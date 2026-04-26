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Resumen

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Uno de los factores que convirtieron a las elecciones generales del 2026 en un proceso complejo fue la participación inédita de más de 30 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas electorales, al Congreso de la República. Dicha proliferación dio lugar a la cédula de votación más grande y costosa en la historia del Perú. A ello se suma la ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) en la organización de los comicios.

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