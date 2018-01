El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó que “las actitudes” del congresista Kenji Fujimori “nos están retrocediendo a los años 90’” y advirtió que le preocupa la clase de liderazgo que pretende construir el hijo menor del ex presidente Alberto Fujimori, indultado hace tres semanas.

En el programa de televisión “Punto Final” de Latina, Salaverry indicó Fujimori Higuchi “no sabe vivir en democracia dentro de un partido político”, en referencia a las indisciplinas que ha cometido y que le han acarreado dos suspensiones de la agrupación naranja.

“Lo que vemos es que Kenji no sabe vivir en democracia dentro de un partido político. Me preocupa muchísimo qué tipo de liderazgo está pretendiendo construir él si no cree en la democracia, eso es muy grave y a las personas que hoy día lo apoyan momentáneamente, yo les diría que tengan mucho cuidado”, refirió.

“Las muestras y las actitudes de Kenji Fujimori nos está retrocediendo hacia los años 90’, a temas que creíamos superados”, añadió.

Daniel Salaverry indicó que el parlamentario cree en los “caudillismos” e intenta “minar las instituciones y destruir a los partidos políticos”.

“Fuerza Popular, lo hemos dicho, se nutre de los positivo del gobierno de Alberto Fujimori, pero ha sabido construir una propuesta distinta y diferente de fortalecimiento de las instituciones, de respetar las reglas de juego”, subrayó.

Daniel Salaverry sostuvo que Kenji Fujimori y su bloque, integrado por otros nueve parlamentarios, está emprendiendo un camino sin retorno, al no respetar los acuerdos adoptados por la mayoría de su bancada.

Sí creo que ellos han emprendido un camino (sin retorno), sin respetar los acuerdos de la mayoría.

“El baile de los que sobran”

En otro momento, el portavoz de Fuerza Popular criticó la conformación del nuevo Gabinete Ministerial, que fue denominado por Kuczynski como el de la “reconciliación”.

“El presidente no se da cuenta de las graves acusaciones que hay en su contra y tenemos a una primera ministra que no le importa que el presidente le mienta con tal de mantenerse en el poder y son ambos los que han formado este nuevo Gabinete que parece como la canción de ‘Los prisioneros’, ‘El baile de los que sobran’”, manifestó.

“¿Por qué? Porque han sido la tercera o la cuarta opción porque nadie se la quiere jugar por un gobierno descreditado como el actual, se vienen tiempos difíciles”, acotó.