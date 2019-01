Daniel Salaverry dice que seguirá como no agrupado hasta julio de este año

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que se mantendrá como un parlamentario no agrupado hasta terminar su gestión en julio de este año, a pesar de haber recibido invitación de parte de diversas bancadas para sumarse a sus respectivas filas.

"Yo, como presidente del Congreso, he tomado la decisión de mantenerme independiente para que eso se refleje en el manejo de los debates y del pleno", comentó ante la prensa.

Daniel Salaverry, quien renunció a la bancada de Fuerza Popular el 10 de enero de este año, comentó que se le han acercado miembros de diferentes grupos parlamentarios, pero no precisó cuáles.

"No voy a negar que hay varias bancadas que han conversado conmigo para ver la posibilidad de poderme integrar, pero tengo el encargo del pleno del Congreso hasta julio de este año y, desde el primer día, me he tratado de manejar de la manera más objetiva, imparcial y equitativa posible", comentó.

El presidente del Congreso destacó la decisión de Paloma Noceda, otra renunciante de Fuerza Popular, de sumarse a las filas de Acción Popular. "Saludo que los grupos parlamentarios se vayan fortaleciendo", señaló.

En otro momento, Daniel Salaverry comentó sobre el eventual traslado del ex presidente de la República Alberto Fujimori al penal de Barbadillo luego que el INPE informara que en ese establecimiento podrá recibir la atención ambulatoria que requiere por su estado de salud.

"Es una decisión autónoma del Poder Judicial. Yo, como suelo hacer, no opino respecto a ese tipo de decisiones, pero imagino el dolor que esto debe estar causando a la familia Fujimori", manifestó.