Y también cuatro partidos con presencia en el Congreso han decidido, por el momento, que sus principales líderes no participen en los eventuales comicios adelantados [ver recuadro].

Fuentes cercanas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, han señalado que la decisión de la excongresista de no postular en las próximas elecciones es definitiva.

“Ella está convencida de que no debe participar si hay un adelanto, dentro del partido hay diferentes voces que piden que vuelva a postular, porque saben que ella es un motor para cualquier lista al Congreso, jala votos, y por eso la insistencia, hasta pública, de algunos. Pero ella no va a postular, eso es lo concreto”, refirieron las mismas fuentes.

Las mismas fuentes indicaron que dentro del partido naranja aún no se barajan nombres para una candidatura presidencial.

Entre el 2011 y 2021, Fujimori Higcuhi postuló en tres oportunidades a la Presidencia. Si bien accedió las tres veces al balotaje, no pudo ganar la elección. (Foto: Hugo Curotto | Archivo GEC)

Tampoco descartaron que Fujimori Higuchi —acusada por presunto lavado de activos y organización criminal por el Caso Odebrecht— decida regresar al Congreso, donde fue parlamentaria entre el 2006 y 2011.

También precisaron que la decisión de la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori de no postular solo es por la próxima elección. “No se puede anular de por vida”, expresaron.

Durante una actividad partidaria realizada el último domingo en Piura, Fujimori Higuchi remarcó que no será candidata si es que el Congreso decide aprobar el recorte del mandato de Boluarte.

“Nuestro país merece ir a un adelanto de elecciones para salir de la crisis y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, también creo que debo esperar, porque yo no voy a ser un factor más o una excusa para que los rojos me sigan echando la culpa”, manifestó.

López Aliaga no renunciaría a alcaldía

La secretaria general de Renovación Popular, Fabiola Morales, remarcó que Rafael López Aliaga, líder del partido celeste, no renunciará a la alcaldía de Lima, cargo que asumió el 1 de enero de este año, para tentar nuevamente la Presidencia de la República.

“Él se va a mantener por todo el período, así lo ha manifestado. Nosotros, como Renovación Popular estamos pensando que los partidos democráticos se unan en una sola candidatura, nosotros vamos a apoyar esta propuesta, estamos trabajando en ese sentido. Queremos una candidatura de oposición a la izquierda radical y violenta”, dijo a este Diario.

López Aliaga juró como alcalde de Lima el 1 de enero de este año. Durante la campaña, prometió que no iba a renunciar al cargo para tentar la Presidencia. Morales dice que cumplirá su palabra. (Foto: Renzo Salazar | GEC)

Morales contó han sostenido reuniones con algunos partidos con representación en el Parlamento, entre ellos Avanza País para encontrar una candidatura de consenso en la derecha.

“Hay varias opciones, estamos viendo todavía, pero preferimos todavía no dar a conocer quiénes son. Y creemos desde el partido que las elecciones no deben ser apresuradas, no se puede ir a un nuevo proceso electoral sin hacer reformas. Tenemos que apostar porque el Perú deje de cambiar de presidentes como si fuese un cambio de calcetines”. Fabiola Morales, secretaria general de Renovación Popular

Fuentes cercanas a Avanza País indicaron que una de las opciones que manejan para una candidatura conjunta con partidos de derecha es la del empresario Carlos Añaños, quien integró el equipo técnico de Hernando de Soto cuando el economista postuló sin éxito a la Presidencia hace dos años.

Las mismas fuentes tampoco descartaron al actual titular del Congreso, José Williams Zapata, aunque Añaños parte con mayor respaldo.

El personero legal de Avanza País, Miguel Yagi, evitó hablar de eventuales postulaciones, al sostener que “es muy prematuro”, sobre todo cuando el Parlamento “ni siquiera ha definido si habrá o no nuevas elecciones”.

Ni Acuña ni Urresti

A la no participación de Fujimori y López Aliaga, se suma la de la César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad. El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, indicó que el fundador de su partido “tiene un compromiso” con su jurisdicción, donde “se va a mantener hasta el 2026″.

Valdez opinó que inicialmente APP apostará por buscar una “candidatura de consenso” entre los partidos de centro.

“El país necesita un candidato de consenso, y nuestro partido en un acto de desprendimiento está dispuesto a declinar cualquier candidatura. La actual crisis se da por falta de entendimiento”. Luis Valdez, secretario general de APP

De otro lado, fuentes de APP señalaron que le han alcanzado el perfil de Añaños para una opción concertada, pero esperan primero que el empresario dé muestras claras de querer participar.

“No se ha acordado nada, nos alcanzaron el nombre de Añaños, nosotros esperamos que él tenga la voluntad de querer ser el candidato”, manifestaron.

Las mismas fuentes indicaron que de no concretarse ninguna alianza, el excongresista Richard Acuña, quien en la actualidad maneja el club de fútbol César Vallejo, sería una de las cartas.

“Él ha sido congresista, conoce el país y podría ser un candidato con experiencia, no lo descartamos para nada”, comentaron.

Urresti ha sido candidato por Podemos a la Presidencia, Congreso y dos veces a la alcaldía de Lima. Solo logró ingresar al Parlamento en el 2020. (Foto: Allen Quintana | Archivo GEC)

Desde Podemos Perú, el actual regidor metropolitano de Lima José Luna Morales dijo que su partido está esperando que el Congreso decida si finalmente habrá o no un adelanto a elecciones complementarias, así como la naturaleza de estas. Es decir, si son para un gobierno de cinco años o un complementario hasta el 2026. Agregó que después de eso, analizarán sus opciones para la candidatura presidencial.

El exparlamentario opinó que las elecciones deberían ser para un mandato completo, porque el país “no está para cambiar de gobierno cada dos años y medio”.

Luna Morales sostuvo que, si el Legislativo no llega a un acuerdo para salir de la crisis, “todo queda en manos” de la presidente Dina Boluarte, a quien exhortó a renunciar en este escenario.

Fuentes de Podemos Perú relataron que el exministro del Interior Daniel Urresti ya dijo a la interna de la agrupación que no tiene la intención de ser candidato a la Presidencia. Esto debido a que hace apenas unos meses afrontó una larga campaña para la alcaldía de Lima. “Tuvo que juntarse toda la derecha para ganarnos”, expresaron.

Las mismas fuentes señalaron que el actual parlamentario José Luna Gálvez —investigado por el Caso CNM audios y por el Caso Lava Jato— tampoco buscará ser el postulante. “Nos gustaría ir con un candidato de consenso, que defienda la economía social de mercado, con partidos de centro, no creemos en los extremos. Ya tenemos alianzas con al menos 10 movimientos regionales y hemos conversado como Somos Perú”, complementaron.

El excongresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) dijo que en el partido del corazón aún no han analizado el escenario de cara a un eventual adelanto de elecciones.

La situación de los partidos ante un eventual adelanto de elecciones generales

Partido Estado ¿Evalúa una alianza? Los que no postularán a la Presidencia Las cartas para la Presidencia Fuerza Popular Con inscripción Aún no define Keiko Fujimori, ex candidata a la Presidencia Aún no definen Perú Libre Con inscripción Aún no define Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín (por sentencia en primera instancia) Aún no definen Acción Popular Con inscripción Sí, con partidos de centro. Yonhy Lescano, excongresista

Alfredo Barnechea, ex candidato a la Presidencia

Víctor A. García Belaunde, excongresista

Manuel Merino de Lama, excongresista Alianza para el Progreso Con inscripción Sí, con partidos de centro y de derecha. César Acuña, gobernador regional de La Libertad. Richard Acuña, excongresista (en caso vayan solos) Avanza País Con inscripción Aún no define Carlos Añaños, empresario

José Williams Zapata, presidente del Congreso Renovación Popular Con inscripción Sí, con partidos de derecha. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Aún no definen Podemos Perú Con inscripción Sí, con partidos de centro. Daniel Urresti, exministro del Interior

José Luna Gálvez, congresista Aún no definen Somos Perú Con inscripción Sí, con partidos de centro. Daniel Salaverry, expresidente del Congreso Aún no definen Juntos por el Perú Con inscripción Sí, pero con movimientos regionales. Aníbal Torres, ex primer ministro

Guillermo Bermejo, congresista

Anahí Durand, exministra de la Mujer

Lourdes Huanca, presidenta de la FENMUCARINAP Partido Morado Con inscripción Aún no define Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y DD.HH.

Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa

Fernando Cillóniz, ex gobernador regional de Ica Frente de la Esperanza Con inscripción No, porque no desean ir con “partidos manchados por la corrupción”. Fernando Olivera, exministro de Justicia. Partido Aprista En proceso de inscripción (etapa final) Aún no define. Aún no define. Fe en el Perú En proceso de inscripción (etapa final) No. Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina

Las cuatro opciones de Acción Popular

Aunque el secretario general de Acción Popular, Julio Chávez, refirió que la agrupación de la lampa aún no han movido sus fichas, porque el Congreso no ha definido si habrá o no nuevas elecciones, fuentes de este Diario indicaron que en la interna se manejan hasta cuatro opciones para una candidatura presidencial, incluyendo la del excongresista Manuel Merino de Lama.

Merino de Lama asumió por cinco días la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre de 2020. El acciopopulista es investigado por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, en medio de las protestas en contra de su breve régimen.

“El tema [de las elecciones adelantadas] está muy frío dentro del partido, aún no hay nadie que se mueva en plan de una campaña, y esto es lo que genera la indecisión del Congreso”, manifestó Chávez.

El exalcalde de San Martín de Porres contó que en conversaciones informales con diferentes dirigentes de su partido ha propuesto la conformación de una coalición de fuerzas de centro. “Entendemos que la polarización es la que ha conducido al Perú a esta situación de tensión política y social, nos falta generar consensos y gobierno de ancha base y representación en el Congreso”, acotó.

El excongresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde señaló que dentro de su agrupación se escuchan los nombres de Alfredo Barnechea y de Merino de Lama como posibles candidatos presidenciales. Agregó que el primero no ha renunciado a su militancia y sí estaría dispuesto.

También defendió a Merino de Lama al señalar que la investigación en su contra “está muy politizada”.

“Él renunció a la Presidencia, porque no quería ser el causante de una convulsión mayor, él dimitió para evitar lo que está pasando hoy”, expresó.

Fuentes de Acción Popular tampoco descartaron que el exparlamentario Yonhy Lescano vaya a intentar, por segunda vez, llegar a Palacio de Gobierno. Aunque este se encuentre de licencia de su militancia.

La construcción del “centro republicano”

El presidente del Partido Morado, Luis Durán, informó a El Comercio que en noviembre último su agrupación inició un proceso de diálogo con diferentes actores políticos, sociales y técnicos. “Queremos construir un especio de centro democrático, republicano, es en este contexto donde se dio la conversación con Marianella Ledesma [ex presidente del Tribunal Constitucional]”, expresó.

Durán confirmó que no solo se ha invitado a Ledesma a sumarse a su partido, sino también a otras figuras, pero evitó dar sus nombres. “Esperamos que Ledesma se inscriba, forme parte de los equipos [técnicos] y si ella lo decide ser una figura dentro del partido”, agregó.

Fuentes de este Diario revelaron que la dirigencia del Partido Morado se ha reunido con los exministros Jorge Nieto Montesinos (Defensa) y Marisol Pérez Tello (Justicia y Derechos Humanos), así como con el ex gobernador regional de Ica Fernando Cillóniz para que se sumen a una eventual alianza frente a las nuevas elecciones.

“Con todos hemos conversado, algunos vendrán como militantes, otros como amigos, queremos construir un frente grande”, señalaron.

Sobre al expresidente Francisco Sagasti, las mismas fuentes refirieron que él participa en los procesos de conversación, pero por sus declaraciones pasada, no tendría la intención de ser candidato.

Pérez Tello, en diálogo con El Comercio, reconoció que hay conversaciones para “impulsar un espacio de centro”, pero no solo con el Partido Morado, sino con personajes independientes, entre ellos Cillóniz y el excongresista Richard Arce.

“Yo ya no estoy inscrita a ningún partido, he militado en el PPC desde que era chica, y el PPC está en un proceso de inscripción que termina en setiembre, voy a honrar mi compromiso con el partido hasta setiembre. Y este esfuerzo [de sentarse a conversar] no tiene como fin una candidatura, que no la descarto. El esfuerzo es construir equipos de gobierno e ideos para respetar las libertades democráticas, sociales y económicas”, dijo.

Por su parte, el exministro de Justicia Fernando Olivera, de Frente de la Esperanza, indicó que dentro de su partido hay una tendencia para que él sea, como en el 2021, cuando no pudo participar, el candidato presidencial. No obstante, no descartó que haya otras personalidades que puedan asumir esa tarea.

Olivera añadió que su partido está conversando con movimientos regionales para constituir alianzas, pero que de ninguna manera se unirá a agrupaciones con manchas de corrupción.

La izquierda se alista ¿Torres, la opción de Juntos por el Perú?

Fuentes de Juntos por el Perú señalaron que, por el momento, no evalúan realizar alianzas con partidos políticos, pero sí con movimientos regionales y con frente de defensa, los gremios y las federaciones aimaras, quechuas y amazónicas, si el Congreso decide finalmente adelantar las elecciones o la presidenta Boluarte renuncia. “Miramos de manera amplia el escenario, la intención es construir un gran frente del pueblo”, manifestaron.

Las mismas fuentes refirieron que han recibido sugerencias desde “sus bases y organizaciones sociales” para que se consideren como precandidatos a la presidencia a los congresistas Guillermo Bermejo y Roberto Sánchez, así como al ex jefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres y la exministra de la Mujer Anahí Durand.

También mencionaron que el nombre de Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), está en el bolo. Ella ha realizado una campaña de desinformación en Europa sobre la salida de Pedro Castillo de la Presidencia.

Fuentes de la dirigencia del partido de izquierda, incluso, no descartaron que el vacado expresidente Castillo pueda ser el postulante al Congreso. “Este es el ánimo de las bases regionales, en el sur estas se han triplicado. Y Castillo no tiene ninguna condena ni inhabilitación”, acotaron.

Desde Perú Libre, el congresista Jaime Quito consideró que el adelanto de elecciones “es una necesidad del pueblo” y remarcó que su partido está preparado para este escenario.

“Ahora hablar de cartas en este momento sería muy apresurado, lo importante es tener las fechas y cronograma, y así establecer los liderazgos. Después de que el Congreso tome una decisión, el partido va a determinar cuál es su mejor estrategia electoral”, refirió a El Comercio.

No obstante, el portavoz de la bancada perulibrista, Flavio Cruz, dijo que el “candidato natural” se su agrupación es el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. “Obviamente es un peligro para la derecha. Para nosotros es nuestro candidato natural. En las elecciones inmediatas que se vengan, en seis meses, en un año, o en dos años, Vladimir Cerrón es el candidato a la Presidencia de la República por Perú Libre. Debería ser el próximo presidente del Perú”, manifestó a la prensa.

No obstante, Cerrón no podría postular, luego de haber sido condenado a cuatro de prisión efectiva, en primera instancia, por colusión por irregularidades en el proceso de licitación de la obra Aeródromo Wanka en el 2014. El ingreso a un penal del secretario general de Perú Libre solo se ejecutará si la pena es ratificada en segunda instancia. El artículo 34 de la Constitución establece que no puedes postular a cargos de elección popular “las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea de cuatro años o más”.





Los partidos en camino de inscripción

El Partido Aprista está a poco de lograr su inscripción, luego de se la hayan retirado tras las elecciones de 2021. El excongresista aprista Jorge Del Castillo señaló que su agrupación todavía no se ha reunido para definir una estrategia de cara a eventuales comicios adelantados. Agregó que se debe esperar primero a que el Congreso adopte una decisión.

“Yo creo que sí vamos a participar, pero hay que esperar que haya definiciones, este será una gran oportunidad para reafirmar una posición política e ideológica”, expresó a El Comercio.

El ex primer ministro precisó que, hasta el momento, no existen precandidatos a la Presidencia.

“No hay nadie, nosotros estamos trabajando con un criterio de unidad”. Jorge Del Castillo, excongresista del Partido Aprista

A su turno, el exalcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra, fundador de Fe en el Perú, estimó que a fines de febrero a más tardar su partido tendrá su inscripción. Agregó que están listos para participar en una eventual elección adelantan si es que el Congreso se pone de acuerdo en el recorte de su mandato.

Paz de la Barra señaló que no buscarán formar alianzas, “porque eso sería perder la mística”, bajo la cual se ha formado su partido.

“Las bases me piden [que sea el candidato], es un tema que vamos a analizar en su debido momento”, expresó.