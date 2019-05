Martín Vizcarra: "Yo no aliento el pedido de la población de cierre del Congreso"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró este viernes que detrás de la cuestión de confianza que el Ejecutivo está planteando por los proyectos de reforma política no hay intenciones de cerrar el Congreso.

"Estoy preparado para la discusión y el debate que se dará el martes en el Congreso. En función de lo que suceda, veremos futuros escenarios. No hemos planteado la confianza con la intención de cerrar el Congreso, sino con la intención de sacar adelante la reforma política. De ahí veremos los resultados", comentó ante la prensa desde Áncash.

En ese sentido, aseguró que no ha alentado en ningún momento la disolución del Parlamento a pesar de los reclamos ciudadanos.

"Yo no aliento el pedido de la población de cierre del Congreso. Espontáneamente lo dicen, pero yo digo 'no, vamos a respetar lo que dice la Constitución'. No alentamos. Sabemos que hay medidas y procedimientos que vamos a cumplir uno a uno", preciso.

Martín Vizcarra reiteró que lo ideal para el Ejecutivo es que el martes en el pleno del Congreso el primer ministro Salvador del Solar exponga la posición del Gobierno y los parlamentarios tomen decisiones por el bien de todos los peruanos.

También aseguró que están respetando las leyes vigentes y que los alcances de la cuestión de confianza fueron definidos en noviembre del año pasado por el Tribunal Constitucional.

"Ahí está claro por el pleno del TC a qué se refiere la cuestión de confianza, sus alcances y atribuciones. Estamos respetando estrictamente lo que dice el TC y la Constitución", comentó.

-Niega investigaciones-

En otro momento, el mandatario aseguró que ha enviado un documento al fiscal en Moquegua que ha reabierto una investigación en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión.

"Hay un proceso en que un fiscal ha dicho que se reabra y por ahí dicen que no puede porque soy presidente. He mandado [...] un documento al fiscal para decirle que no considere que soy presidente. Que haga la investigación y no espere al 2021. Hágala ahora y si necesita mi manifestación, convóqueme e iré como ciudadano a hacer mi descargo", aseguró.

La investigación pendiente está en manos del fiscal Walker Ríos Calisaya por presuntos pagos irregulares a una empresa durante la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional de Moquegua en el 2011.