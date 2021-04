Conforme a los criterios de Saber más

El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde -a cargo las investigaciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto- elevó un informe a la Fiscalía de la Nación en el que concluyó que el exjuez supremo César Hinostroza -prófugo en España- habría intervenido para favorecer al suspendido juez supremo Martín Hurtado Reyes, a fin de que pueda obtener una plaza como titular en el concurso realizado por el desparecido Consejo Nacional de la Magistratura en 2017, presidido entonces por Guido Aguila.

Por ello, les atribuyó los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico. Además, contra Hurtado Reyes también le imputó la presunta comisión del delito de organización criminal.

Estos hechos han sido descritos en el informe que Sánchez Velarde elevó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al concluir las investigaciones preliminares en la Carpeta N° 153-2018.

Fuentes vinculadas al caso informaron a El Comercio que Sánchez Verlarde encontró elementos de convicción contra Hinostroza Pariachi, para sostener que habría intercedido ante su coimputado Aguila Grados para que este favoreciera a Hurtado Reyes en el concurso de nombramiento de magistrados supremos.

Los elementos de convicción están vinculados a los audios propalados obtenidos de manera legal por el Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, así como la documentación obtenida de los procesos en los que habrían intervenido los implicados.

Ahora, la Fiscalía de la Nación deberá definir si procede con la denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los tres implicados.

Otros hechos

En el mismo informe, indicaron, también se atribuyen otros hechos como la presunta intervención Hinostroza Pariachi y Martín Alejandro Hurtado Reyes, ante magistrados de la Primera Sala Civil de Lima para buscar obtener un pronunciamiento judicial en favor de Julián Feijó Giraldo.

Que Hurtado Reyes habría recurrido a su coimputado Hinostroza Pariachi, con la finalidad que este en su calidad de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria, agilice y declare fundado un recurso de queja excepcional, planteado por una persona que fue sentenciada por la comisión del delito de Actos contra el Pudor de una menor de edad.

Se sostiene también que existen elementos para sostener que Hurtado Reyes habría procurado ayudar al ex magistrado Ricardo Chang Racuay, en su procedimiento de ratificación ante el exCNM a cambio que se declare fundada una demanda de amparo, en la cual tenía la calidad de litisconsorte necesario (parte interesada) con Hinostroza Pariachi.

Además, se concluye que Hinostroza Pariachi habría recurrido a Hurtado Reyes, para que este en su calidad de integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, ayudara a que se declarase fundado un recurso de casación planteado por una empresa.

Seguirá defendiéndose

El suspendido juez supremo Martín Hurtado dijo a El Comercio que no había sido notificado con la decisión, pues lo último que conocía es que habían pedido ampliar el plazo de la investigación.

No obstante, dijo que esperará la decisión de la Fiscalía de la Nación y posteriormente, lo que se defina en el Congreso.

“Ya los descargos o información sobre el particular obran en la carpeta fiscal, ya con mi abogado se ha efectuado el informe que corresponde. No tendría que decir nada porque obviamente, el fiscal ha terminado la investigación y ha elevado su informe. Ahora falta el pronunciamiento de la fiscal de la Nación. Nosotros nos vamos a seguir defendiendo, no tenemos otra alternativa”, afirmó.

El exconsejero Guido Aguila dijo que está “tratando de desvirtuar lo que señalan, ejerciendo la defensa como corresponde; y tratando de aclarar que siempre hemos actuado correctamente”.

Agregó que son diligencias preliminares y aún falta un camino largo.

Mientras que, desde España, Hinostroza Pariachi sostuvo que no fue notificado y que “no hay pruebas que los sustenten”.

“Nunca intercedí ante el exconsejero Guido Aguila Grados para que apoye a Martín Hurtado Reyes en el concurso para juez supremo. No existe prueba alguna que acredite este hecho, el fiscal Pablo Sánchez como siempre, especula, se imagina, realiza conjeturas y en forma subjetiva sostiene este tipo de imputaciones. Ya sabemos que obedece instrucciones de fuerzas oscuras para acusar sin fundamento, con total impunidad”, sostuvo a través de una documento enviado a ese Diario.

Además, negó que haya intercedido en el proceso de Pariachi con Feijoo Giraldo. Sobre el recurso de queja ante su tribunal, afirmó que el proceso fue resuelto por cinco jueces supremos y no solo su persona.

“Se están forzando las calificaciones jurídicas para encajar en algún artículo del Código Penal, y así quedar bien con la opinión pública”, comentó.