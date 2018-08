El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo que este poder del Estado procedió como debía en el caso de los legisladores sancionados por faltas éticas y ratificó su compromiso de atender cada uno de los temas, sin blindar a nadie ni imponer vetos.

Ayer, el pleno del Parlamento amonestó a Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) con 60 días multa y suspendió por 120 días a Maritza García (no agrupada) y Yesenia Ponce (Fuerza Popular). Asimismo, levantó la inmunidad al parlamentario Benicio Ríos (Alianza para el Progreso) a pedido del Poder Judicial.

“Estamos corrigiendo las cosas que tenemos que corregir, yo he dicho desde el primer día que aquí no se va a blindar a nadie y aquí vamos a atender cada uno de los asuntos, que no hay temas vetados”, manifestó en declaraciones a la prensa.

En el caso de Ríos, legislador sobre quien pesa una condena a prisión efectiva, Salaverry remarcó que correspondía levantarle la inmunidad por existir un mandato judicial.

“Es comprensible el dolor que debe estar pasando su familia, pero era lo que nos correspondía hacer porque hay un mandato judicial que se tenía que cumplir”, manifestó en declaraciones a la prensa.

De otro lado, dijo que la denuncia constitucional- presentada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry- contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra por su participación en la presunta negociación de votos en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su estudio.

“Sorprende que haya pasado tantos meses y el Ministerio Público esté atendiendo estos casos, me imagino que es por la sobrecarga de trabajo”, acotó. (Fuente: Andina)