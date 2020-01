Daniel Mora -quien renunció a su candidatura al Congreso tras hacer pública que su esposa lo denunció por violencia familiar- arremetió este viernes contra su -otrora- socio político y presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, a quien calificó de “desleal”.

“Me extraña realmente que Julio Guzmán peque con tremenda deslealtad porque he contribuido a fundar ese partido. Un secretario general o presidente del partido no puede tener ese comportamiento tan desleal”, exclamó Daniel Mora.

En ATV+, señaló que habló por teléfono con Julio Guzmán y le contó los detalles de su caso, además de informarle que renunciaría a su candidatura y a su militancia. Sin embargo, dijo que el comunicado del Partido Morado lo sorprendió por completo.

“Julio Guzmán me llama y le cuento lo que había pasado, con más detalles. Le dije que yo estaba dispuesto a renunciar. A la hora y media, cuando ellos sacan el comunicado, yo ya había renunciado”, afirmó Mora.

“Han salido a despotricar contra mi persona por una cuestión electoral que creen que va a favorecerlos. Ya comencé a ser un apestoso, sin entender claramente el problema, sino pensando políticamente. Eso lo quiero censurar, quiero que el Partido Morado alcance los mejores logros en estas elecciones, pero no así […] Julio Guzmán no se habrá pronunciado, pero todo lo que ha salido ahora es dirigido por él […] No ha tenido lealtad”, agregó.

Respecto a la denuncia, Daniel Mora afirmó que es incapaz de agredir a alguien y que lo ocurrido con su esposa, Lilia Jaureguy, fue el único “incidente” en casi 50 años de matrimonio. También afirmó que continuará en política.

"Lamento todos estos hechos. El que habla es incapaz de agredir a nadie, menos a una mujer. Estos hechos han sucedido de forma circunstancial, de reacciones emotivas por diversas causas. He perdido dos hijos y tenemos los problemas con casi 50 años de casados, problemas que se presentan normalmente. Yo no he agredido a nadie y nunca lo haría", refirió.

Como se recuerda, el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy denunció a Daniel Mora por violencia familiar. El examen médico practicado a la esposa del excongresista reveló huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.

En el parte policial, la esposa del ahora excandidato al Parlamento detalló que el general EP en retiro le propinó golpes en el rostro y patadas en las piernas, luego de que se pinchara una llanta del auto en el que recogió a las nietas del colegio.

Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia ordenó a Daniel Mora el cese del maltrato “físico y psicológico”, y dispuso que “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses [...], a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.