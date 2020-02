El efecto dominó que empezó con la demanda de Odebrecht Latinvest contra el Estado Peruano derivó en una nueva crisis dentro del Gabinete de ministros del presidente de la República, Martín Vizcarra. Esto ocurrió diez días después de que la empresa brasileña acuda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para solicitar que se le paguen US$1.200 millones que -según afirman- habrían invertido en el Gasoducto Sur Peruano, y se diera a conocer la reunión que hubo entre funcionarios del Estado y Odebrecht el pasado 9 de enero.

El viernes, el primer ministro, Vicente Zeballos, dijo que los cuatro cambios ministeriales que se hicieron entre el lunes y jueves no tienen que ver con las citas que algunos de los salientes ministros tuvieron con representantes de Odebrecht por el gasoducto del sur.

“Los cambios que el Gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con estas reuniones que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia de Jorge Ramírez (exprocurador ad hoc para el Caso Lava Jato). A efectos de la renuncia de Juan Carlos Liu, ya veníamos evaluando cambios ante un nuevo escenario político y un nuevo Parlamento para reforzar las líneas de Gobierno”, dijo a RPP Noticias.

Agregó que las recomposiciones de las carteras de Justicia, Educación, y Transportes y Comunicaciones, tienen que ver con una “oxigenación ante un nuevo escenario político”.

Más temprano, durante su visita a la región Moquegua, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que “puede haber cambios de algunas personas en el equipo de Gobierno, pero los lineamientos son exactamente los mismos”.

“Extrañeza” por el arbitraje

Aunque Zeballos aseguró el viernes que tenía conocimiento de la reunión del 9 de enero con Odebrecht entre el exministro Liu y el exprocurador ad hoc para el Caso Lava Jato Jorge Ramírez, el pasado 5 de febrero, un día después de que Odebrecht Latinvest (domiciliada en Luxemburgo) presentará la solicitud de arbitraje ante el Ciadi, manifestó su “extrañeza” por el mismo. Consultado sobre el proceso, declaró: "Nuestra extrañeza. No pasemos por alto que Odebrecht está sujeta a un acuerdo de colaboración eficaz”, dijo en conferencia de prensa.

Este viernes, Zeballos dijo a RPP Noticias que él no refirió que fueron “sorprendidos” por el arbitraje contra el Perú. “Esa expresión de 'sorprendido’ no la puse yo, la puso un periodista. Dije: ‘mostrar nuestra extrañeza’”.

Explicó también que “el señor Liu me llama y me da cuenta como premier. Me dice que la ministra de Justicia le había pedido una reunión con Odebrecht. ¿‘Qué van a tratar’? fue mi pregunta inmediata. ‘Es una fase informativa donde se va a dar cuenta del estado situacional del proyecto Gasoducto Sur Peruano’. Si lo ha pedido la ministra (Revilla) a instancia del procurador, le sugerí que esté el procurador y efectivamente, como ha ratificado el propio exministro (Liu), en ese contexto se dio. Nunca hemos negado que, al menos yo, que hubiera tenido información de este hecho”.

El último lunes, el Gobierno aceptó la renuncia del exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen luego de que se diera a conocer que no declaró que había prestado servicios a Odebrecht.

En entrevista con El Comercio, el exprocurador Ramírez aseguró que el exministro Liu le dijo que el primer ministro estaba al tanto del encuentro con la constructora brasileña, como reconoció ayer ante la prensa. Además, que el 8 de enero informó al Consejo de Defensa Jurídica del Estado -suscrito al Ministerio de Justicia- sobre la reunión que tendrían.

Otras reacciones

El pasado 7 de febrero, la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla aseguró que había “indignación” por la millonaria demanda presentada ante el Ciadi.

“Estamos indignados porque efectivamente no es una empresa que esté con las condiciones de honorabilidad que cualquiera esperase. Es una empresa que tiene un pasado terrible en nuestro país y, bueno, para nosotros por la experiencia que tenemos como Estado en la defensa de nuestros intereses ante el Ciadi tenemos la certeza de que esto va a ser favorable para nosotros”, declaró a Radio Nacional.

Ese mismo día, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, consideró que el Ciadi no dejará pasar por alto los hechos de corrupción en que Odebrecht está envuelta, y que tienen la plena confianza de la solidez de sus argumentos. “Una vez que Odebrecht ha tomado esta ruta nosotros nos vamos a defender enérgicamente”, dijo en TV Perú.

El exprocurador Ramírez señaló el último miércoles que en la reunión del 9 de enero surgió la pregunta de quién sería la persona competente para evitar un arbitraje, a lo que el exministro Liu respondió que esto debía ser competencia del Ministerio de Economía. “Él quedó en que iba a coordinar con la ministra de Economía y Finanzas [María Antonieta Alva] y que luego de las coordinaciones entre ministros iban a avisarle a la empresa el resultado de la misma”, declaró.

Añadió que ese mismo día Liu se comunicó con Alva y que fue llamado del despacho de la ministra para reunirse durante la noche. “Cuando empezó la reunión con la ministra, me dijo que había hablado con el ministro de Energía y Minas, me sorprendió que no estuviera alguien del propio Ministerio de Energía y Minas”, agregó. En la junta, la ministra Alva comentó que este tema era competencia de la comisión especial que representa al Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión, a cargo de Ricardo Ampuero.

El último miércoles, la firma de abogados Clifford Chance US LLP, en representación de Odebrecht Latinvest, envió al MEF una carta a través de la cual solicitaban una reunión con representantes del estado para tratar el arbitraje por el Gasoducto Sur Peruano.