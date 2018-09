Daniel Salaverry: “Amarrar la reforma judicial a la política es un error”

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry (Fuerza Popular), se refirió este domingo en Trujillo sobre la propuesta del Ejecutivo para someter a referéndum la reelección de los congresistas. “Amarrar la reforma judicial a la política es un error”, dijo el parlamentario fujimorista.

Salaverry expuso que él y otros parlamentarios no se oponen a debatir la reelección congresal, pero subrayó que lo urgente en la actualidad para el país es acelerar la reforma del sistema de administración de justicia, tras la difusión de una serie de audios que comprometen a jueces y fiscales.

“Amarrar la reforma judicial a la política es un error, porque esta última entrará en vigencia en el 2021 […] Lo urgente, lo prioritario, lo que le preocupa a la población ahora es saber cómo vamos a tener un sistema de justicia en el cual todos confiemos”, manifestó.

Salaverry insistió en que el Ejecutivo “no puede presionar a [otro] poder del Estado como el Congreso diciéndole: ‘Bueno, aquí está mi proyecto de ley y lo apruebas como está y tal fecha, porque si no voy a tomar otro tipo de acciones como el cierre del Congreso’”.

“[Con el Ejecutivo] coincidimos en la necesidad de impulsar y acelerar la reforma de la administración de justicia, de poder tener un nuevo sistema para nombramiento de jueces y fiscales a través de un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que esté integrado por personas probas y que no haya ningún tipo de duda sobre su calidad profesional y moral, pero diferimos en que no se puede presionar y nuestro enfoque es distinto. Nosotros no nos oponemos a referéndums, pero estos tienen que ser producto de un análisis, de un diálogo multidisciplinario, multiinstitucional”, refirió.

—Sobre Chávarry—

Con respecto al informe que señala que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, integraría la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y su decisión de no renunciar al cargo, opinó: “Como presidente del Congreso no puedo inmiscuirme en otras instituciones constitucionalmente autónomas como es el Ministerio Público. Nosotros en el Congreso vamos a impulsar cualquier denuncia que se presente y que amerite obviamente un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Le vamos a dar prioridad, la vamos a agilizar como lo hemos hecho con los magistrados del CNM, del juez Hinostroza y otros más. Yo espero que sea la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que de manera objetiva pueda analizar este tema”.



Sobre el Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, cuyo monto asignado para el Congreso se redujo en S/ 76’000.000, dijo estar de acuerdo si se trata de “una política de austeridad que la comparten también otras instituciones” como los ministerios y los gobiernos locales y regionales.

“Esperemos que ese dinero vaya enfocado sobre todo a mejorar la atención en los hospitales. No poder ser posible que los ciudadanos sigan durmiendo en los pasillos de las emergencias, que el SIS prácticamente esté quebrado y que los peruanos suframos este problema. Esperemos que el enfoque de este Gobierno sea mejorar la calidad de la salud y la educación, que está abandonada”, agregó.



Salaverry, no obstante, evitó hablar de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori. "Ya no soy vocero [de Fuerza Popular]", enfatizó.