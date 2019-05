Daniel Salaverry: No solo los congresistas tienen inmunidad, también el presidente

El titular del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó este viernes que el presidente Martín Vizcarra, al igual que los parlamentarios, está protegido por la figura constitucional de la inmunidad y consideró que uno debía ser objetivo al momento de realizar sus comentarios.

"Escucho, por ejemplo, al presidente de la República [Martín Vizcarra] ser muy firme, muy confrontacional contra el Congreso cuando se refiere al tema de la inmunidad. Pero le hago recordar que también está protegido por la inmunidad y a él tampoco se le puede investigar", señaló ante la prensa.

►Vizcarra: "Tenemos que recuperar la credibilidad en las instituciones"

►Comisión archiva proyecto del Ejecutivo sobre inmunidad con votos de FP y Apra

En ese sentido, comentó que Martín Vizcarra debía tener "cuidado" de responsabilizar al Congreso por defender su fuero.

El presidente de la República había hecho un llamado para que el Congreso debata el proyecto de ley que enviaron como parte del paquete de iniciativas de reforma política, entre los cuales se plantea que la inmunidad parlamentaria pueda ser levantada por decisión de la Corte Suprema.

"Hay que buscar los mecanismos para que haya inmunidad, pero que esa inmunidad no se convierta en impunidad. Por eso es que el planteamiento que hacemos es que [...] sea la Corte Suprema para que tengan todas las condiciones de la inmunidad parlamentaria, pero que no se genere este espacio para la impunidad que todos los peruanos rechazamos", señaló Vizcarra este jueves.

Según el artículo 117 de la Constitución, sobre la excepción a la inmunidad presidencial, el mandatario solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

"Lo que digo es que uno tiene que ser objetivo cuando da sus comentarios y expresa sus opiniones. No solo los congresistas tienen inmunidad, también (la) tiene el presidente y los ministros", insistió Daniel Salaverry ante estos comentarios.

Cabe recordar que la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) archivó con votos de Fuerza Popular, Apra, Alianza Para el Progreso y Acción Popular la iniciativa del Ejecutivo.

Al respecto, Daniel Salaverry consideró que se pudo haber debatido más el proyecto, citando al presidente del Poder Judicial o a la fiscal de la Nación.

"La reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno en la práctica no ha servido para mucho. No basta con ir a tomarse fotos con el presidente o el premier o éstos con los voceros. Si no hay una predisposición para llegar a un punto de entendimiento, de equilibro [...] no vamos a avanzar", indicó el presidente del Congreso.