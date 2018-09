Ninguno de los cuatro candidatos lideran los sondeos de intención de voto para convertirse en el nuevo alcalde de Lima Metropolitana. En la última encuesta de El Comercio-Ipsos tampoco alcanzan al 10%. Pero Enrique Cornejo (Democracia Directa), Manuel Velarde (Siempre Unidos), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Jorge Muñoz (Acción Popular) continúan en la contienda y hoy adelantaron un debate con sus principales propuestas.

En un evento organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, los aspirantes al sillón municipal presentaron partes de sus planes de gobierno relacionadas a la política urbana, la mejora de la conectividad del transporte, ciudades sostenibles, seguridad y acceso a los servicios básicos adecuados para los ciudadanos.

En distintos momentos de sus presentaciones, los cuatro candidatos hicieron notar la ausencia de Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), quien sí lidera de las encuestas de intención de voto, pero no aceptó la invitación al evento, según informaron voceros de la organización.

"Hay candidatos que no quieren debatir y copian sus planes de gobierno. Un llamado a que todos den la cara, pues", manifestó Velarde. "Me hubiera gustado que esté el señor Renzo Reggiardo. Una vez más no está", dijo, en otro momento, Muñoz.

–El problema del transporte–

Cornejo y Velarde, en un primer bloque, expusieron sus planes para solucionar uno de los principales problemas de la capital: el transporte.

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones señaló que el problema, precisamente, radica en que no existe un sistema articulado. Aseguró que quien gane la alcaldía de Lima tiene que "empezar este proyecto", pero que en cuatro años no se va a terminar.

"El objetivo principal no debería ser usar auto particular, sino transporte público. No puede ocurrir en este momento porque no lo tenemos articulado. Una primera tarea es tener un sistema. Significa que la línea del metro que ya existe, más el metropolitano con sus correcciones, más los corredores con sus correcciones, formen parte de un esquema organizado. Uno con criterios, donde cualquier ciudadano pueda subirse en cualquier parte de Lima. Donde tengamos un único sistema de recaudo", afirmó.

Velarde, en tanto, prometió solucionar la congestión vehicular en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo. Respecto al transporte público, dijo que está funcionando al revés. Es decir, no capta usuarios, sino "los bota". En ese sentido, propuso generar incentivos para usar transporte público con carriles exclusivos. También prometió construir la ciclovía "más moderna de Sudamérica".

"Estamos hablando de perder dos o tres horas por el transporte público. Y si no hacemos algo serán más. [...] Estamos desde todo el punto de vista mal. Eso es lo que tenemos que revertir. El hecho que no exista ciudad ordenada, que no exista buen transporte público y todo lo asociado a condiciones adecuadas de vida están asociados a temas de corrupción. Porque han habido unos pandilleros de poder que se han apropiado de las instituciones para beneficiarse", sostuvo.

–La seguridad–

​"El alcalde no es el ministro del Interior ni un comisario", manifestó Muñoz, quien formó parte del segundo bloque del debate junto a Urresti, el ex titular del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala.

El candidato por Acción Popular presentó la ejecución de su Plan Lima 360°. Este, dijo, se basa en prevención comunitaria y fortalecimiento de instituciones, así como recuperación de espacios públicos.

“Nuestro plan adapta las mejores prácticas latinoamericanas. No vamos a dar saltos al vacío, sino que tenemos metas claras para reducir la delincuencia. La experiencia nos respalda", afirmó el ex alcalde de Miraflores.

Por su parte, Urresti propuso ordenar el comercio ambulatorio sin desaparecerlo. Asimismo, consideró que en algunas zonas de la ciudad el serenazgo es "una utopía".

“Solo algunos distritos han podido desarrollarlo de manera correcta y con resultados positivos. Los otros distritos no cuentan con un servicio de calidad. Además, necesitamos dotar de mayores recursos a la policía", afirmó.

¿Y la Costa Verde? Dos propuestas distintas tuvieron Muñoz y Urresti. El primero reconoció que una autoridad autónoma "ha sido un fracaso" y se comprometió a "devolver" a los ciudadanos esta zona pública, aunque aclaró que sin ser contrario a la inversión. "Sí a los impactos", remarcó. El candidato de Podemos Perú fue más drástico al respecto: "Voy a hacer uso de todos los mecanismos legales para derribar todo lo que se ha construido en la Costa Verde y recuperarla".