Cuestionan lista de invitados en la Comisión de Constitución

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), ha convocado una sesión de ese grupo de trabajo para mañana lunes con el fin de escuchar los puntos de vista de seis abogados constitucionalistas sobre el tema de la cuestión de confianza.

La sesión se llevará a cabo un día antes de que la presidencia del Congreso ponga a trámite el mecanismo constitucional planteado por el primer ministro Salvador del Solar.

►Los caminos de la cuestión de confianza

►Presidente del TC cuestiona al Ejecutivo por la reforma política

Los constitucionalistas que expondrán sobre la cuestión de confianza son Aníbal Quiroga, Natale Amprimo, Ernesto Álvarez, Enrique Ghersi, Raúl Ferrero y Óscar Urviola.

La convocatoria no ha sido bien recibida por algunos miembros de la Comisión de Constitución. Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), por ejemplo, afirmó que ese debate académico no será útil porque ya se ha discutido el tema durante meses. “Volver a escuchar a constitucionalistas, por respetables que sean, no me parece muy conveniente”, dijo.

Pidió que la congresista Bartra emita su predictamen para conocer su posición y debatir en base a eso. Además, agregó que la lista de los invitados es sesgada. “Casi todos tienen la misma opinión”, dijo.

Jorge Meléndez, de Peruanos por el Kambio, también consideró que no hay pluralidad en los expositores.

“Creo que la señora Bartra busca desacreditar al Ejecutivo. Lo que he notado en las últimas semanas es que los expositores invitados en materia de reforma política son detractores de los proyectos. Ahora sucede lo mismo, no es una lista imparcial”, expresó.

El Comercio trató de conocer la opinión de los parlamentarios de Fuerza Popular, pero no respondieron a nuestras llamadas.

— Proponen ampliar la lista —

Gino Costa (Bancada Liberal) propuso los nombres de otros tres constitucionalistas para que haya “más pluralidad” en el debate de los expositores invitados para hablar este lunes sobre la cuestión de confianza.

Los abogados propuestos son David Lobatón, Pedro Cateriano y Omar Cairo. La sugerencia fue hecha el sábado por la tarde a Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. Costa dijo que aún no ha recibido la respuesta de la congresista de Fuerza Popular.



— Qué sostienen los invitados —

Ernesto Álvarez dijo que la cuestión de confianza “se refiere a políticas de gobierno, no al ejercicio regular de las funciones del Congreso”. Aseguró que no es posible plantearla por proyectos de reforma constitucional.

En tanto, Ghersi opinó que el Ejecutivo no le puede dar un ultimátum al Congreso y que si lo disuelve estaría dando un golpe de Estado. “Ellos ni pueden poner plazo ni considerar rehusada la confianza. Si le dan la confianza o no, será como consecuencia de una votación y no de una presunción a la que pueden invocar”, dijo en Canal N.

Además, Quiroga manifestó que si se rechaza la cuestión de confianza, no se podría disolver el Parlamento porque esta sería la primera vez que sucede durante el segundo período de este gobierno. “No cuenta el rechazo en la fase de Kuczynski”, afirmó.