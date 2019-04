Kenji Fujimori: ¿qué opinan las bancadas sobre debatir su retorno al Congreso?

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y la congresista de este grupo Luz Salgado manifestaron el último lunes que el Parlamento debe evaluar un eventual retorno de Kenji Fujimori al Congreso.

Salgado detalló que Alberto Fujimori y su hermana, Keiko Fujimori, están preocupados por la situación de Kenji “porque tampoco el Ministerio Público ha encontrado nada hasta ahora”. Agregó que la Junta de Portavoces debe evaluar el caso del menor de los Fujimori.

En ese línea se manifestó Galarreta, quien dejó entrever que estaría a favor del retorno de Kenji, aunque el tema aún no ha sido debatido en bancada.



En junio del 2018, Kenji Fujimori fue suspendido por el pleno del Congreso mientras dure el proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

El Comercio consultó con las bancadas de Fuerza Popular, Cambio 21, Nuevo Perú, Acción Popular, Alianza por el Progreso y Frente Amplio si estarían a favor del eventual retorno del menor de los Fujimori.

Desde Fuerza Popular, su portavoz, Carlos Tubino, dijo a este Diario que estarían a favor de escuchar en el pleno los argumentos que justificarían el retorno de Kenji. Pero agregó que la posición de la bancada aún está por definirse.

"Kenji Fujimori fue suspendido en el pleno. Entonces, solamente el pleno puede cambiar esa posición [tomada]. Legalmente es posible y si en el pleno [del Congreso] se plantea y obtiene la votación necesaria para enmendar, es posible", aseveró.



El vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, manifestó que su grupo parlamentario viene respaldando a la bancada de Cambio 21 en su insistencia de que se debata en el pleno no solo el retorno de Kenji al Congreso, sino también de sus colegas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel

"La posición de Nuevo Perú [...] era que había que acatarse la resolución del Tribunal Constitucional que [señalaba que] la suspensión máxima a nivel administrativo del Congreso son 120 días. Nos guste o no, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel debieron haber vuelto al Congreso", indicó.

Quintanilla adelantó que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces reiterarán su pedido para que este caso se ponga en la agenda del pleno.

Por su lado, el vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, refirió que su grupo firmó la solicitud de Cambio 21 para debatir el tema ante el pleno del Congreso y que en razón a los argumentos que se expongan en esta instancia definirán una posición.

"No hemos analizado el tema ni como bancada ni he tenido la oportunidad de analizarlos [los argumentos de fondo], pero lo que sí hay es ciertos hechos objetivos: ya pasaron los 120 días de suspensión y el Ministerio Público aún no emite una denuncia formal", manifestó.

En tanto, el vocero alterno de Alianza por el Progreso, Eloy Narváez, recordó que él ha firmado, junto a su colega Richard Acuña, la solicitud de Cambio 21 para que se debata el retorno de Kenji Fujimori en el pleno del Congreso. Añadió que el martes se reunirán para definir una posición como bancada.

"El pleno es el que va a definir. Si debatíamos ahí y la mayoría está de acuerdo creo que se solucionaría este tema. Lo importante es no cometer un abuso", aseveró.

El vocero de Cambio 21, Lúcio Ávila, recordó que ellos han presentado una solicitud formal al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que se debata la reincorporación de Kenji Fujimori al Parlamento. Reiteró que este ya cumplió la sanción que le impuso el Congreso de 120 días.

"A mi retorno a Lima, voy a tocar el tema con el presidente del Congreso [Daniel Salaverry] para solicitarle oficialmente, como lo hemos hecho por escrito, que su tema [de Kenji] sea debatido en el pleno del Congreso", agregó.



-Opinión en contra-

El vocero alterno del Frente Amplio, Hernando Cevallos, aseveró que si bien aún no ha debatido el tema con sus colegas de su grupo, se debe alejar de dudas por parte de la ciudadanía al Congreso y un eventual retorno de Kenji no ayudaría a que la ciudadanía lo vea más transparente.

" En el Frente Amplio no nos manejamos por cálculos políticos, sino por concepciones éticas y esto no ha sido resuelto por el congresista Kenji Fujimori. Allá el fujimorismo hará sus cálculos de si pueden volver a darse la mano con el Kenjismo, [pero] no es nuestra posición", sentenció.