Daniel Salaverry no descarta volver a postular a la presidencia del Congreso

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, fue consultado este lunes sobre la posibilidad de que vuelva a encabezar una lista a la Mesa Directiva del Parlamento, en julio próximo, para el período 2019-2020.

Sobre ello, el legislador por La Libertad respondió: “No lo descarto, pero tampoco es que lo tenga decidido”.

“Eso no depende de mí porque finalmente tendrán que ser las bancadas quienes tomen esa decisión. Yo lo que estoy haciendo es trabajar”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Estoy trabajando para que en julio le entreguemos al país un Congreso más ordenado, más transparente y con reformas que creo que han marcado un hito en la historia del país: una reforma de justicia y una reforma política”, insistió Daniel Salaverry.

El parlamentario señaló que su principal propósito es que las acciones iniciadas durante su gestión no se quedan entrampadas, por lo que consideró que cualquiera de los actuales integrantes de la Mesa Directiva podrían continuar lo hecho para el siguiente período. “Lo importante es tener claro el objetivo”, acotó.

-Colaboración eficaz-

En otro momento, Daniel Salaverry defendió el proyecto de ley que presentó junto a legisladores de otras bancadas que plantea la implementación de un sistema de colaboración eficaz para facilitar las investigaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Según indicó, lo que se busca con esta propuesta es que las denuncias constitucionales que se presentan en el Congreso puedan ser aprobadas y que los involucrados reciban una sanción.

"La colaboración eficaz no solo está implementada para temas y procesos penales, también para procesos administrativos sancionadores y lo que buscamos es que no siga ocurriendo lo que hoy día ha ocurrido. Tenemos más de 700 denuncias constitucionales presentadas en los últimos años en el Congreso, de las cuales de las 704 solo 10 han recibido sanción", indicó.

En ese sentido, refirió que el resto de las denuncias fueron archivadas en el grupo de trabajo por falta de pruebas o "porque no existen los mecanismos para que aquella persona que es denunciada y que probablemente forme parte de un grupo más grande que ha cometido delitos, pueda decir la verdad de qué cosa es lo que ha ocurrido para llegar a los peces gordos".

El titular del Congreso remarcó que si este poder del Estado no levanta la inmunidad de un funcionario público, no es posible que pueda ser procesado por el Ministerio Público, por lo que resaltó la necesidad de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenga pruebas concretas.

"Cuántos casos vemos que hay un pedido para procesar a altos funcionarios que han ocupado cargos y tienen el antejuicio político y que no se pueden procesar porque están protegidos por la inmunidad y la Subcomisión de Acusaciones tiene que archivar el caso no porque quiera blindarlos, sino porque no tiene pruebas", cuestionó.

Finalmente, Daniel Salaverry precisó que la colaboración eficaz está orientada a darle un "estímulo a aquella persona que acepta que ha cometido un delito y que brinda información, pruebas de quiénes más cometieron ese delito para armar un caso sólido para cuando finalmente pase al Ministerio Público".