Zeballos: Si se niega la confianza, el gabinete se va a su casa y se disuelve el Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, afirmó que el Gobierno ha evaluado la opción de que el Parlamento no apruebe la cuestión de confianza, anunciada por el presidente Martín Vizcarra. En ese caso, dijo, se procederá a cerrar el Congreso y convocar a elecciones en el plazo que determina la Constitución.

"Hemos estado evaluando distintas contingencias en la disyuntiva que se niegue la confianza. Si se niega la confianza, el gabinete de Salvador del Solar a su casa y disolución del Congreso. Se convoca en cuatro meses nuevas elecciones para un Parlamento que complemente los cinco años. Tenemos tiempo escaso [para aprobar la reforma política] porque tenemos hasta el 5 de abril [...]. Podría retomarse la figura que se apruebe en una legislatura y se vaya a referéndum o podría recurrirse a una ampliación de los plazos preestablecidos", explicó.

El ministro confirmó, además, que el Ejecutivo está preparando un nuevo proyecto de reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, luego que la Comisión de Constitución archivara el tema y tras la confirmación de que se planteará una cuestión de confianza sobre la reforma política.

Sobre este nuevo planteamiento, así como de los otros cuatro proyectos de ley sobre los cuales Martín Vizcarra confirmó que se hará cuestión de confianza, el ministro aseguró que se espera un debate en el Congreso pero que respete la esencia de estos planteamientos.

"Que la inmunidad, en primera instancia, mantenga una regulación constitucional, no reglamentaria. Lo segundo, que mantenga las líneas conductoras de la propuesta [...] El Congreso puede conceptualizar un sentido diferente sobre la inmunidad, pero que haya una línea conductora: que sea un cambio constitucional y que modifique el esquema actual en el que es una competencia exclusiva del Parlamento", comentó en una entrevista a RPP.

Vicente Zeballos reiteró que el Congreso no puede renunciar a su labor deliberativa, pero indicó que la cuestión de confianza busca que el debate respete el fondo de sus proyectos y los plazos para que se aprueben en la actual legislatura.

"Si, por ejemplo, se trastoca la esencia de un proyecto, se debe entender que no hay voto de confianza. Si de los cinco o seis proyectos uno no es tomado en cuenta, neutralizado, archivado, debe entenderse que no hay cuestión de confianza", señaló el ministro.

Zeballos rechazó las críticas que califican a Martín Vizcarra como autócrata o dictador. "No hay un ápice que demuestre que el presidente, en su decisión de actuar, esta fuera de la Constitución. Nunca fue fácil para el presidente gobernar teniendo una mayoría parlamentaria obstruccionista [...] Tiene que darse un espacio de diálogo porque construir democracia implica diálogo", comentó.

El ministro de Justicia confirmó que hoy Salvador del Solar presentará formalmente la cuestión de confianza y que, lo que corresponde, es que la Junta de Portavoces defina las fechas para el pleno en el cual se evaluará el tema, lo que ocurriría la próxima semana.