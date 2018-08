El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, cuestionó que mientras él y sus colegas de Fuerza Popular se encuentran en una reunión en Cieneguilla desde Palacio de Gobierno se le haya comunicado telefónicamente que el presidente Martín Vizcarra se estaba dirigiendo a la sede del Legislativo para entregar anunciados proyectos de ley.

Como se sabe, Salaverry se encuentra en Cieneguilla debido al cónclave de su bancada iniciado ayer. Según comentó a Canal N, recibió una llamada esta tarde de la secretaria general de Palacio de Gobierno indicándole que Vizcarra y el primer ministro César Villanueva se dirigían al Parlamento para entregar las iniciativas legislativas referidas a la no reelección de congresistas, bicameralidad y financiamiento privado de partidos políticos y campañas electorales.

Salaverry lamentó que no haya existido “un mínimo de coordinación” para que él pueda recibir al jefe de Estado.



“Sabiendo que tanto el presidente del Congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de Lima, escoger justo ese momento para visitar el Congreso creo que no es lo más elegante”, aseveró Salaverry.

Sin embargo, aseguró que los proyectos del Ejecutivo se priorizarán y aseveró que de su parte no se ha roto ninguna relación con el Gobierno.

“Pero lo que debemos de desterrar en la política es este tipo de golpes bajos, de ver en qué momento estás fuera para yo presentarme y dar la impresión de que el presidente del Congreso no quiso recibir al presidente Vizcarra o que no hay quien atienda las iniciativas legislativas. Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú”, señaló.

El titular del Congreso consideró que la decisión de Vizcarra se dio a “última hora”, lo que para él “tiene un objetivo político”. “Me parece por lo menos poco elegante del presidente este tipo de acciones”, sentenció.



Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que el presidente Vizcarra ya no acudirá hoy al Parlamento debido a que la aprobación de los proyectos en Consejo de Ministros se dio minutos antes de que cierre la Mesa de Partes del Legislativo.

De otro lado, a través de Twitter, el legislador Juan Sheput (PpK), cuestionó a Fuerza Popular. “¿Golpe bajo? El presidente Vizcarra está trabajando y la legislatura empezó el 28 de Julio. Fuerza Popular debió ir a Cieneguilla durante el receso parlamentario de julio y no en estos días de trabajo”, refirió.