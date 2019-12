El juez de la Corte Suprema, Martín Hurtado, quien ha sido incluido en la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, deberá responder por cinco presuntos delitos, según la disposición de investigación preliminar en su contra a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Las diligencias preliminares, que se darán por 180 días contra el magistrado, se iniciaron tras la revisión de 12 registros de comunicaciones que lo vinculan al ex vocal supremo César Hinostroza. Por ello, el fiscal Pablo Sánchez abrió investigación contra Hurtado Reyes por los presuntos delitos de criminalidad organizada, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Hurtado es el primer magistrado supremo en actividad que es incluido en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto donde se investiga el irregular nombramiento de jueces y fiscales; y en el que están implicados integrantes del sistema de justicia, empresarios y abogados.

Disposición fiscal que abre investigación al juez supremo Martín Hurtado Reyes.

En el caso de Hurtado Reyes, los hechos por los que ha sido incluido se remiten a su nombramiento como juez supremo por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sus acciones desplegadas presuntamente para favorecer a Julián Feijó ante la Primera Sala Civil Permanente. También por su presunta participación en un proceso civil en el que Hinostroza Pariachi tenía interés.

Otros hechos que se le imputan es su presunta injerencia en un recurso de queja tramitado en la Sala Suprema que presidía el ex juez supremo, su presunta injerencia en la ratificación del exjuez constitucional Ricardo Chang y pertenencia a una organización criminal.

Disposición fiscal que abre investigación contra el juez Supremo Martín Hurtado.

“De los diálogos glosados y de los elementos de analizado, se puede presumir válidamente que existía un acuerdo previo e implícito entre el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y el juez supremo Martín Hurtado Reyes -objetivamente evidenciado en sus propias conversaciones- para favorecerse o ayudarse mutuamente en procesos judiciales de su interés o, para, aprovechando sus vínculos , ‘apoyar’ a los magistrados vinculados a ellos en los concursos de evaluación y ratificación (…)”, concluye el fiscal Sánchez Velarde.

-Pedirá exclusión del fiscal-

En diálogo con El Comercio, el magistrado supremo Martín Hurtado anunció que pedirá la exclusión del fiscal supremo Pablo Sánchez, por -dijo- presuntamente filtrar información sobre la investigación preliminar en su contra.

“Buscan generar escándalo (con informaciones) que todavía están reservadas en un proceso de investigación preliminar. Las hipótesis que tiene el fiscal sobre estos temas, que tiene que revisar todo lo que (se) ha dicho, son puras conjeturas”, subrayó.

Indicó que se trata de una hipótesis fiscal que puede ser revertida, por tanto, sostuvo que se defenderá “ante la autoridad” y no ante los medios de prensa.

Además, señaló que de publicar información sobre la investigación preliminar en su contra generaría que envíe una carta a este medio.

Al ser consultado si reconocía las conversaciones, indicó que cualquier pronunciamiento lo haría ante las autoridades competentes y no ante un periodista.

Tras insistir que en los audios había quedado su voz registrada alegó: “Claro, claro, pero hay que comprobar todo lo que dice en esos audios, no basta utilizarlos para decir este señor está involucrado en el tema A, en el tema B o C (…) y audios que corresponden a terceros y me imputan una responsabilidad presunta por un delito 'x' y yo no aparezco en los audios hablando”.

Insistió en que la investigación fiscal emprendida en su contra se basa en “conjeturas” y ello “no es serio”. Incluso, afirmó que los audios atribuidos a magistrados supremos “son prueba ilícita” ya que ellos no pueden ser sujetos a interceptación por parte de un juez especializado.

“He hecho una denuncia al fiscal Pablo Sánchez por haber filtrado incorrectamente una investigación reservada y además, yo ya lo denuncié por ese hecho y voy a pedir que se excluya porque no es imparcial", enfatizó.