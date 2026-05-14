Durante el bloque “El nuevo tablero congresal”, el periodista de El Comercio Martin Hidalgo explicó la composición de las futuras cámaras y advirtió que, más allá de quiénes las integren, el factor determinante será la capacidad de coordinación entre las fuerzas políticas. En ese escenario, destacó la presencia de dos bancadas “bisagra”: la del partido Obras, de Ricardo Belmont, y la del Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, que podrían inclinar votaciones clave, especialmente aquellas que requieren mayorías calificadas.

De la mesa participaron los virtuales senadores Jaime Delgado (Ahora Nación), Katherine Ampuero (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular), quienes ofrecieron sus perspectivas sobre los límites y prioridades que marcarán la agenda económica del próximo Parlamento.

En la mesa participaron los virtuales senadores Jaime Delgado (Ahora Nación), Katherine Ampuero (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular) | Foto: Hugo Pérez

Delgado apeló a la prudencia institucional como base del crecimiento económico. “Somos un país responsable. La estabilidad jurídica y la estabilidad fiscal son indispensables para el crecimiento económico. No me pongo en esa situación en la que tengamos que patear el tablero poniendo en riesgo la estabilidad del país”, afirmó.

Con una postura firme frente al manejo fiscal, Ampuero advirtió que cualquier intento de alterar las reglas económicas vigentes será observado con cautela. “Hay reglas que están en la Constitución de 1993 que nos han traído desarrollo al país. Cualquier iniciativa que intente modificar esas reglas fiscales la voy a tomar con pinzas (…) y encontrarán en mí una opositora”, señaló.

Asimismo, cuestionó medidas recientes impulsadas desde el Congreso, como la creación de universidades sin sustento presupuestal y los cambios en el sistema de pensiones. “El Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Tenemos que hacer respetar el artículo 79 de la Constitución: las leyes no pueden generar iniciativa de gasto”, enfatizó.

Por su parte, Martha Chávez puso el acento en la experiencia política y la disciplina partidaria como herramientas para sostener una agenda de reformas. “Es importante que haya fuerza en el Poder Ejecutivo y que ese poder tenga una fuerza importante en el Poder Legislativo”, indicó. Además, rechazó la idea de que una mayoría parlamentaria represente un riesgo: “No es preciso decir que Fuerza Popular tendrá mucho poder; por el contrario, esto ayuda a que se puedan hacer las reformas estructurales del país”.

En la mesa participaron los virtuales senadores Jaime Delgado (Ahora Nación), Katherine Ampuero (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular) | Foto: Hugo Pérez

Nombramientos clave del nuevo Senado

Uno de los puntos más sensibles del debate fue la designación de altos funcionarios y el riesgo de que estos procesos se conviertan en espacios de reparto político.

Katherine Ampuero subrayó la importancia de garantizar criterios técnicos, especialmente en instituciones clave como el Banco Central de Reserva. “Quien reemplace al presidente del BCR tiene que tener una comprobada formación académica y experiencia, para que tenga credibilidad ante los mercados, los inversionistas, la academia y los organismos internacionales. Esa independencia debe evitar cualquier influencia política”, sostuvo.

En la misma línea, Delgado cuestionó las prácticas recientes en el Estado. “Creo en la división de poderes y en la independencia de los organismos. Ese equilibrio y control de poderes es garantía de la democracia. Lamentablemente, hemos visto cómo se han estado nombrando por simpatía o porque ‘me caes bien’, y eso debe acabarse”, afirmó.

Martha Chávez, por su parte, recordó que el reglamento del Congreso ya establece criterios para estas designaciones. “Se tiene que revalorizar la función pública. Hay principios y criterios que se deben seguir, y en una bancada como la nuestra eso no es negociable. Se van a elegir a las mejores personas”, aseguró.

Equilibrios en tensión

Más allá de las coincidencias en torno a la estabilidad económica, el debate dejó entrever las tensiones que marcarán el funcionamiento del próximo Parlamento.

Delgado insistió en que el rol de los futuros legisladores debe trascender las lealtades partidarias. “El deber que tenemos todos los candidatos o senadores es que no tenemos que responder a un partido político o a un modelo en específico; tenemos que responder al país, tenemos que representar al Perú”, afirmó.

Sin embargo, también advirtió sobre los intereses en juego dentro del sistema político y planteó la necesidad de enviar señales claras a los mercados. En esa línea, fue enfático respecto al liderazgo del Banco Central y consideró que Julio Velarde debería ser ratificado.

Los tres representantes, sin embargo, coincidieron indicando que es clave la estabilidad política y que ello dependerá de los consensos en momentos críticos.

Bloque de Diputados: inversión, formalización y costos políticos

La segunda mesa del bloque político del Día1 Summit 2026 reunió a los virtuales diputados Roxana Rocha (Renovación Popular), Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno) y Diethell Columbus (Fuerza Popular), quienes enfocaron el debate en los pilares económicos del próximo Parlamento: inversión, estabilidad jurídica y formalización.

Columbus abrió el bloque con un llamado a mejorar la calidad legislativa como base para generar confianza. “Nos gustaría impulsar en este nuevo Congreso (…) leer antes de opinar, leer antes de votar”, señaló. En esa línea, planteó una agenda proinversión: “Se tiene que desregular el país”, y subrayó que el crecimiento dependerá de “generar estabilidad política” e “impulsar el diálogo con las demás fuerzas políticas”.

En la mesa participaron los virtuales senadores Jaime Delgado (Ahora Nación), Katherine Ampuero (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular) | Foto: Hugo Pérez

Desde el Partido del Buen Gobierno, Alayza coincidió en la necesidad de recuperar confianza, pero con énfasis en seguridad. “La prioridad está en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y las economías ilegales. No se puede seguir fortaleciendo a las organizaciones criminales”, sostuvo. En el plano económico, reafirmó: “Nosotros creemos en una economía de mercado con enfoque de desarrollo. No creemos que el Estado deba estatizar todo”, aunque advirtió: “No podemos seguir generando incertidumbre y tenemos que respetar los contratos”.

Reinfo, crecimiento y sectores estratégicos

La minería informal y el Reinfo concentraron uno de los ejes más sensibles del debate. Alayza propuso “una reforma sería del Reinfo” y advirtió que se trata de “una bomba social, económica y de seguridad”, aunque introdujo un matiz: “Es crucial que entendamos que la minería informal está hecha de economía de subsistencia (…) no es lo mismo un comunero andino que una organización criminal”.

Roxana Rocha, en cambio, rechazó cualquier ampliación: “No. El Reinfo es una continuidad de la minería informal”. Su enfoque apunta a destrabar inversión y empleo formal: “El Perú tiene que seguir creciendo, tenemos que recuperar la confianza”. También advirtió sobre un problema estructural: “El Perú sí tiene potencial; solo que es lento e impredecible (…) estamos frenando proyectos a largo plazo”. En esa línea, destacó sectores como la economía digital: “Necesitamos poner el ojo en los data centers. Es infraestructura estratégica nacional”.

En la mesa participaron los virtuales senadores Jaime Delgado (Ahora Nación), Katherine Ampuero (Renovación Popular) y Martha Chávez (Fuerza Popular) | Foto: Hugo Pérez

Pensiones y estabilidad

En materia previsional, las posiciones reflejaron diferencias sobre las AFP. Rocha cuestionó las reformas recientes que involucran el retiro de fondos: “Han perdido su naturaleza, los pensionistas ya no tienen motivo de haber hecho su depósito”.

Columbus, por su parte, indicó que en el Congreso complementario del 2020 se hicieron algunos cambios como las pensiones escalonadas.

“Ya hay pensiones escalonadas y no hay esa idea de una especie de ‘estafa piramidal’”, sostuvo. Además, reconoció el costo político de las decisiones económicas: “Las soluciones (…) necesitan mayor consenso, pero hacer política no siempre es tomar decisiones que te dan popularidad”.

Incluso fue más directo: “En Fuerza Popular a veces tomamos decisiones que van a costa de nuestra popularidad. Yo no quiero hacer streaming, yo quiero hacer cambios estructurales”.

Pese a las diferencias, hubo un punto de coincidencia: la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica. “Ni en Renovación Popular, ni en Buen Gobierno, ni nosotros queremos desestabilizar la economía”, afirmó Columbus.

Sin embargo, consultado por los próximos consensos, evitó anticipar acuerdos: “A mí no me gusta estar leyendo el tarot sobre si las cosas se van a lograr o no”.

Finalmente, Alayza, del partido del Buen Gobierno, añadió un factor de presión adicional que podrá desestabilizar el ecosistema económico: “El Niño costero que vamos a vivir va a ser más fuerte (…) tendremos el reto de estar a la altura de responder a la necesidad de los peruanos”.