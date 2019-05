Cuestión de confianza ¿Qué opinan los congresistas tras anuncio de Vizcarra?

Congresistas de diferentes agrupaciones se pronunciaron tras el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra, en el que anunció que presentará una cuestión de confianza por cinco proyectos de reforma política.

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) calificó el discurso del mandatario como “provocador” y “lleno de fantasías y falsedades”.

“Es un discurso que ha podido hacerlo en otro tono, ha planteado cinco temas que son diversos y que prácticamente quiere que se aprueben como él quiere, eso es imposible. El Congreso no es mesa de partes del Gobierno”, afirmó en Canal N.

En tanto, el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, y el portavoz de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, coincidieron en expresar su respaldo a la cuestión de confianza.

Nuestro total respaldo a la cuestión de confianza anunciada hoy por el Presidente Vizcarra. Es el momento de utilizar los mecanismos que la constitución prevé para concretar las reformas en materia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional que demanda el país. — Jorge Meléndez Celis (@JMelendezCelis) 29 de mayo de 2019

Mi pleno respaldo al presidente de la Republica en la #CuestionDeConfianza y en reconsiderar el rechazo vergonzoso de denuncias y destitución a Pedro Chavarry por parte de mayoría irresponsable. — Juan Sheput (@JuanSheput) 29 de mayo de 2019

En tanto, el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, dijo que el presidente Martín Vizcarra escuchó "el clamor de la ciudadanía y reaccionó ante blindaje vergonzante".

Puntualizó que el Congreso debe aprobar la reforma política y reconsiderar la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, "si no que se disuelva el Congreso".

"No hay argumentación de golpe de estado hay argumentos legales si no hay salida que disuelva el Congreso", exclamó Arce.

En contraste, Karina Beteta (Fuerza Popular) lamentó la posición del presidente Martín Vizcarra e indicó que el Congreso evaluará la cuestión de confianza.

“Yo esperaba que pudiera salir con un mensaje conciliador e invocando a la unidad de todas las instituciones, respetando las autonomías de cada uno de los poderes del Estado […] El pedido de confianza que ha hecho el presidente será evaluado en el Congreso como corresponde y hay un debate que tendrá que hacerse, una interpretación”, señaló.

El Frente Amplio también se pronunció al respecto y aseveró que no otorgarán la cuestión de confianza debido a que están a favor del cierre del Legislativo.

Que la negativa del voto de confianza sirva para cerrar el @congresoperu y abrir el espacio para convocar a Asamblea Constituyen para nueva Constitución. #ContralaCorrupciónNuevaConstitución — Marco Arana 🇵🇪 (@vozdelatierra) 30 de mayo de 2019

El legislador Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que “no era necesario” plantear este pedido. Indicó que el mandatario adoptó una actitud "agresiva y desafiante".

“Yo creo que no era necesario que el presidente adopte una actitud agresiva y desafiante para […] plantear la cuestión de confianza. En esa parte no estoy de acuerdo, no en la forma que lo ha hecho porque afecta a una institución del Estado como es el Congreso. Él dice que no está pechando, lo está golpeando además con un mal tono”, refirió.