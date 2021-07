Conforme a los criterios de Saber más

El último domingo, Cuba vivió una jornada de protesta masiva contra la crisis económica por la que atraviesa la isla. La situación, agravada por la pandemia ante la escasez de alimentos y medicinas, impulsó la movilización de cientos de personas. De acuerdo con información de la agencia AFP, más de 100 personas fueron reportadas como detenidas.

Este rechazo popular, calificado como histórico, no estuvo exento de detenciones y represión. Por ejemplo, el fotógrafo Ramón Espinosa -de la agencia AP- fue herido por la policía cubana, de acuerdo con información difundida por la agencia.

Este martes, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, compartió en su cuenta de Twitter el listado de personas detenidas en la manifestación. “Se desconoce el paradero de muchos de ellos. Exigimos que cesen estas violaciones de Derechos Humanos”, escribió.

Los listados iniciales de detenidos en protestas en Cuba superan los 150.



Se desconoce el paradero de muchos de ellos.



Exigimos que cesen estas violaciones de DDHH.



Protestar es un derecho, no un crimen.



Listado de @CubalexDDHH: https://t.co/03rzD99gVW — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 13, 2021

En tanto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigió que el gobierno cubano liberar a las personas detenidas, así como el reporte de quienes figurarían como desaparecidos.

“El régimen de Cuba es responsable del bienestar de los manifestantes que protestan contra la dictadura en la isla. Condenamos la violencia en contra del pueblo cubano y exigimos el cese inmediato de la intimidación, la persecución y la represión en contra de la gente”, escribió este martes Almagro en Twitter.

El régimen de #Cuba es responsable del bienestar de los manifestantes que protestan contra la dictadura en la isla.



Condenamos la violencia en contra del pueblo cubano y exigimos el cese inmediato de la intimidación, la persecución y la represión en contra de la gente. https://t.co/qf5QymLMnu — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 13, 2021

Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, expresó que es “inaceptable” que Cuba le haya negado a la población los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, “y que siga negándoselos hoy en día”.





“Amnistía Internacional ha recibido con preocupación reportes de cortes de internet, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, incluyendo policías disparando contra manifestantes, y denuncias de que hay una larga lista de personas desaparecidas”, alertó Guevara en el comunicado publicado el último lunes.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó a sus partidarios a salir a las calles. “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, dijo el último domingo. La población responde bajo las consignas: “abajo la dictadura” y “patria y vida”.

¿Cuál es la posición de la izquierda peruana?

El embargo o bloqueo económico que impone Estados Unidos en Cuba desde hace varias décadas fue condenado, nuevamente, el pasado 23 de junio en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ahí se exigió poner fina a esta medida coercitiva unilateral.

Mientras 184 países votaron a favor de la resolución de rechazo al embargo, solo Estados Unidos e Israel se manifestaron en contra. Colombia, Brasil y Ucrania se abstuvieron.

Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, dijo que es “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo”.

El embargo económico es, precisamente, la posición que comparten líderes políticos de la izquierda peruana respecto a la situación que actualmente desborda a Cuba.

Nuevo Perú

El movimiento Nuevo Perú, cuya lideresa es la excandidata presidencial Verónika Mendoza, compartió un pronunciamiento en Twitter a través del cual se solidariza con la población cubana “que enfrenta una crisis agravada por la pandemia y el criminal bloqueo” de Estados Unidos. Exigen, así, el fin del embargo comercial.

Solidaridad con el pueblo cubano que enfrenta una crisis agravada por la pandemia y el criminal bloqueo impuesto por USA.Exigimos el fin del embargo y la no intervención de potencias extranjeras. Reivindicamos el derecho del pueblo a decidir su destino y hacemos llamado a la paz. pic.twitter.com/6ZPy24Nyjz — Nuevo Perú (@NuevoPeruMov) July 13, 2021





En tanto, Álvaro Campana, secretario general del movimiento Nuevo Perú, escribió en su cuenta de Twitter que Cuba vive un “criminal bloqueo como resultado de una revolución inconveniente para Estados Unidos”. Añadió en un segundo tuit que se debe exigir el levantamiento del bloqueo.

A ver, el pueblo cubano hace décadas sufre un criminal bloqueo como resultado de una revolución inconveniente para Estados Unidos. Luego se dieron conspiraciones desde Miami y pedidos de intervención militar. Agresiones que ha padecido el pueblo producto de los designios gringos — Alvaro Campana ✏️ (@alvarocampana) July 13, 2021





Intentamos comunicarnos con voceros de Nuevo Perú a través del área de prensa, pero nos indicaron que no están dando declaraciones.

Rocío Silva Santisteban

La congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) compartió a El Comercio su posición personal respecto a la actual situación en Cuba.

“La pandemia ha generado una ola de protestas en América Latina, tanto en Colombia como en Cuba; en Nicaragua como en Brasil. Sin duda, es una protesta genuina y legítima de un sector de la población que requiere ser atendida y cuyo derecho a protestar debe de ser respetado y no reprimido. No creo que la oposición de Miami esté detrás de lo que está sucediendo en la isla, con el poder que tienen y su obsesión por que Estados Unidos mantenga el embargo, hubiera sucedido hace tiempo. Por eso mismo, oponer al pueblo contra el pueblo es la peor salida. Este reclamo debe ser atendido, pero no olvidemos el factor “bloqueo internacional” que es una vergüenza para los países involucrados en él. Cuba que ha avanzado tanto en medicina, tampoco puede soslayar el efecto de la pandemia en una economía basada en el turismo”.

"Este reclamo debe ser atendido, pero no olvidemos el factor “bloqueo internacional” que es una vergüenza para los países involucrados en él. Cuba que ha avanzado tanto en medicina, tampoco puede soslayar el efecto de la pandemia en una economía basada en el turismo", afirma Rocío Silva Santisteban. (Foto: Hugo Pérez/GEC)

Lenin Checco

El congresista Lenin Checco, congresista del Frente Amplio y segundo coordinador adjunto de la Comisión Política Nacional del partido, brindó también su opinión a El Comercio.

“Como ciudadano de izquierda, dirigente del partido, pienso que el principal problema de Cuba es la libertad del pueblo cubano con respecto al bloqueo que va siendo un tema totalmente intransigente por parte de Estados Unidos. En base a ese bloqueo es que, lamentablemente, las carencias son grandes. En un momento tan crítico de la pandemia, la población sale a pedir lo que necesita. Sin embargo, también pensamos que en esta nueva Constitución que el pueblo cubano ha implementado para democratizar más las cosas, puede ser un soporte fundamental para abrir nuevos horizontes en la isla.

Nosotros condenamos cualquier tipo de represión, pero sí subrayamos que no es la misma que pasó en noviembre en Perú, o en Chile o Colombia. Represión que nos dejó muertos. Sabemos que en Cuba hay un bloque de ciudadanos que salieron a protestar y otro bloque que rechazó la protesta. El Estado a través de las fuerzas del orden ha detenido a varios de ellos. Esperemos que se les dé la libertad, pero también en un acto de evaluación de cómo se reprimen las protestas, podemos decir que no hay pérdidas que lamentar. En ninguna parte del mundo tienen que vulnerarse los derechos humanos.

H ay muchos temas en cuestión en Cuba, pero ellos el 2019 implementaron una nueva Constitución con mayores prerrogativas -como elecciones- y apertura del mercado. El presidente de Cuba fue al mismo lugar de los hechos y ha convocado al pueblo a que empiece el debate y analizar qué está pasando.

Es una manifestación legítima, sin embargo siempre Cuba ha sido el chivo expiatorio de los Estados Unidos, por eso está bloqueada.

Creo que lo que el pueblo cubano pide es romper este bloqueo y que haya elecciones de acuerdo a la nueva Constitución del 2019″.

Perú Libre

Desde Perú Libre, partido que lleva a Pedro Castillo a la Presidencia de la República, Guillermo Bermejo compartió su posición respecto a lo ocurrido en Cuba.

“Más de seis décadas de bloqueo, terrorismo e intervenciones y no entienden que la dignidad de Cuba está por encima de un puñado de gusanos que le hacen el juego al imperialismo. Sí por Cuba socialista y soberana. Abajo el bloqueo”, escribió el congresista electo.





En tanto, Guido Bellido, congresista electo de Perú Libre, compartió la siguiente opinión a El Comercio.

“Desde mi punto de vista, es un error del gobierno cubano de flexibilizar su seguridad, de flexibilizar su régimen de funcionamiento como país. Cuando hay eso, obviamente los enemigos políticos y económicos de carácter internacional agarran esa flexibilización y, a partir de ello, montan todo un operativo. Todo lo que está pasando en Cuba es un operativo político que se presenta como un tema económico o de reclamo para que se tenga esa connotación. Pero en el fondo es un operativo político.

[El gobierno de Estados Unidos] tiene interés de que ese gobierno caiga, y para eso se utilizan todos los mecanismos.

Las ONG y algunos organismos internacionales, que también dependen de Estados Unidos, obviamente van a hacer todo un show. Es natural que hagan eso. Sinceramente, no me fío con los medios que se manejan. Hoy se puede manejar imágenes de video, de audio; y construir una opinión a partir de ello no es tan verídico. Hay que dejar que los cubanos resuelvan su problema.

De ninguna manera [Cuba se rige en una dictadura] porque si la gran mayoría de su población y gobierno ha determinado un mecanismo de gobierno, eso es lo que están ejerciendo en su Constitución, normas.

Cada gobierno defiende su representación, cómo ve por conveniente. [Sobre el llamado del presidente de Cuba a los “revolucionarios”] A mí me parece una falta de respeto que un presidente tome una decisión y uno diga si es adecuado o no”.

Más voces

La excandidata al Congreso de Juntos por el Perú y actual afiliada a este partido Lucía Alvites expresó también -a través de su cuenta de Twitter- que “no se puede entender lo que pasa hoy en Cuba sin hablar del bloqueo económico de más de 60 años”. Agregó que “hablar de Cuba y callar esto es inmoral”.

No se puede entender lo que pasa hoy en Cuba, sin hablar del bloqueo económico de más de 60 años con el que Estados Unidos castiga a la isla. Un bloqueo que impide que medicinas y alimentos lleguen a los cubanos. Hablar de Cuba y callar esto es inmoral. — Lucia Alvites (@LuciaAlvites) July 12, 2021





Este Diario intentó comunicarse con el congresista electo de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, pero el equipo de prensa nos comunicó que se encuentra en un taller político de bancada. Además, intentamos conversar con las excongresistas Tania Pariona -quien se excusó de participar-, e Indira Huilca y Marisa Glave, pero no recibimos respuesta.

