El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó que el hecho de que 10 congresistas de 71 hayan decidido “pactar con un gobierno con indicios de corrupción, no significa que haya un cisma” en la agrupación naranja, sino “un apetito de poder” por parte del líder de ese bloque, Kenji Fujimori.

En declaraciones a la prensa, Salaverry dijo que el menor de los Fujimori Higuchi en vez de construir un liderazgo en la interna de su partido, intenta asumir el poder por “el camino rápido que es el de la imposición”.

“No sé quién asesora a Kenji, pero él mella la institucionalidad, no cree en los partidos, cree en los caudillismos, pareciera que retrocedemos a los 90’”, manifestó.

Daniel Salaverry criticó que Kenji Fujimori no le haya pedido a su hermana, Keiko Fujimori, bajar el ruido político de manera personal y privada.

“Hacer [esta exhortación] por un medio de comunicación es quedarse en el tema superficial. Nosotros queremos superar las cosas que se hicieron mal en los 90’, no queremos regresar a esas prácticas y esperamos que quienes estamos aún comprometidos en la lucha contra la corrupción nos mantengamos en esa línea”, subrayó.

Salaverry también discrepó con la opinión de su colega de bancada, Maritza García, quien dijo que Kenji Fujimori era más líder que Keiko Fujimori.

“El liderazgo se ve con los frutos de cada persona. Keiko Fujimori ha fundado un partido que logró colocar a 73 congresistas en el Congreso, aunque ahora somos 71. ¿Cuáles son los logros de Kenji? ¿Qué tiene para mostrar? ¿El país necesita caricaturas de súper héroes o líderes fuertes comprometidos con el país?”, acotó.

“Que se busque un lugar en el oficialismo”

Por su parte, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, le recomendó a Kenji Fujimori buscarse un lugar en el oficialismo, ya que está actuando como portavoz del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Si de repente los principios de Kenji no son fiscalizar a la corrupción, entonces puede buscarse un lugar, ya que está como vocero de Pedro Pablo Kuczynski, en la bancada oficialista”, expresó.

Becerril criticó que Kenji le haya pedido a su hermana “bajar el ruido político”, porque para él eso significa que el menor de los Fujimori Higuchi trata de que Fuerza Popular no fiscalice al gobierno.

“Cuando uno no está a gusto en un lugar y no está de acuerdo con principios fundamentales como la lucha contra la corrupción en el caso de Fuerza Popular y claudicas y pides que no se fiscalice, entonces no está cómodo y él debería toma una decisión y estar donde está más cómodo”, concluyó.