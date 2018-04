Durante la reunión que el ahora ex ministro de la Producción Daniel Córdova sostuvo a inicios de abril con un frente de pescadores artesanales, este no solo ofreció la cabeza del ex viceministro de Pesca y Acuicultura Héctor Soldi, también se refirió al rol que tuvo el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, en la llegada de Martín Vizcarra a Palacio de Gobierno.

Según un nuevo video, difundido anoche en redes sociales, Córdova indicó que por “una cuestión de educación” los ministros señalan que la administración de Vizcarra es una continuación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la Presidencia por sus presuntos vínculos con la firma brasileña Odebrecht.

También afirmó que Villanueva, principal promotor del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski, “jugó cierto papel” en el cambio de mandatario.

“Por una cuestión de educación, nosotros salimos a decir que esto es una continuación de un gobierno, pero está claro que es otro gobierno, es otro presidente, con un estilo totalmente diferente y el primer ministro creo que jugó cierto papel en que haya cambio de presidente, creo que ustedes lo tienen claro también”, dijo Daniel Córdova.

Precisamente, esta mañana Villanueva anunció que el economista puso su cargo a disposición y que el gobierno aceptó su renuncia, a raíz de la actitud del ex titular del Produce respecto a la salida de Soldi del sector.

"Él (Daniel Córdova) ha puesto su cargo a disposición [...] y rápidamente zanjamos esta situación, y en concordancia con el ministro la decisión está tomada. (¿Le han aceptado su renuncia?). Sin ninguna duda", refirió en declaraciones a TV Perú Noticias.

Villanueva precisó que Daniel Córdova comprendió que cuando hay un hecho circunstancial de esta naturaleza, “tenemos que tomar una decisión”.

Asimismo, dijo que la conversación previa con Daniel Córdova “demuestra que nosotros (el Gobierno) no tomaremos una decisión política irracional, sino respetando las decisiones de los involucrados”.

“Somos un Gabinete que quiere estar cerca de la población, conversando con todos, con los que coincidimos y discrepamos. Nuestras decisiones no pueden ir por encima de los derechos de las personas”, manifestó.

Daniel Córdova ocupó el cargo de ministro de la Producción desde el 2 de abril de este año.

Luego de conocerse la aceptación de su renuncia, Daniel Córdova, a través de Twitter, indicó que su salida del cargo fue “para contribuir a que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal”.