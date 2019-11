El presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, explicó el lunes -en diálogo con El Comercio- de dónde provenían los U$S3,65 millones que aportó a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011. Esto al ser consultado por el reclamo, por ejemplo, de los clientes del Banco de Crédito del Perú en las redes sociales respecto al destino de sus ahorros, luego de conocerse esta revelación que hizo el empresario al fiscal José Domingo Pérez.

“Les diría que esto [los aportes] no son los dineros de los ahorristas ni de los cuentacorrientistas, ese dinero que se ha aportado a estas campañas es dinero de los accionistas”, respondió Romero Paoletti.



“Aporte no es ni el 0,2% del total de gastos”

Respecto a cómo figuró ese dinero en el balance de su corporación, Romero Paoletti señaló que “el dinero fue contabilizado adecuadamente en Credicorp y esas cuentas han sido auditadas por EY”.

Agregó que desconocía cuál había sido “la glosa de la contabilidad” exacta.

“No sé la glosa exacta, pero me imagino que por la cuantía. A ver, sin duda es un monto muy alto, pero hay que considerar que los gastos de Credicorp suman más de dos mil millones de dólares, entonces relativo a los gastos de Credicorp esto no llega ni al 0,2%. Yo no sé si existe una glosa para un rubro tan pequeño de gastos en relación a los gastos de la corporación. Puede haber sido por ejemplo gastos varios o algo así”, explicó.

Hoy la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, afirmó que el dinero recibido de parte de Credicorp es de origen lícito. "Aquí no existe el delito de lavado de activos. Aquí lo que existe es un aporte lícito, documentado, porque ya lo documentó contablemente el señor Romero ante la Fiscalía que no tiene aquí ningún acto delictivo”, dijo en RPP.

Compartimos la carta que ha dirigido hoy Dionisio Romero Paoletti, presidente ejecutivo del grupo Credicorp, a todos los colaboradores de las empresas de la corporación. pic.twitter.com/Yta526LFvb — Credicorp (@CredicorpGroup) November 18, 2019