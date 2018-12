Daniel Salaverry afirma no ver razones para convocar a Junta de Portavoces

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo no ver razones para convocar a una Junta de Portavoces, como han requerido los voceros de las bancadas de Fuerza Popular, Apra, APP y Acción Popular a fin de que se explique la decisión de permitir la creación de nuevas bancadas en el Parlamento siguiendo lo indicado por dos resoluciones al respecto del Tribunal Constitucional (TC).

"No hay temas pendientes por resolver en Junta de Portavoces. Por lo tanto, en los próximos días no veo por qué debería convocarse, menos aún si es que hay días feriados y fiestas por delante y muchos de los voceros van a viajar", sostuvo en una entrevista con RPP.

Salaverry lamentó, en esa línea, las reacciones que generó su decisión en Fuerza Popular y dijo esperar que con el tiempo se den cuenta que acatar fallos del Tribunal Constitucional permitirá al Parlamento mejorar su imagen en la ciudadanía.

"Tengo que hacer respetar las decisiones y las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Estamos hablando de emprender una reforma del sistema de justicia en nuestro país, de que tenemos que impulsar en las próximas semanas, y por eso hemos ampliado la legislatura, las leyes de desarrollo de estas normas aprobadas en el referéndum referidas al sistema de justicia, y ni siquiera seamos capaces de respetar y acatar una sentencia del TC", señaló.

"¿Con qué cara? ¿Con qué moral vamos a emprender esta reforma?", se preguntó.

El titular del Parlamento precisó que las únicas dos bancadas en contra de acatar el fallo del TC son las del Apra y Fuerza Popular.

"Básicamente, los únicos que están en contra con el tema de fondo serían estas dos bancadas [Fuerza Popular y APRA] y lamento que sea así, porque no podemos tomar una decisión de acatar o no una sentencia del TC dependiendo de qué cosa me beneficia o no políticamente", manifestó.

En otro momento, Salaverry consideró sorprendentes las declaraciones que realizó Carlos Tubino sobre el presidente Martín Vizcarra, a quien tildó de dictador.



Para Salaverry, lo dicho por Tubino no es coherente con el mensaje de conciliación que dio al asumir el cargo. Dijo no compartir las mismas y aseguró que mantiene un diálogo con el jefe del Estado para trabajar por el bienestar de todos los peruanos.