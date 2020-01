A una semana de haber renunciado al Partido Morado, donde era secretario nacional de organización, el exministro de Defensa Daniel Mora se presentó hoy en el despacho de la fiscal Lourdes Morales Benavente, quien lo citó a declarar en el marco de la investigación preliminar que le abrió por maltrato familiar contra su esposa Lilia Jaureguy Sanguinetti.

Mora, de acuerdo a fuentes de El Comercio, ingresó a la sede del Ministerio Público, del jirón Azángaro (Centro de Lima), a las 2:19 de la tarde.

El todavía candidato al Parlamento permaneció en el lugar hasta minutos antes de la 5 de la tarde.

Jaureguy Sanguinetti denunció a Mora en marzo del año pasado, pero el Octavo Juzgado de Familia de Lima recién envió el expediente a la fiscal Morales la semana pasada, después de que se hiciera pública la acusación.

Según el parte policial que recoge la denuncia de Jaureguy, al que El Comercio tuvo acceso, el 19 de marzo del 2019 ella recogió a sus nietas del colegio y, al retornar a casa, se le pinchó una de las llantas del carro. “Llegué a mi casa y lo guardé así en el estacionamiento. Al día siguiente, mi esposo se percató del hecho y empezó a reclamarme, diciéndome que no toque sus cosas, inútil, irresponsable”, detalla el testimonio.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, agrega la mujer.

¿Continúa en campaña?

Mora, a través de una carta, renunció de manera “irrevocable” a su candidatura al Parlamento. Sin embargo, en los últimos días apareció en Facebook la página de un colectivo que se denomina “Mora sí va”, a la que pertenece William Zosino Carreño Pérez, un supuesto dirigente del Partido Morado en la zona sur del país que respaldó públicamente al general EP en retiro.

“No tiene por qué ser retirado de la candidatura, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de expresarnos sobre las decisiones del partido”, dijo Carreño en el programa “¿Quién tiene la razón?”, de RPP TV.

No obstante, esta persona, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no ha tenido militancia en el Partido Morado.

Carreño Pérez, sin embargo, fue asesor en la Comisión de Educación del Parlamento cuando Mora dirigió este grupo de trabajo.

En comunicación con El Comercio, el ex asesor parlamentario dijo que Mora “no ha creado ningún colectivo, sería antiético que él lo cree, lo han creado los jóvenes que lo respaldan”.

Al ser consultado sobre si el exministro de Defensa sabe de la existencia de este colectivo, respondió “cómo no va a saber si está en las redes, usted abre el Internet y encuentra esa publicidad”.

Una cuenta en Facebook que sería la de Mora réplica las publicaciones del colectivo "Mora sí va". Su jefe de prensa no negó, ante la consulta de este Diario, si la página era del candidato. (Foto: Facebook)

Una fuente cercana al excongresista indicó a este Diario que Mora continúa en la justa electoral.

El Comercio intentó comunicarse con el ex alto dirigente del Partido Morado. Pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.