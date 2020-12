En el año 2020, la política peruana estuvo marcada por hechos históricos. En enero se eligió un nuevo Parlamento tras la disolución del Congreso el 2019, y este, en el marco de la pandemia del COVID-19 aprobó el trámite de dos mociones de vacancia presidencial para Martín Vizcarra.

La segunda moción de vacancia fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 9 de noviembre y, por esa razón, asumió la presidencia Manuel Merino, quien tuvo un breve Gobierno de cinco días antes de renunciar tras el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado, producto de la represión en las masivas protestas en su contra.

Esto llevó al Legislativo a escoger una nueva Mesa Directiva encabezada por el congresista Francisco Sagasti quien asumió la presidencia de la República.

Francisco Sagasti, presidente de la República

Francisco Sagasti (Foto: Presidencia)

“En nombre del Estado les pido perdón a sus familiares y a ellos, a todos los jóvenes que marcharon por la democracia. No podemos devolverles la vida pero sí podemos evitar que esto vuelva a suceder”.

El presidente Francisco Sagasti pidió perdón a nombre del Estado peruano a los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, quienes fallecieron durante las marchas en contra del régimen de Manuel Merino (Acción Popular). Los familiares de las víctimas estuvieron presentes en las graderías del Parlamento. En su discurso, Sagasti señaló que se hizo un “ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta”.

Manuel Merino, congresista de AP

Manuel Merino. (Foto: Presidencia)

“Con total y absoluta transparencia se hizo un llamado a la calma, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la ciudadanía”.

El 12 de setiembre en el marco de la primera moción de vacancia admitida a trámite por el pleno del Congreso, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, señaló que llamó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para comunicarles que su institución actuaría en concordancia con lo que establece la Constitución luego de que se revelaran audios que comprometían al presidente Martín Vizcarra, los cuales dieron lugar a una moción de vacancia.

“Vuelvo a sumarme al respaldo a la juventud en el marco de su propia preocupación por haber perdido su trabajo, por no haber culminado sus estudios universitarios, por el propio caos que hemos vivido en esta pandemia”.

El 14 de noviembre, en su primera entrevista a un medio nacional tras asumir la presidencia de la República y en el marco de masivas protestas en su contra, Manuel Merino intentó justificar la indignación ciudadana con estas declaraciones.

“Creo que el Perú se ha librado de un parásito que era un traicionero porque traicionó a PPK (Pedro Pablo Kuczynski), traicionó a la Keiko [Fujimori]”.

Un mes después de dejar la presidencia, Merino justificó la vacancia presidencial de Vizcarra y consideró que merecía dejar la jefatura del Estado en el marco de la pandemia del COVID-19.

Ántero Flores-Aráoz, ex primer ministro

Ántero Flores-Aráoz. (Foto: Presidencia)

“Siento que protestan (los jóvenes), no logró entender y me encantaría reunirme con una comisión para conversar, ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es su protesta?”.

El 12 de noviembre, el entonces presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz cuestionó con estas declaraciones las razones por las que la ciudadanía se manifestaba en contra de la presidencia de Manuel Merino.

“No tengo la más remota idea si Merino va a renunciar o no. Lo estoy esperando y llamándolo después de que nos hemos reunido y no logro comunicarme con él”.

La madrugada del 15 de noviembre, horas antes de que Manuel Merino renuncie a la presidencia de la República, el ex primer ministro manifestó en declaraciones a RPP su desconocimiento de las renuncias que se estaban produciendo en el Ejecutivo y reconoció que no se lograba contactar con el entonces mandatario.

Martín Vizcarra, expresidente

Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia)

“El Tribunal Constitucional ha cumplido fielmente uno de los pedidos que se le ha hecho a toda la población durante la pandemia: lavarse las manos. Es lo que ha hecho, se ha lavado las manos”.

El expresidente cuestionó que el TC declare improcedente la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo por la primera moción de vacancia presidencial en su contra por incapacidad moral permanente e ironizó con las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 que implica “lavarse las manos”.

“Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”.

Durante su presentación ante el pleno del Congreso que debatía su vacancia presidencial, Vizcarra recordó que la mayoría de los parlamentarios tenían investigaciones fiscales en su contra.

“No me voy a ir a una clínica, no voy a ir a una embajada y, menos, me voy a autoeliminar. Aquí estamos, como siempre, poniendo el pecho, dando la cara; porque no me corro. Y estaré con los peruanos donde mejor pueda servir”.

El 13 de noviembre, luego de declarar ante el fiscal Germán Juárez quien lo investiga por recibir presuntas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua, Vizcarra aseguró que colaborará con la justicia y comparó su accionar con el de sus predecesores.

César Acuña, líder APP

César Acuña (Foto: Juan Ponce / GEC)

“APP no va a votar para el tema de la admisión de la vacancia. Somos conscientes que hoy, más que nunca, ese trabajo le corresponde a la fiscalía. Que la fiscalía investigue y acá mi recomendación: que el presidente busque a sus abogados y que sus abogados se dediquen a su caso y que él se dedique a tiempo completo a estos siete meses que quedan”.

El líder y ahora candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP) dijo a El Comercio a fines de octubre que no apoyarían la segunda moción de vacancia contra Martín Vizcarra. El 9 de noviembre, 20 congresistas de esta bancada votaron a favor de la vacancia y solo uno se abstuvo. Días después de la renuncia de Manuel Merino, los legisladores pidieron disculpas por su decisión.

Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio

Rocío Silva Santisteban (Foto: Congreso)

“José Luna me miró a los ojos, dijo que sí [votaría por mí], y luego votó en contra”.

La vocera alterna del Frente Amplio —quien encabezó una lista consensuada para presidir la Mesa Directiva del Congreso el domingo 15 de abril tras la renuncia de la que lideraba Manuel Merino, pero que no obtuvo los votos necesarios— explicó de esta forma cómo el legislador de Podemos Perú le mintió en la Junta de Portavoces cuando discutían sobre quien ocuparía la presidencia del Legislativo y, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República.

Germán Juárez Atoche, fiscal

Germán Juárez Atoche. (Foto: GEC)

“Me podría ir incluso, de acuerdo a las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta en una acusación directa. Estoy obteniendo información que está corroborando los hechos que me han dicho”.

En una entrevista que brindó a fines del mes de noviembre, el fiscal Germán Juárez Atoche aseguró que las pruebas que estaba acumulando contra el expresidente Martín Vizcarra eran tan contundentes que podía pensar en acusarlo directamente por el supuesto cobro de coimas. Hasta la fecha, siguen las diligencias y se dictó un impedimento de salida del país contra Vizcarra Cornejo mientras siguen las investigaciones.

Pedro Cateriano, ex primer ministro

Pedro Cateriano. (Foto: PCM)

“No puedo, por acomodos políticos variar mis puntos de vista, tranzar o conciliar en un contexto tan grave”.

El martes 4 de agosto, Pedro Cateriano solicitó el voto de confianza para su Gabinete Ministerial ante el pleno del Congreso. Minutos antes de que la representación nacional ejerciera su voto y rechazara darle la confianza, el entonces primer ministro indicó que no cambiaría sus puntos de vista a cambio del apoyo del Parlamento.

“Creo que [el Frepap] es una agrupación fanática religiosa muy desinformada en materias elementales de manejo del Estado. Creo que tienen un desconocimiento absoluto de lo que es el manejo de las instituciones estatales”.

El 5 de agosto, luego de renunciar a la Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró que el diálogo que sostuvo con los representantes de la bancada del Frepap fue la más “agresiva” de las conversaciones previas a su presentación ante el Legislativo y tuvo estos duros calificativos en contra de dicha agrupación.

Víctor Zamora, exministro de Salud

Víctor Zamora (Foto: MINSA)

“Como lo han explicado acá varias autoridades, tarde o temprano todos vamos a terminar infectados del coronavirus”.

El lunes 23 de marzo, tres días después de haber asumido como titular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, tuvo estas declaraciones. En aquel momento, una semana después de haber iniciado la cuarentena el número de contagios reportados por el Gobierno llegaba a 363 personas. Actualmente esa cifra supera el millón.

Vicente Zeballos, ex primer ministro

Vicente Zeballos. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

“El Congreso no está entendiendo la dimensión en la cual está comprometido el país. Se está distrayendo en temas escasamente constructivos o paliativos para la crisis de salud en que nos encontramos inmersos. Se nota una clara connotación política de un gesto de ningunear al Poder Ejecutivo”.

El 1 de julio, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, cuestionó los proyectos de ley que promovía el Congreso de la República en materia económica y consideró que dicho poder del Estado no entendía la dimensión del problema que el país afronta por la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular

Keiko Fujimori. (Foto: Twitter))

“Un fiscal y un juez que ya han demostrado una total fijación en mi contra quieren hoy eliminar una plancha presidencial y una lista de más de 170 candidatos al Congreso y al Parlamento Andino”.

El jueves 19 de noviembre, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó el accionar del fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zuñiga Urday luego de que se programó una audiencia para evaluar el requerimiento fiscal de suspender las actividades de su partido político. El pasado lunes 28 de diciembre, el magistrado rechazó el pedido del Ministerio Público y ordenó que la agrupación, por un plazo de dos años envíe cada 15 días al Poder Judicial información sobre sus deudas, los recursos y el financiamiento de sus campañas.

Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional

Marianella Ledesma (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

“El escenario en el que se podría dar esta situación de vacancia consideramos que se ha debilitado y que no justificaría, en ese escenario y por ahora, dar un tipo de tutela que lleve a la paralización de una situación como la que se pinta”.

El 17 de setiembre en una entrevista con El Comercio, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, justificó de esta forma que la entidad que preside no haya aceptado la medida cautelar para evitar que el Congreso debata la primera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en contra de Martín Vizcarra. Menos de 2 meses después, el Parlamento aprobó una segunda moción de vacancia por la misma causal y Vizcarra tuvo que dejar el cargo.

Elvia Barrios, presidenta electa del Poder Judicial

Elvia Barrios (Foto: GEC)

“Vivimos una de las crisis más nefastas de la historia. Tenemos una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis económica. Y el Poder Judicial tiene que demostrar los principios y valores que se dieron en su proceso fundacional”.

La jueza suprema Elvia Barrios fue elegida como presidenta del Poder Judicial para el período 2021-2022 y se convertirá en la primera presidenta del Poder Judicial de la historia. En su primer discurso como titular electa de dicho poder del Estado, la magistrada reflexionó sobre la coyuntura que vive el país tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra en medio de una crisis sanitaria.

Pilar Mazzetti, ministra de Salud

Pilar Mazzetti (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

”No queremos escuchar quejas, todos estamos hasta el perno. Con lo que hay, tenemos que actuar. Debemos dejar las diferencias, si nos demoramos en actuar porque no nos entendemos, más personas van a morir”.

El miércoles 8 de abril 2020, cuando la hoy ministra de Salud ejercía como jefa del Comando COVID llamó la atención de las autoridades regionales con esta palabras debido a su demora en realizar acciones para evitar la propagación del virus. Posteriormente, la Mancomunidad Regional Macro Región Sur del Perú expresó su malestar mediante un comunicado por las palabras de Mazzetti.

Conforme a los criterios de Saber más

Te puede interesar