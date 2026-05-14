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Resumen

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Virtuales senadores explicaron qué iniciativas priorizarán en el próximo Congreso. | Foto: Hugo Pérez
Virtuales senadores explicaron qué iniciativas priorizarán en el próximo Congreso. | Foto: Hugo Pérez
/ Hugo Pérez
Por Fiorella Cubas

En un contexto marcado por el anuncio del inicio de la segunda vuelta presidencial, el Día1 Summit 2026 abordó uno de los temas que más inquieta al sector empresarial: el rol que jugará el nuevo Congreso bicameral en la conducción de la agenda económica del país.

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