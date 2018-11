Cuando se debatía el informe final de la Comisión Lava Jato en el pleno del Congreso, el legislador Richard Arce (Nuevo Perú) y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, discutieron sobre la moción multipartidaria que plantea remover a José Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular, como miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).

El tema salió a flote cuando Arce comentó que el Consejo Directivo había decidido rechazar “con la votación fujimorista” otro pedido realizado por el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular).

El documento presentado por Lescano el pasado 26 de octubre planteaba remover a Chlimper como director del BCR bajo dos alternativas: imputarle una presunta falta grave o solicitarle su renuncia.

Consultado por El Comercio por lo que se argumentó en el Consejo Directivo para rechazar su pedido, Lescano comentó: “Solo que debería pedirse en una comisión ordinaria. Pero eso no es así conforme a ley se debe designar una comisión pero no quisieron ver el asunto”.

En ese contexto, Arce recordó que está pendiente de atender la moción presentada por legisladores de distintas bancadas, por lo que pidió a Salaverry que tome el caso en consideración y se pueda emitir un pronunciamiento.

“Lo que requerimos y solicitamos a este Congreso del a República es que se pronuncie respecto de este pedido. Lamentablemente, el señor [Chlimper] ha sido aludido en una investigación y él tiene que contar con la confianza del Congreso para seguir en ese cargo. Lo que estamos pidiendo es que dé el conducto regular a este trámite. Caso contrario, se estaría blindando una vez más a personajes cuestionados”, sostuvo.

Al respecto, Salaverry precisó que en la reunión del Consejo Directivo se dio cuenta del literal c del artículo 35 del Reglamento del Congreso, que especifica las causales para la creación de una comisión especial, como plantea la moción a la que hizo referencia Arce.

Por ello, le dijo que una comisión como la que plantea Arce “no puede estar destinada para investigar o remover de su cargo a un funcionario del BCR. Eso se le explicó en persona, en el Consejo Directivo”.

“Es más, le dijimos que modifique su documento, que lo presente como oficio para poderlo tramitar. Y partiendo de la buena fe y de la confianza que debe de regir entre nosotros que somos colegas de la misma institución, le entregamos esa virtual con la confianza que usted se había comprometido a cambiar ese documento. Vemos que no lo ha cambiado y que ahora más bien pretende hacer quedar mal a la Mesa, cuando nosotros más bien partimos del a buena fe”, cuestionó Salaverry.

Tras la intervención de Salaverry, Arce quiso intervenir cuando a Mercedes Araoz (PpK) le tocaba hacer uso de la palabra.

Pero el titular del Legislativo se la negó. “No le voy a dar la palabra [A Arce]. Tiene la palabra la congresista Araoz […] Congresista Araoz, no hay ese tema en debate. ¿Va a hacer uso de la palabra? No señor, no le voy a dar la interrupción. Congresista Araoz, no nos desviemos de la materia de discusión que es el informe final de mayoría. Mi participación ha sido para precisar su versión y explicarla, pero no voy a entrar en debate con usted, congresista”, dijo refiriéndose al representante de Nuevo Perú resaltando su rol de moderar y dirigir el debate.

Para Lescano, ese pedido sería rechazado tal como está, “porque ya les dijeron que la remoción de un director del BCR no se hace por moción”.



Como se recuerda, el Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez, señaló durante la audiencia sobre prisión preventiva a Keiko Fujimori que Hugo Delgado Nachtingall, directivo del Grupo RPP, recibió 210 mil dólares en efectivo de parte de José Chlimper para una pauta publicitaria a favor de la agrupación política Fuerza 2011.