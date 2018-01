El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, consideró esta mañana que el reciente crecimiento de la aprobación de Kenji Fujimori se debe a un apoyo del antifujimorismo en las encuestas por el deseo de ver al partido naranja dividido.



“Yo tengo un análisis muy particular, yo creo que el antifujimorismo es el que no quiere ver a Fuerza Popular unida, y ese antifujimorismo no tiene ningún problema de apoyar en un sondeo a Kenji con tal de que esto sirva para fraccionar o dividir a Fuerza Popular”, señaló Salaverry.



“Las encuestas son fotos del momento, pero como siempre lo he dicho, los liderazgos se miden por lo que se construye en el tiempo”, remarcó.



Según la última encuesta de GFK, el rol político de Kenji Fujimori es aprobado por el 39%, mientras que su hermana, Keiko, tiene el respaldo del 31%.



En esa misma línea, Salaverry aseguró que una salida del menor de los Fujimori Higuchi de Fuerza Popular sería lo mejor tanto para el partido como para Kenji, y cuestionó cualquier liderazgo posible de su parte.



“[Una salida de Kenji] creo que será lo mejor para él y para Fuerza Popular”, expresó.



“Kenji es un congresista que en una coyuntura especial y aprovechándose seguramente de los problemas que tienen otros congresistas en diversos temas, captó a estos y ha generado un pequeño bloque. Eso es Kenji”, enfatizó.



— Situación de PPK —



En otro momento, Salaverry calificó de “gravísimo” el hecho de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) haya sostenido varias reuniones con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata cuando era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo.



“Bueno las informaciones son gravísimas, que el presidente Kuczynski en las épocas del Gobierno de Toledo cuando fue ministro se reunió varias veces con el señor Barata y luego con el señor [Gerardo] Sepúlveda cuando él mismo dijo que había construido una muralla china entre su empresa y su gestión pública”, indicó



“Ahora vemos que no fue una muralla china, sino más bien fue un puente brasilero”, añadió



Asimismo, el legislador explicó que luego de que el mandatario declare ante la Comisión Lava Jato se verá qué paso seguir, porque “ningún peruano puede creer” que el presidente haya ignorado 140 transferencias a su favor.



“El presidente tiene la oportunidad de explicarlo y de aclararlo, no sé cómo, pero hay que darle la oportunidad de que lo haga en la Comisión Lava Jato, de no hacerlo, obviamente nosotros vamos a evaluar cuál es el paso a seguir”, detalló.



“Yo creo que ningún peruano puede creer que el presidente Kuczynski, un hombre experto en finanzas, un hombre tan diligente para manejar sus negocios y por eso ha hecho tanta fortuna no va a saber que le están transfiriendo 140 veces dinero”, opinó.



Como se recuerda, "Panorama" reveló que el Banco de Crédito del Perú (BCP) entregó a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un reporte con más de 140 movimientos bancarios de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).