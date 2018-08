Daniel Salaverry afirma que dará celeridad al caso de Benicio Ríos

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló la noche de este miércoles que le dará celeridad al caso del congresista Benicio Ríos (APP) para que se tome una decisión respecto a la inmunidad de arresto que desde el Parlamento se señala que este tiene.

Salaverry se refirió a la situación de Ríos en comunicación telefónica con Canal N luego de conocer que el Poder Judicial ya había emitido un oficio dirigido al Parlamento solicitando autorización para que se ejecute la pena de 7 años de cárcel que pesa sobre el legislador de APP.

Sin embargo, el titular del Parlamento dijo que aún no había llegado el documento.

"Habiendo leído el tuit puesto por el Poder Judicial y los comentarios hechos por el vocal Francisco Távara, me imagino que mañana [jueves] a primera hora estará ingresando esta solicitud, y yo como me he comprometido, voy a darle la celeridad del caso", sostuvo.

Benicio Ríos reapareció el último lunes en los pasillos del Congreso tras permanecer no habido luego de que en mayo pasado la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco ratificara la sentencia emitida contra el legislador en diciembre del 2017 por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Ciudad Imperial.

Ese día, la Junta de Portavoces del Congreso acordó pedirle al Poder Judicial un pronunciamiento sobre Ríos, al considerar que a este tenía que levantársele la “inmunidad de arresto” contemplada en el Reglamento del Congreso.

Saludamos las acciones tomadas por el @Poder_Judicial_ frente al caso del congresista Benicio Ríos. Seguimos a la espera que el documento, que ya circula en algunos medios de comunicación, llegue al @congresoperu para poder actuar de manera inmediata. https://t.co/CYdtJDllNr — Presidencia del Congreso del Perú (@pcongresoperu) 23 de agosto de 2018

"Inmediatamente convocaré a la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la congresista Luciana León, para que pueda convocar en el acto a ese grupo de trabajo y pueda tomar una decisión al respecto", enfatizó Salaverry.

El titular del Parlamento aseveró, en esa línea, que mañana mismo se podría resolver la situación del legislador Benicio Ríos. Remarcó que no permitirá que ningún ciudadano "menos uno que representa al pueblo peruano, se burle de la justicia".

"Nosotros estamos sumamente preocupados con este tema, queremos tomar decisiones rápidas y esperamos que mañana [jueves] a primera hora ingrese este documento para poder iniciar el proceso", señaló.