El congresista Daniel Olivares (Partido Morado) reveló días atrás que es consumidor de marihuana desde hace 20 años. En una entrevista con el candidato presidencial de su agrupación, Julio Guzmán, el parlamentario sostuvo que era un fumador de “cannabis” por más de 20 años.

El tema no ha pasado desapercibido para sus homólogos parlamentarios. Y es que el tema sería llevado ante la Comisión de Ética por su presidente Mariano Yupanqui (Somos Perú) quien confirmó a El Comercio que se estaría proponiendo una denuncia de oficio contra su colega.

¿Procedería una investigación penal contra el congresista Daniel Olivares?

Los abogados penalistas, Sophia Icaza y Luis Lamas Puccio, difieren en cuanto a una presunta responsabilidad penal del congresista por el Partido Morado.

Icaza sostiene que el tema “se circunscribe al ámbito personal”, puesto que “él no está realizando una promoción o incentivando el consumo de esta droga”.

Agregó que tampoco habría una implicancia ética sobre sus declaraciones. “No recaería en ningún tema relacionado a delitos contra la salud pública”, puntualizó Icaza.

Indicó que “el consumo no está penado” en nuestro país, a diferencia de la comercialización o microcomercialización de drogas.

“Para quien trafica o comercializa la droga (sí está penado), pero para él que es un consumidor, no. En el ámbito administrativo, la comisión de Ética puede abrir procedimiento, pero ¿que eso tenga buen puerto? No lo creo. Es una declaración personal que no la calificaría como un tema de promoción o incentivo al consumo de estupefacientes”, concluyó.

Lamas Puccio, por parte, sostuvo que la norma penal podría considerarlo un presunto “instigador” o “cómplice” del consumo de drogas o de microcomercialización.

Si bien dijo que la norma no sanciona al consumidor, se debe saber cómo hace para obtener la marihuana.

“Podría ser instigador, que es el que promociona o convence a otros para cometer un delito. Y si él está saliendo a los medios de comunicación para difundir este tipo de información, él está instigando a otras personas a que no solo consuman, sino que trafiquen”, explicó Lamas.

Ello, agregó el especialista en temas penales, podría ser sancionado con penas entre los 6 y 10 años; ya que al instigador se le trata de la misma manera que al presunto vendedor de la droga.

El penalista explicó que se debe considerar el reconocimiento que hace Olivares al indicar que consume marihuana desde hace varios años.

“Se trata de una actividad constante, continua y permanente ¿Quién le vende? ¿A quién le compra? (...) La instigación es una forma de participación. Por tanto, el que instiga o es cómplice tiene la misma pena que el autor del delito”, añadió.

