El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, se mostró en contra de calificar al renunciante presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), como un “traidor a la patria”, tras difundirse un borrador de resolución sobre a la carta de dimisión presentada el economista este miércoles.

Sin embargo, Daniel Salaverry sí opinó que PPK “ha defraudado la confianza de los peruanos, por todo lo que hemos visto”.

En ese contexto, el parlamentario fujimorista pidió no prestar tanta importancia a ese documento debido a que es tan solo un borrado.

Explicó que recién en la Junta de Portavoces, que está prevista para hoy, se tendrá la resolución final que será debatida en el pleno del Parlamento.

“Yo no sé por qué tanto brinco. Se dice que el presidente retiraría su carta de renuncia, yo no creo que el aún presidente Kuczynski tome una decisión de manera impulsiva, basado en un documento que no tiene ninguna firma, que no es oficial”, refirió Daniel Salaverry.

“No creo que lo haga, así que tranquilidad. Esto recién se va a analizar”, puntualizó.

Cabe señalar que hoy se difundió un proyecto de resolución en el que se acepta la renuncia de PPK, pero también señala que él “ha traicionado a la patria en el desempeño de los cargos públicos que ha ejercido a lo largo de su vida”.

