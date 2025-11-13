Cuellos Blancos del Puerto: PJ ordena inicio de juicio oral contra ex juez supremo vinculado a César Hinostroza y Guido Águila, los detalles del caso

Hurtado Reyes fue uno de los magistrados supremos vinculados al ahora prófugo ex juez César Hinostroza y al expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila, quienes, en el 2018, se vieron envueltos en un escándalo de corrupción tras la difusión de diversos audios que vinculaban a magistrados, fiscales, abogados y empresarios.

El Ministerio Público solicita seis años de cárcel en su contra al acusarlo del presunto delito de cohecho activo específico.

Además, la Procuraduría Anticorrupción pide el pago de 486 días multa ascendentes a S/6,104.16 y una reparación civil de S/150 mil.

Tras culminar la etapa de control de acusación, y analizar las cuestiones de fondo y forma, así como las observaciones de las partes, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró la “procedencia del juicio oral” contra Hurtado Reyes y sus co-acusados.

Días atrás, el Poder Judicial condenó al exjuez Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, extitular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, a nueve años y dos meses de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo específico, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Además, le impuso siete años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil solidaria de S/80 mil a favor del Estado.

Mientras que el último martes, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema también condenó al expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, César Alberto Arce Villar, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El exmagistrado fue sentenciado a cuatro años y siete meses de pena suspendida e inhabilitación por nueve años, cuatro meses y 15 días como instigador del delito contra la administración pública-negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Además, deberá pagar S/40 mil como reparación civil.

Al banquillo por su designación como juez supremo

El caso contra Martín Hurtado Reyes se vincula al presunto favorecimiento que habría recibido durante su postulación como juez supremo titular de la Corte Suprema en el marco de la Convocatoria N° 6-2017-SN/CNM realizada por el CNM (reemplazado por la hoy Junta Nacional de Justicia -JNJ).

De acuerdo a la acusación, tras una propuesta del entonces presidente del CNM, Guido Águila, se suspendió la labor de las comisiones para la Selección y Nombramiento de Magistrados en febrero del año 2017.

Para la fiscalía, dicha decisión permitió que Águila Grados pueda tener la dirección y control de los concursos públicos que se realizaron en el año 2017, centralizando las funciones en el cargo que ejercía –presidente del CNM - y con poder de decisión sobre el desarrollo de los concursos públicos.

Fue así que se publicó la Convocatoria N° 6-2017-SN/CNM con la finalidad de cubrir cuatro plazas de jueces supremos.

En dicho proceso se inscribió Martín Hurtado Reyes, quien ya era juez superior titular.

Esto fue señalado por el colaborador con Clave N° 60F-2018, quien declaró que el entonces consejero Guido Águila tenía en su poder las preguntas de todas las especialidades, las mismas que se iban a tomar el domingo 24 de setiembre de 2017 en el concurso público.

Añadió que “entregó” las preguntas “al señor Martín Hurtado Reyes, quien pasó el examen” obteniendo una calificación de 80 puntos, el máximo que cualquier postulante podría obtener en dicho examen en el rubro de la correspondiente especialidad a la que postulaba.

Esto, de acuerdo a la fiscalía, se reforzó con la secuencia de registros de comunicaciones que obra en la carpeta fiscal entre el entonces juez superior Martín Hurtado Reyes con personas allegadas a Guido Águila a días de la realización del examen escrito programado en la citada convocatoria.

Entre dichos allegados estaba el empresario Mario Américo Mendoza Ríos, quien se comunicó con el hoy acusado.

En las dos primeras etapas del concurso, Hurtado Reyes obtuvo las mejores puntuaciones. Sin embargo, durante la entrevista personal, última fase de la convocatoria, fue cuestionado por su labor profesional por integrantes del desaparecido CNM, como Elsa Aragón y Segundo Baltazar.

Pese a ello, con un promedio general de 94.37, Hurtado Reyes obtuvo su nombramiento como juez supremo titular, con la votación de los siete consejeros del CNM.

César Hinostroza y Martín Hurtado.

“De lo expuesto, podemos colegir válidamente que en el mes de septiembre de 2017 el entonces Juez Superior Martín Alejandro Hurtado Reyes prometió ventaja a Guido César Águila Grados en su condición de Presidente del extinto CNM con el objeto de que lo apoye en la Convocatoria N° 6-2017-SN/CNM para ser nombrado Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de la República, en lo cual Guido César Aguilla Grados por su cargo de Presidente tenía plena competencia, más aún considerando que por acuerdo del pleno del extinto CNM, la Presidencia estuvo a cargo de la organización y ejecución de dicho concurso público.” Ministerio Público

A todo ello, de acuerdo a la acusación fiscal, también se suman las llamadas telefónicas que realizó Hurtado Reyes al hoy prófugo César Hinostroza, que coinciden con la fecha del acta en que el pleno del ahora desaparecido CNM se encontraba votando el nombramiento de los jueces supremos.

El Comercio buscó la versión de la defensa de Hurtado Reyes, el abogado Félix Galarza, pero no respondió.

Uno de los principales cuestionamientos se dieron en cuanto a las versiones del colaborador eficaz y los informes presentados por la fiscalía sobre las comunicaciones sostenidas por su patrocinado.

En audiencia, el abogado señaló que se apreciaban dos posturas en la acusación fiscal. Una, donde se mencionan las declaraciones del colaborador haciendo referencia a la entrega de preguntas a su patrocinado por parte de Guido Aguila, y las supuestas comunicaciones entre Hurtado y personas allegadas a Águila.

“En ese sentido, encontramos dos posiciones. Una, la que dice el colaborador y otra la que dice el informe. Ambas opuestas. Una indica lo que supuestamente dice el colaborador, la supuesta entrega de las preguntas, que en apariencia este colaborador habría estado presente para que diga lo que vio, porque solo dice que se entregaron las preguntas a Martín Hurtado Reyes. No es clara y no es precisa. Más aún cuando el (otro) informe dice que hubo comunicación entre Martín Hurtado Reyes y el expresidente del extinto CNM. Sin embargo, tampoco hay elemento de convicción que corrobore esta hipótesis, este dicho en aquel informe.” Felix Galarza, abogado de Martin Hurtado Reyes

De otro lado, también cuestionó la tipificación, puesto que la fiscalía acusa a su patrocinado de haber ofrecido una “promesa de por medio” a Guido Águila, la que sería “estar sujeto a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Sin embargo, el abogado señaló que la fiscalía no ha precisado con claridad la supuesta ventaja entre su patrocinado y Águila.

En octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la nulidad del procedimiento disciplinario inmediato seguido contra Martín Hurtado, así como todas aquellas resoluciones que se hayan expedido en el marco del mencionado expediente.

Se trata de la Resolución 004-2020-PLENO-JNJ, del 12 de febrero de 2020, que abrió el procedimiento disciplinario inmediato, y la Resolución 029-2021-PLENO-JNJ, del 18 de mayo de 2021, que dispuso su destitución, por haber lesionado el derecho al debido procedimiento.

Por tanto, acordó el TC, al haberse anulado todo el proceso, correspondía disponer la reposición de Hurtado Reyes en el cargo de juez supremo del que, a consideración de los tribunos, fue inconstitucional e ilegalmente destituido.

Por el momento, Hurtado Reyes no ha podido reincorporarse al Poder Judicial por la falta de vacantes. El próximo año, con la salida de algunos jueces supremos por jubilación, se habilitarán plazas para su posible regreso.

