Cuatro bancadas a favor de priorizar debate de la inmunidad parlamentaria

Las bancadas de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, y Célula Parlamentaria Aprista se mostraron a favor de dar prioridad al debate del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que plantea modificar la inmunidad parlamentaria.

En contraste, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, manifestó que su bancada no estaría de acuerdo con dar preferencia al proyecto de ley del Ejecutivo, ya que todos los proyectos deben verse con la misma atención.

"En principio, cada poder del estado es independiente y no hay intromisiones. El Congreso, como Poder Legislativo, no puede entrometerse en los temas relacionados en el Poder Judicial. Entonces, en principio [...] el Poder Judicial no tendría por qué entrometerse en las actividades ni en las garantías constitucionales del Congreso", agregó Tubino.

El pleno del Congreso aprobó el último jueves levantarle la inmunidad parlamentaria a Edwin Donayre (Alianza por el Progreso) para que cumpla su condena de 5 años de cárcel por el Caso ‘Gasolinazo’.

Al respecto, el presidente Martín Vizcarra dijo que dentro de las propuestas de reforma política, enviadas por el Ejecutivo al Congreso, se encuentra el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que según manifestó, debería estar en manos del Poder Judicial.

"Tiene que haber un proceso mucho más ágil y que lo vea el propio Poder Judicial. El Congreso debería verlo dentro de las propuestas de reforma política", indicó Vizcarra.

El proyecto enviado por el Ejecutivo plantea modificar el artículo 93 de la Constitución para que los procesos penales contra congresistas sean de “competencia exclusiva de la Corte Suprema” en cuanto a delitos comunes.

En la actualidad intervienen en el proceso la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la Corte Suprema y el pleno del Legislativo para que se autorice que los legisladores sean procesados.

-¿Qué dicen las otras bancadas-

El vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo que su bancada está a favor de debatir el tema de la inmunidad parlamentaria.

"Nosotros creemos que hay que recuperar la imagen dándole a la inmunidad parlamentaria el lugar que debe tener y que es la de salvaguardar las atribuciones que le competen a un congresista y no para cubrir ningún tipo de delito, ni favoritismo que no tenga que ver con la labor parlamentaria", añadió.

Del mismo modo, el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, aseguró que para su bloque política es una prioridad que se debata la reforma de la inmunidad parlamentaria y que insistirán en que se vea junto con las demás reformas políticas planteadas por el Ejecutivo.

"Nosotros tenemos un proyecto presentado como Nuevo Perú y que está encabezado por mí, donde [señalamos que] la inmunidad debe estar en manos de la Corte Suprema [de Justicia] como una especie de equilibrio de poderes", dijo.

Quintanilla agregó que el caso del congresista Donayre evidencia la urgencia con que se debe debatir esta figura parlamentaria.

El vocero alterno de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez Quesquén, dijo a El Comercio que estarían de acuerdo con debatir sobre la inmunidad parlamentaria en el Congreso, ya que él también tiene un proyecto que plantea que la Corte Suprema quite el fuero si el Congreso no toma una decisión en 30 días hábiles.

"Ya debemos definir [este tema], porque también no convalido la pereza que tiene la Comisión de Levantamiento de Inmunidad para estar dilatando. No es una justificación que el Poder Judicial en ultima instancia se demore ocho meses y nosotros digamos que demoramos seis. Creo que debe ser en 30 días, porque el Congreso no tiene porqué meterse a ver el tema de fondo", añadió.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, aseveró que dada la coyuntura solicitarán que la comisión de Constitución le de prioridad al proyecto del Ejecutivo en paralelo con los demás planteamientos de reforma política.

"Es incomprensible que el Congreso no quiera debatir un tema tan importante y yo creo que ahí la comisión de Constitución debería tener el criterio para priorizar este tipo de proyectos que resultan relevantes para mejorar la imagen y desempeño del Congreso", sentenció.

A continuación, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo: