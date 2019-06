Cuestión de confianza: solo dos fueron negadas por el Congreso desde 1993

El primer ministro Salvador del Solar se presentará este martes ante el pleno del Congreso para solicitar una cuestión de confianza. Será la décima vez que se emplee esta figura ante el Parlamento desde 1993.

La cuestión de confianza que solicitará Del Solar será por la reforma política vinculada a cinco proyectos de ley sobre el financiamiento de organizaciones políticas, la inmunidad parlamentaria, el voto preferencial, las elecciones internas y las listas de candidatos a cargos de elección popular.

Como antecedente más cercano está la que solicitó el ex primer ministro César Villanueva el 19 de setiembre pasado por las reformas política y de justicia. La solicitud fue aprobada con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Aquella vez, Villanueva solicitó la confianza ante el Congreso por cuatro reformas constitucionales: no reelección de congresistas, bicameralidad, financiamiento de partidos y reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Esos cuatro temas fueron sometidos a referéndum meses después.

-La confianza negada-

Cuando gobernaba Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso le negó la cuestión de confianza al Gabinete presidido por Fernando Zavala. Esto ocurrió el 14 de setiembre del 2017. La solicitud del Ejecutivo recibió 77 votos en contra, 22 votos a favor y 16 abstenciones.

En esa ocasión, Zavala se presentó ante el pleno para defender la política educativa, en medio de cuestionamientos a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens, quien fue interpelada previamente por el pleno.

"Hoy ejerzo la facultad que la Constitución me otorga como Presidente del Consejo de Ministros de pedir una cuestión de confianza. Ahora es responsabilidad constitucional del Congreso definir si se me otorga o no esa confianza. Tomando en cuenta la relevancia de este tema para el país, pido que la cuestión de confianza se vote el día de hoy. El país no puede esperar”, dijo Zavala en su exposición ante la Representación Nacional.

De los 71 congresistas de Fuerza Popular, solo Kenji Fujimori se adhirió al pedido de Zavala. A los votos en contra de los fujimoristas se sumaron los de la bancada de Frente Amplio. Ese escenario provocó la renuncia de Zavala y una crisis total del Gabinete.

-Thorne ante el pleno-

Tres meses antes, el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, solicitó una cuestión de confianza al Congreso tras la difusión de un audio de una conversación que sostuvo con el entonces contralor general de la República, Édgar Alarcón, sobre el aeropuerto de Chinchero.

Alarcón había señalado que Thorne lo condicionó para que su informe sobre la adenda de Chinchero sea favorable, a cambio de otorgarle el presupuesto que había solicitado para la contraloría.

Con 11 votos a favor, 88 en contra y dos abstenciones, el Congreso decidió no renovar la confianza al entonces ministro de Economía, por lo que este tuvo que renunciar. Fue un hecho sin precedentes desde que entró en vigencia la Constitución de 1993.

-El caso de Pedro Cateriano-

El 9 de agosto del 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), el entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, solicitó una cuestión de confianza al Congreso por un proyecto de ley del Ejecutivo. Este buscaba que el Parlamento le delegue la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del sector Interior y de Defensa Nacional.

En concreto, el Ejecutivo buscaba una reforma del régimen remunerativo y pensionario del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El Parlamento no votó la cuestión de confianza en la sesión del nueve de agosto, sino que optó por la aprobación de las facultades legislativas artículo por artículo.

-En la década del 90-

Cinco cuestiones de confianza fueron presentadas ante el Congreso entre 1993 y 1998. Todas fueron aprobadas.

La primera data del 27 de abril de 1993 y fue formulada por el entonces ministro de Educación, Alberto Varillas Montenegro. Cuatro años después, el 8 de mayo de 1997, el entonces ministro de Trabajo y Protección Social, Jorge Gonzales Izquierdo, hizo lo propio.

También en mayo de 1997, el entonces primer ministro, Alberto Pandolfi Arbulú, solicitó una cuestión de confianza. Cinco meses después, Jorge Camet Dickmann hizo lo propio como ministro de Economía y Finanzas.

“Agradeceré al Congreso que me manifieste la confianza, o no, de mis afirmaciones en cuanto al beneficio que acabo de demostrar que ha generado en la vida de los peruanos el programa económico, la renegociación de la deuda y la reinserción que viene ejecutando el Gobierno”, dijo Camet aquella vez.

En abril de 1998, Camet volvió a solicitar la cuestión de confianza al Congreso que fue aprobada con 54 votos a favor y 18 en contra.