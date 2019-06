Los Cuellos Blancos del Puerto: ¿Quién es José Luis Cavassa?

“A José Cavassa se lo estaban peleando varios partidos” en la campaña electoral del 2016, contó el ex personal legal de Peruanos por el Kambio (PpK) Carlos Portocarrero en setiembre pasado. ¿Quién es Cavassa y por qué las agrupaciones políticas se lo disputarían? ¿Por qué ahora es señalado por el ex juez Walter Ríos de influir en las decisiones del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura?

Este personaje fue gerente de Gestión Electoral de la ONPE, pero ahora cumple prisión preventiva y es investigado por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En las últimas elecciones presidenciales, el partido PpK lo contrató para que capacite a sus personeros. Cavassa era, según Portocarrero, “una de las personas que más sabía del tema electoral”.

La tarea de Cavassa en PpK fue explicar a los personeros cómo defender el voto de las mesas de sufragio, elaborar un manual con los errores comunes en las actas de votación y realizar un video de capacitación.

Pero Cavassa pasó de asesorar al partido que ganó las elecciones presidenciales a caminar enmarrocado en las inmediaciones del Poder Judicial, con un chaleco antibalas que llevaba impresa la palabra “detenido”.

El Comercio reveló este lunes que, según ha confesado el ex juez Walter Ríos, Cavassa influía en las elecciones de jueces y fiscales a través del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ríos hizo esa afirmación tras acogerse al beneficio de la confesión sincera. Con esta busca que se varíe la orden de prisión preventiva que cumple desde julio pasado.

Incluso, en la primera interceptación telefónica del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Ríos se refiere a él mientras conversa con su esposa.

“Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe”, dice Ríos.

Tras la publicación de esa conversación, Cavassa aseguró a “Cuarto Poder”, en una carta desde prisión, que él no puede responder por lo dicho por terceros.

-Procesos y tentáculos-

Según los testimonios de tres testigos protegidos ante la fiscalía del Callao, Cavassa habría tenido injerencia en la elección del ex jefe de la ONPE Adolfo Castillo.

Pero Castillo aseguró, en su momento, que Cavassa “no tiene relación alguna conmigo, sé quién es pero no tiene ninguna relación conmigo”.

Cavassa también fue procesado por la llamada fábrica de firmas falsas que en el 2000 permitió la re reelección de Alberto Fujimori, según dio cuenta la Unidad de Investigación de este Diario en marzo pasado. Pero fue absuelto.

Este Diario intentó comunicarse por diversas vías con la defensa legal de Cavassa, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

-Con Odebrecht-

Entre mayo del 2016 y agosto del 2017, Cavassa declaró al menos en cuatro oportunidades ante el fiscal Elmer Chirre, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Entre otros temas, aseguró que la empresa Odebrecht lo contrató para monitorear y coordinar con gobernadores regionales.

“Sí, he firmado contratos, uno solo, en julio del 2011, si mal no recuerdo […] Este contrato surgió por un requerimiento de un director de Odebrecht, el señor [Eleuberto Antonio] Martorelli, quien me solicitó una asesoría para [hacer] análisis político-electoral en varias regiones del país”, dijo Cavassa, según reveló este Diario en marzo pasado.

Odebrecht, de acuerdo con la confesión de Cavassa, estaba interesado en que este siguiera la estabilidad de los gobernadores de Cajamarca, Piura, Áncash, Lambayeque, Junín, Cusco, Lima y Callao ante “pedidos de vacancia o revocatoria de autoridades”.

Cuando fue publicada esta revelación, la constructora señaló a El Comercio que, “en virtud del compromiso de confidencialidad asumido, la compañía está imposibilitada de hacer cualquier comentario sobre las investigaciones en curso”.

-Inscripción de Podemos-

La Primera Fiscalía Anticorrupción investiga a Cavassa por supuestamente facilitar la inscripción del partido Podemos Perú, del ex congresista José Luna Gálvez.

Según la hipótesis fiscal, Cavassa sería el contacto entre Podemos Perú y la ONPE.

En julio pasado, el vocero de Podemos Perú, Fernando Lozano, aseguró que su agrupación no había recibido ningún tipo de favorecimiento de la ONPE. Solo dos meses después, un informe de Canal N dio cuenta que en su proceso de inscripción como partido político, Podemos habría presentado firmas falsas de personajes públicos.