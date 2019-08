Fiscal Rocío Sánchez: "Estamos al 90% del procesamiento de los audios"

La fiscal contra el crimen organizado del Callao Rocío Sánchez aseguró que se encuentran avanzando el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y en los próximos meses se podría tener una nueva sentencia.

Según detalló, en su equipo han puesto especial atención en los casos de terminaciones anticipadas para encontrar algún hecho concreto "que permita asegurar las investigaciones a los demás niveles".

Además, reveló el nivel de avance en cuanto al procesamiento los audios que implican a funcionarios del sistema de justicia en hechos delictivos y destacó la ayuda de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en esta labor.

"Estamos al 90%. La unidad policial [Diviac] nos apoya mucho en esto. 'Constelación' también realiza las transcripciones de las actas.

Y no se manipulan los audios de manera política, de ninguna manera", dijo a RPP.

Sánchez también se refirió a la investigación de El Comercio que da cuenta de las visitas que realizó el fiscal Víctor Rodríguez Monteza al despacho del parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén antes de su nombramiento.

La fiscal del Callao cuestionó que Rodríguez Monteza haya sido admitido "para ser declarado apto cuando no cumplía con la Ley Orgánica del Ministerio Público".

"La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que son más de 10 años cuando no tiene función [de juez o fiscal] y él no era fiscal. Él ingresa como abogado y tendría que haber cumplido más de 10 años y no los tenía", señaló.

En esa línea, consideró que su nombramiento podría haber estado relacionado a las visitas del fiscal ​al Congreso de la República en el 2003.

"Fue admitido porque hicieron una interpretación —entiendo yo— muy sui géneris y de repente las visitas al Congreso puedan justificar esta admisión. Será motivo —entiendo yo— de una investigación", adelantó Sánchez.