ejecutivo

Fuentes de El Comercio informaron la mañana del sábado que el Congreso envió la convocatoria para el pleno al ministro de Economía, Waldo Mendoza; la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y el ministro de Agricultura, Federico Tenorio. Indicaron, además, que el ministro de Trabajo, Javier Palacios, ya se encontraba en la sede del Legislativo, así como Mendoza.

Antes de pasar al hemiciclo -una hora después de la hora pactada-, los ministros Mendoza y Palacios se reunieron con los miembros de la Comisión multipartidaria desde aproximadamente las 12:30 p.m. hasta pasadas las 4 de la tarde. La reunión había concluido sin mayores acuerdos.





Los ministros Waldo Mendoza y Javier Palacios reunidos con la Comisión multipartidaria, la tarde del sábado.





Con los ministros presentes en el hemiciclo -se anunció que la presidenta del Consejo de Ministros seguiría la sesión de manera virtual-, la primera exposición fue asumida por Waldo Mendoza, titular de Economía, quien explicó el aspecto tributario de la ley: que los beneficios tributarios deben ser reducidos gradualmente hasta desaparecer el 2028.

“Hay que procurar un punto medio. Desde el punto de vista de los trabajadores quisiéramos darles los mejores beneficios, y por el lado de empresas podría pasar que esos costos laborales atenten contra la rentabilidad de la empresa. Cuando los costos laborales se elevan significativamente, las empresas modernas dejan de contratar y quienes no encuentran trabajo van a la informalidad. Cosa que hay que evitar”, dijo. “Creo que en este evento congresistas y Ejecutivo podemos llegar a un proyecto de ley que sea consistente”, dijo Mendoza en su exposición, que duró siete minutos.

Al igual que Mendoza, Palacios consideró que el reto es no solo resolver un problema que se arrastra, también demostrar que el Ejecutivo y el Congreso pueden tener puntos en común. Y la nueva Ley de Promoción Agraria podría ser uno de ellos, aunque hasta ese momento el consenso era lejano.

Precisamente, el punto de mayor discusión fue el monto de la remuneración diaria, que hasta el momento es S/39,19. Mientras que la propuesta de la Comisión multipartidaria es S/58,77 el jornal y los agricultores demandan que se fije en S/70.

“Hay una propuesta desde la comisión, pero que tiene un detalle no menor: se ha hecho calculando jornales mensuales que suman 25 [días], cuando debería ser 30 [días]. Esa variación no es menor. Si lográramos corregir ese error técnico podríamos garantizar que la diferencia entre lo que se propone y lo que está es bastante menor”, sustentó Palacios.

La posición del Gobierno se sostiene en que, si bien están de acuerdo en mejorar las condiciones como lo plantea el Congreso, el cambio de la remuneración “va a impactar en todos los otros sectores y afectará los niveles de formalidad”, concluyó.

En su intervención, el congresista Lenin Bazán (Frente Amplio) respondió que era imperativo definir el incremento de la remuneración diaria. “Ellos [los ministros] nos están diciendo que no podemos fijar una remuneración básica referencial, pero esa no es la realidad. Si no ponemos una remuneración base, más tarde las carreteras van a estar bloqueadas”, arguyó.

A su turno, el congresista Mesía calificó el proyecto de ley como “dramático” porque el punto medio para la remuneración diaria seguía siendo el origen del entrampamiento. “De manera exabrupta nos enteramos de un modo informal que el pleno ya estaba debatiendo, cuando estábamos tratando de concertar. Me queda la insatisfacción de que el Poder Ejecutivo no sabe cuánto hay que pagarles a los trabajadores”, consideró.

A las 5 de la tarde, los congresistas Anthony Novoa y Juan Oyola -ambos de Acción Popular- solicitaron un nuevo cuarto intermedio a la presidenta del Congreso para contar con un texto en consenso.

Finalmente, el pleno retomó después de las 9 de la noche el debate de un dictamen en el que se había propuesto que la remuneración diaria se contabilice sobre 30 días, y no sobre 25. Pero, Juan Carlos Oyola, presidente de la Comisión multipartidaria, manifestó que no estuvo de acuerdo con el texto.

El congresista Daniel Oseda (Frepap), presidente de la Comisión de Trabajo y el legislador que sustentó en varios momentos del día el proyecto, alrededor de las 11 de la noche solicitó un tiempo adicional para elaborar el documento final. Nuevamente, la situación estuvo entrampada.

Debido a la premura por el fin de la legislatura, y a que hasta pasadas las 11 de la noche no se llegaba a acuerdos generales entre las comisiones, la votación de esta ley fue pospuesta hasta el domingo. Congresistas insistieron en que se debía tener más tiempo para revisar el documento.

La sesión del #PlenoVirtual continuará este domingo 20 de diciembre desde las 10:00 horas. pic.twitter.com/0JEWeVifeI — Congreso del Perú (@congresoperu) December 20, 2020

El ministro Waldo Mendoza, antes de retirarse de la sede del Congreso, conversa con el legislador Ricardo Burga. (Foto: César Bueno / GEC)

VIDEO RECOMENDADO

Foto: Canal N