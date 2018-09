Con su discurso en el Congreso y su posterior conferencia de prensa, el primer ministro César Villanueva dejó en claro la pretensión del Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza planteada para impulsar las reformas constitucionales propuestas. Precisó el fondo del pedido, habló de fechas, rechazó aprobaciones parciales y descartó intenciones electorales del presidente Martín Vizcarra.

1. Precisó el fondo del pedido

En los primeros minutos de su mensaje, Villanueva citó el artículo 133 de la Constitución, que faculta al primer ministro a plantear una cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros e indica que si la confianza es rehusada se produce la crisis total del Gabinete.



En base a ello, precisó además que el pedido responde al interés en dos de las cinco políticas que son eje del gobierno, y que fueron señaladas por el mandatario Martín Vizcarra al asumir el cargo en marzo: integridad y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Estas, apuntó, “se materializan en los cuatro proyectos de reforma constitucional presentados”.

2. Recordó el impacto de los "CNM Audios"

César Villanueva también se refirió a la revelación de audios que dieron cuenta de presuntos malos manejos en el sistema de justicia, involucrando a empresarios, jueces, fiscales, ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y otros. En esa línea, destacó la labor de la prensa para dar a conocer esos hechos.



“Lo sabían ustedes, lo sabía todo el país. Sin embargo, fue gracias a la prensa independiente, que los peruanos conocimos con profundidad esta crisis moral, a través de audios de la corrupción que comprometían a autoridades políticas, judiciales y de otros niveles de la sociedad”, manifestó. Agregó que todo ello hirió la confianza de la ciudadanía generando indignación legítima y rechazo al papel de las autoridades y políticos, por lo que insistió en que la lucha contra la corrupción y la reforma política son temas urgentes.

3. Saludó “magia de la velocidad” en el Congreso

En otro momento, César Villanueva recordó que hace 42 días el Ejecutivo presentó los proyectos de reforma “de espíritu irrenunciable”. Y saludó que, luego de que se anunciara la presentación de una cuestión de confianza, el Congreso haya aprobado por unanimidad la propuesta referida a la reforma del CNM “con escasos cambios a la propuesta original”.



Tras indicar que dejará de lado los calificativos de “mamarracho” o “disparate” contra las propuestas legislativas, instó: “Pido a los colegas congresistas que, con esa magia de la velocidad y con la voluntad que el Congreso demostró el día de ayer, exhorto a todos los congresistas de este hemiciclo a aprobar con la misma celeridad las otras tres reformas restantes, como la no reelección inmediata, la bicameralidad y la reforma del financiamiento de los partidos políticos”.

4. Rechazó aprobación parcial

El jefe del Gabinete también advirtió que el Gobierno no está apostando por “soluciones parciales”, sino por un plan integral. “Son cuatro, no uno, dos, tres. Son cuatro los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país. Por lo tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales, si no, las cuatro como establece un compromiso además en el diálogo alturado que políticamente hemos tenido”.

Sin embargo, Villanueva reconoció la celeridad del Congreso para aprobar la reforma del CNM y aseguró que “la historia recomienza” con la aprobación de las reformas. Además, sostuvo que los problemas no se solucionan con tanques en las calles.



5. Puso fechas

Más adelante, César Villanueva ratificó la pretensión del Gobierno de que el referéndum para que la ciudadanía apruebe las reformas tiene que ser el 9 de diciembre, que corresponde a la segunda vuelta de las elecciones regionales. “Estoy absolutamente seguro que este Congreso no dilatará más, será generoso con quien le dio el voto”, manifestó.

Siguiendo con las precisiones en cuanto a fechas, Villanueva añadió en conferencia de prensa que si el Parlamento no aprueba hasta el jueves 4 de octubre los tres proyectos pendientes sobre la reforma política, el Gobierno entenderá que no le dieron el voto de confianza.

“El lunes hemos conversado con ellos para explicarles en amplitud [la cuestión de confianza] a todas las bancadas y ellos han tomado conocimiento de lo que queremos en el fondo y su decisión ha sido que esto [la reforma completa] lo pueden hacer el 4 de octubre o antes. Nosotros creemos, el pueblo también cree, pero si eso no sucede quiere decir que no nos han dado la confianza, entonces es distinto”, dijo respecto a la reunión del presidente Vizcarra con los voceros de las bancadas el último lunes.



BONUS TRACK

Vizcarra no postulará

Hacia el final de su discurso, César Villanueva rechazó que se busque realizar el referéndum por un interés político electoral de cara al 2021. “No nos interesa. El presidente Vizcarra no tiene ningún interés de participar en las próximas elecciones. El único interés es dejar un país viable para que el gane democráticamente”, sentenció.

En esa línea, instó a no ver “fantasmas”, sino a ver “la luz de la esperanza” aprobando las cuatro reformas y la fecha del referéndum para el 9 de diciembre. “¡Necesitamos las reformas ya, ahora. Necesitamos el referéndum ya, ahora. No más demoras!”, finalizó.