La Ley de Organizaciones Políticas señala como causal de cancelación de la inscripción no haber accedido al procedimiento de distribución de escaños “en al menos una de las cámaras”, lo que exige superar el 5% de los votos válidos y obtener un número mínimo de escaños en Diputados o en el Senado.

Como se sabe, 43 agrupaciones políticas estaban habilitadas para participar en estos comicios. De ellas, siete decidieron conformar tres alianzas electorales. No obstante, dos organizaciones —Acción Popular y Ciudadanos por el Perú— no llegaron a participar en la contienda. En consecuencia, 37 agrupaciones compitieron finalmente en la jornada del 12 de abril.

De ese total, solo seis agrupaciones —Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno— ya alcanzaron escaños en el próximo Congreso bicameral, mientras que al menos 34 perderían su inscripción por no haber logrado representación.

En el caso de País para Todos, agrupación con la que postuló Carlos Álvarez, si bien superó el 5% de los votos válidos, no habría alcanzado el número mínimo de candidaturas exigidas, situación que deberá ser definida por los organismos electorales.

No alcanzaron escaños en ninguna de las cámaras del próximo Congreso bicameral. Sin embargo, todas las agrupaciones podrán participar en las Elecciones Regionales y Municipales gracias a una disposición transitoria aprobada por el actual Congreso de la República.

De los 35 partidos que van a quedar fuera del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) desde enero del 2027, seis forman parte del Poder Legislativo actual, incluso uno de ellos integra la Mesa Directiva.

En tanto, los partidos que sí alcanzaron representación en el próximo Parlamento son Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno.

¿Qué agrupaciones pierden su inscripción?

No pasaron la barrera electoral y quedarían fuera: Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Fe en el Perú, Frepap, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Demócrata Unido, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Somos Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Cooperación Popular, Integridad Democrática, Perú Libre, Perú Acción, Perú Primero, PRIN, Sí Creo, Perú Moderno, Podemos Perú, Primero la Gente, Progresemos, Salvemos al Perú y Un Camino Diferente.

También perderían la inscripción, Fuerza Moderna y Batalla Perú, que habían formado la alianza electoral Fuerza y Libertad para las elecciones generales; el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, que integraron Unidad Nacional; y Nuevo Perú y Voces del Pueblo, que postularon juntos bajo el nombre de Venceremos.

Perú Libre, APP, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y el Partido Morado cuentan con representación en el actual Congreso de la República.

El partido del lápiz, que tiene como líder al prófugo Vladimir Cerrón, sorprendió en las elecciones del 2021 al alcanzar 32 curules y ganar la Presidencia de la República, con el golpista Pedro Castillo como candidato. Luego de dos cambios de jefe de Estado, la agrupación cierra el quinquenio, pero con José María Balcázar como gobernante.

El partido de Cerrón tiene ahora una bancada bastante debilitada y con una reducción significativa de integrantes: 12. Pierde, además, los fondos del financiamiento público directo, dinero que la ONPE le transfiere a las organizaciones políticas con representación en el Congreso. A Perú Libre le tocó recibir un total de S/10.7 millones en el quinquenio 2021-2026.

Aunque el organismo electoral ha cuestionado en más de una ocasión al partido por el uso indebido de estos fondos que deben ser usados para el fortalecimiento de la organización y la capacitación y formación de sus militantes.

También perderán este beneficio, Acción Popular (S/8.2 millones); Avanza País (S/7.4 millones), Podemos Perú (S/6.4 millones), APP (S/7.4 millones) , Somos Perú (S/6.6 millones) y el Partido Morado (S/6.2 millones).

Además… Caso de AP y CPP Las agrupaciones Acción Popular (AP) y Ciudadanos por el Perú (CPP) no participaron en estas elecciones y también se quedarán fuera del registro de forma inmediata, sin opción a participar en los comicios regionales y municipales, según explicó a El Comercio Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del ROP.

El partido de la lampa, una de las agrupaciones más antiguas del Perú, que ha ocupado la Presidencia de la República en cuatro ocasiones, quedó fuera del proceso electoral debido a que el Jurado Nacional de Elecciones anuló, en diciembre del 2025, los comicios internos realizados por la agrupación, lo cual los dejó sin la posibilidad de presentar una fórmula presidencial o listas congresales en las elecciones generales.

Mientras que CPP, vinculada al hermano de la expresidenta Dina Boluarte, anunció, en febrero, que no participaría en las elecciones luego que el organismo electoral declararan improcedentes sus listas de candidatos.

“Ellos pierden su inscripción automáticamente e inmediatamente cuando abra el ROP. Ello porque la cancelación que se va a dar el próximo año es para los partidos que no pasaron la valla electoral y, de acuerdo con la jurisprudencia del pleno del JNE, solo se puede pasar la valla participando en una elección. Esto quiere decir que quien no participa no puede pasar la valla y, por lo tanto, se les debería cancelar de inmediato”, subrayó Rodríguez Patrón.

¿Desde cuándo pierden la inscripción los partidos que no pasaron la valla?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en derecho electoral, Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del ROP del JNE; y Silvia Guevara, señalaron que los partidos perderán la inscripción desde enero del 2027.

Ello debido a una disposición complementaria transitoria de la Ley 32245, impulsada por el actual Congreso, que señala que la cancelación de las agrupaciones políticas se ejecutará recién en enero de 2027. Esta norma las habilita automáticamente para participar en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

“En rigor, cuando un partido no pasa la valla, pierde su inscripción y esto es de manera inmediata. No obstante, una disposición transitoria aprobada por la Ley 32245 estableció que los partidos que no pasan la valla electoral en las elecciones generales perderán su inscripción recién el primer día hábil de enero 2027, en consecuencia en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 van a poder participar”, indicó Rodríguez Patrón.

“Prácticamente son unos zombies porque van a tener candidaturas para las elecciones regionales y municipales, probablemente algunos de ellos representación, pero el proceso de desafiliación se inicia en enero del 2027. Esto debilitará la legitimidad de las autoridades que puedan resultar electas ”, dijo, por su parte, Guevara.

¿Qué pasa con las alianzas electorales?

Ninguna de las tres alianzas (Venceremos, Unidad Nacional y Fuerza y Libertad) logró representación en el Congreso, por lo tanto, los siete partidos que las integraban pierden la inscripción.

Rodríguez Patrón y Guevara explicaron que las alianzas electorales se forman de manera temporal para participar en los comicios y, si no obtienen escaños, quedan disueltas y las agrupaciones que las integraban se someten a las mismas normas que los partidos que posturlaron solos.

Por lo tanto, Voces del Pueblo, Nuevo Perú, Fuerza Moderna, Batalla Perú, el PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos - Somos Libres se quedarán fuera del ROP desde enero del 2027.

“Al no haber logrado ninguna de las alianzas que se inscribió curules ni pasar la valla, quedan disueltas al haber concluido el proceso de elecciones generales y se someten los partidos que las integraban a las mismas disposiciones que los partidos que postularon solos, es decir, pierden su inscripción en enero del próximo año. Ello sin perjuicio que el ROP disuelva antes las alianzas”,

Guevara acotó que los partidos políticos también podrán formar alianzas para las Elecciones Regionales y Municipales.

¿Cuándo pueden iniciar un nuevo proceso de inscripción?

Rodríguez Patrón y Guevara indicaron que las agrupaciones podrán iniciar un nuevo proceso de inscripción en enero del 2027, cuando su desafiliación del ROP sea oficial.

Guevara no descartó que los partidos que actualmente están en el Congreso busquen modificar las normas electorales para evitar perder la inscripción. Sin embargo, opinó que el JNE tendría que inaplicar cualquier tipo de medida por “un tema de intangibilidad normativa”.

Candidatos con alta votación que se quedan fuera del Congreso

Hubo también candidatos que se quedaron sin curul pese a tener una elevada votación [ver recuadro] debido a que sus partidos no pasaron la valla electoral.

Es el caso del cuestionado exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien postuló al Senado Nacional por APP. De acuerdo con el conteo de votos, el abogado obtuvo el respaldo de más de 90 mil ciudadanos, más de 30 votos más que el líder de su partido César Acuña.

Además está Marisol Pérez Tello, también candidata presidencial de Primero la Gente, obtuvo más de 100 mil votos, pero no estará en el Parlamento. Otros candidatos presidenciales que no estarán en el Senado, a pesar de haber obtenido una elevada votación, son César Acuña (APP), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Nacional), José Luna (Podemos Perú) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

Imagen creada con IA.

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En el caso de los diputados [ver recuadro], se quedan sin escaños postulantes como el abogado Diego Pomareda (Libertad Popular), la actual congresista Adriana Tudela (Avanza País), Mauricio Mulder (Apra), entre otros. En el caso de parlamentarios andinos, buscaba volver a tener un escaño José Arriola, hoy integrante de Podemos Perú, pero que entró al Poder Legislativo con AP. A pesar de ser vinculado al Caso ‘Los Niños’ y ‘Mochasueldo’ obtuvo más de 30 mil votos.

Guevara y Rodríguez Patrón remarcaron que, si el partido no pasó la valla, sus candidatos - por más votaciones elevadas que hayan obtenido- no tendrán escaño en ninguna de las cámaras del Parlamento.

Guevara agregó que estos candidatos podrán postularse para las Elecciones Municipales y Regionales como candidatos invitados (de libre designación) en su agrupación política. “Va a ser interesante ver cómo se van a mover o desplazar estas candidaturas”, puntualizó.