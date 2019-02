Los Cuellos Blancos tenían previsto “aguantar” investigación por audios del CNM

Los nombres de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez han sido nuevamente mencionados por un aspirante a colaborador eficaz del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, quien reiteró la presunta participación de ambos en dicha organización criminal. Además, el declarante sostuvo que, durante la gestión del ex fiscal de la Nación, la organización criminal se había comprometido a “aguantar” la investigación por el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Comercio accedió a la versión que brindó a fines del año pasado uno de los aspirantes a colaborador eficaz, quien afirmó ante la fiscalía que Chávarry y Gálvez debían “apoyar en todos los procesos y favores a Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Estas personas estaban a la expectativa de las necesidades que pudiera tener en un futuro [el ex juez] César Hinostroza Pariachi. Este último les había asegurado su nombramiento para que le retribuyan en sus actuaciones como magistrados”, se lee en el acta de su declaración a la fiscalía.

El testigo además sostuvo que, en las últimas reuniones que tuvieron el empresario Mario Mendoza con el ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, este último le señaló “que tenían el poder del Ministerio Público con el nombramiento de Pedro Chávarry”.

Además, dio un detalle revelador. Sostuvo que la presunta organización ya tenía conocimiento de la existencia de los audios del CNM y le habían asegurado a Ríos Montalvo que “aguantarían” las investigaciones que podrían realizarse hasta que él [Ríos] concluyera su período en la corte chalaca.

“Y después, en una de las noches antes de que Walter Ríos Montalvo sea detenido, [Mendoza] le confirma que el caso de los audios de Los Cuellos Blancos lo iban a ‘aguantar’ hasta que termine su período en la presidencia de la Corte del Callao que era hasta diciembre del 2018”, declaró el aspirante.

Esta y otra versión son sometidas a un proceso de corroboración por las fiscales contra el crimen organizado del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro.

El Comercio se comunicó con Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, quien prefirió no declarar para este informe. La defensa legal de Ríos tampoco se pronunció. Mientras que el estudio de Guillermo Ruiz Blay, que defiende a Hinostroza en España, no respondió.

El fiscal supremo Tomás Gálvez calificó de “falsa” la versión del aspirante a colaborador eficaz y aseveró que, al contrario de lo que este sostiene, el ex juez supremo César Hinostroza jamás lo ayudó en ninguna postulación.

“Yo he postulado junto con Hinostroza. Él estaba tan cuestionado que casi no lo nombran. Entonces, ¿qué le voy a deber yo a Hinostroza? Hinostroza ha pasado con las justas”, aseveró.

El fiscal Gálvez afirmó que todo se trataría de “una venganza” en su contra.