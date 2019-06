Bartra: "No voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), afirmó, durante el debate por la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, que no brindará su voto a favor de su aprobación debido a que no confía que el gobierno de Martín Vizcarra pueda sacar adelante la reforma política.

La congresista criticó que el primer ministro Salvador del Solar no pertenezca a un partido político y haya declarado que no tiene intenciones de continuar en la política, por lo que, refirió que “alguien así no puede impulsar y conducir una reforma política para bien”.

“No voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza porque no confío en quienes no aceptan que el tiempo de los parlamentarios vasallos ha pasado, no voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza, porque no confío en un político que no sabe que hace política, que carece de trayectoria política, que jamás ha hecho vida en un partido político y peor aún, que ha apoyado y votado por los políticos más corruptos de los últimos tiempos”, afirmó Bartra.

Asimismo, refirió que no puede otorgar un voto a favor de la confianza a alguien que “procede con ignorancia supina”.

Rosa Bartra precisó que no será “cómplice” del desequilibrio de poderes otorgado por la Constitución Política, por lo que su posición es en contra de la confianza al Ejecutivo.

“No seré cómplice de la destrucción del sistema de frenos y contrapeso de nuestra Constitución. No voy a dar mi voto para que se apruebe esta cuestión de confianza en los términos inconstitucionales en los cuales ha sido planteado”, dijo.

Hoy continúa el debate de la cuestión de confianza solicitada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por seis de los doce proyectos que conforman la reforma política.